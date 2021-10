Po zdrcující porážce celé vedení KSČM rezignovalo. Komunisté nebudou poprvé od války ve sněmovně

Volby 2021 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Rezignoval i celý výkonný výbor KSČM, ale až k datu mimořádného sjezdu 23. října,“ řekl Filip novinářům. Uvedl, že ho mrzí, že se nesjednotily levicové síly a lidé zvolili jiná řešení. „Uvidíme, jak to liberálně-konzervativní řešení, které vzešlo z voleb, bude fungovat ve prospěch občanů a jak dlouho nebudou lidé vnímat nedostatek levicových návrhů,“ uvedl.



„Současný posun levice k malým výsledkům je normální politické kyvadlo. Lidi se zase vrátí k levicovým hodnotám, KSČM zase bude hegemonem levice. Vstanou noví bojovníci,“ vzkázal Filip na chodbě volebního štábu novinářům.



KSČM ve volbách získala 3,6 %. Mandáty nezískala ani ČSSD, která se umístila těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Předseda ČSSD Jan Hamáček již dříve oznámil, že na svou funkci rezignuje.

Podle pražské lídryně KSČM Marty Semelové strana špatně vedla kampaň a ANO komunistům převzalo levicová témata. „Neuměli jsme přesvědčit voliče, že jsme alternativa my. Pan Babiš umí slíznout smetanu i za to, co by neprosazoval a co se podařilo díky nám. Přisoudil si to pak jako svůj úspěch,“ řekla Semelová.

Že strana ve Sněmovně končí, neznamená podle ní konec nadobro. „Musíme bát ještě víc radikální, do vedení se musí dostat více mladých lidí. Budeme dále pracovat a soustředit se na příští komunální volby, ty jsou za rok,“ dodala.