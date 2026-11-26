Podle něj neříkají kuchařkám, co mají vařit, ale stanoví nějaké minimální standardy včetně zákazu či omezení uzenin či přesolených a přeslazených polotovarů. Pravidla byla konzultována se zástupci školních jídelen, kteří s nimi podle ministra souhlasí. Schvalování pravidel bez připomínkového řízení ministr zdůvodnil potřebou jejich rychlého přijetí.
„Nevím, nejsem součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců,“ odpověděl Vojtěch na dotaz poslankyně, které externí firmy budou z nových pravidel profitovat.
Každé denní jídlo pro školáky a předškoláky bude muset podle pravidel obsahovat zeleninu či ovoce a zdroj tuků, sacharidů a bílkovin. „Zároveň zachováváme základní pravidla pro kvalitu používaných potravin a bezpečné dietní stravování,“ uvedl už ve středu Vojtěch v tiskové zprávě. Dodal, že kvalitu jídel a použitých surovin včetně jejich skladování budou nadále kontrolovat krajské hygienické stanice.
Mezi závaznými požadavky na školní stravu bude například zákaz používání dehydratovaných výrobků, jako jsou instantní polévky, bujóny či polévky v prášku. Dětem nebude možné podávat také palmový či kokosový tuk nebo potraviny a nápoje se stolními sladidly. Masné výrobky a polotovary budou zakázané v mateřských školách, starší děti je budou moci mít jednou měsíčně.
K pití bude povolena voda, neslazený čaj, neochucené mléko nebo neslazený rostlinný nápoj obohacený o vápník. „Vodu a čaj bude možné ochutit pouze čerstvým nebo zmrazeným ovocem, čerstvou nebo zmrazenou zeleninou či čerstvými bylinkami,“ píše se v tiskové zprávě. Ovoce a zelenina budou v jídle muset být syrové či tepelně upravené.
O množství masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, zeleniny, ovoce, luštěnin a dalších potravin by měl nově rozhodovat provozovatel stravovacích služeb. Nyní stanovuje množství jednotlivých skupin potravin spotřební koš. Zároveň budou provozovatelé rozhodovat o skladbě jídelního lístku bez závazné pestrosti jídelníčku.