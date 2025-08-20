Vojenský technický ústav dostal kvůli kybernetickému útoku podvodnou fakturu

Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil sofistikovanému kybernetickému útoku. Ústav od napadené společnosti dostal podvodnou zálohovou fakturou, uvedl na webu. VTÚ pozastavil veškeré obchodní aktivity s dodavatelem a případ předal Vojenské policii, která ho vyšetřuje.

Podvodná faktura souvisela s objednávkou, která je součástí projektu lehkého obrněného vozidla. Projekt by podle dosavadních zjištění VTÚ ohrožen být neměl.

