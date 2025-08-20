Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu

Podvodná faktura souvisela s objednávkou, která je součástí projektu lehkého obrněného vozidla. Projekt by podle dosavadních zjištění VTÚ ohrožen být neměl.
20. srpna 2025 11:45, aktualizováno 11:45
Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil sofistikovanému kybernetickému útoku. Ústav od napadené společnosti dostal podvodnou zálohovou fakturou, uvedl na webu. VTÚ pozastavil veškeré obchodní aktivity s dodavatelem a případ předal Vojenské policii, která ho vyšetřuje.