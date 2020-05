Vojtěch narazil na Hamáčkův odpor. Šéf ČSSD nechce dát přílišnou moc do rukou jedinému člověkovi

Praha Společné tažení proti novému koronaviru obě vládní strany nevídaně semklo. Navenek pevné spojenectví však dostává trhlinu. Může za to otázka, co bude dál po skončení nouzového stavu, který zatím platí do 17. května. Hnutí ANO vedené premiérem Andrejem Babišem spoléhalo na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví předloženou ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO).

Pokud by byla přijata, dala by šéfovi resortu bílých plášťů možnost nařizovat lidem nošení roušek, zakazovat konání hromadných akcí nebo nařídit uzavření celých segmentů obchodu a služeb. To všechno i mimo nouzový stav s cílem pružněji reagovat na vznik a šíření pandemií. Proti se však během pondělního jednání vlády postavili koaliční partneři z ČSSD. Její lídr, ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček namísto toho hodlá ve čtvrtek přinést do Strakovy akademie vlastní návrh. Sociálním demokratům vadí, že by se v rukou jednoho člověka soustředila až příliš velká moc. Podle nich by o takových opatřeních měla rozhodovat celá vláda, nikoli pouze ministr zdravotnictví. Kabinet jako celek má nést odpovědnost a také se ze svých kroků zodpovídat sněmovně, která na její činnost dohlíží. Tak je tomu právě při vyhlášení stavu nouze. „Návrh předložený ministerstvem zdravotnictví nesplňuje překvapivě ani jedno,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda poslaneckého klubu oranžových Jan Chvojka. Vláda chce posílit Vojtěchovy pravomoci. Je to nebezpečné, upozorňuje pravicová opozice Podle něj si strana k novele prosazované hnutím ANO nechala zpracovat odbornou analýzu. „Sociální demokracie bude chtít takové řešení, aby občané měli jistotu ochrany před koronavirem, ale také jistotu, že vláda při plošných epidemiologických opatřeních postupuje podle práva a za kontroly poslanecké sněmovny,“ doplnil Chvojka. „Nemám zásadní problém“ Jeho stranický šéf Hamáček po jednání vlády na Twitteru napsal, že při přípravě svého návrhu půjde vnitro cestou novely ústavního zákona o bezpečnosti. Přinést ho chce už na čtvrteční zasedání kabinetu. Jenže platí, že zatímco Vojtěchovu novelu by poslanci mohli projednávat ve zrychleném režimu umožněném stavem nouze, změna ústavního zákona něco takového nedovoluje. Pro by navíc musely být jak tři pětiny všech poslanců, tak následně tři pětiny senátorů přítomných na plénu. Hamáček na tiskovou konferenci po vládě nepřišel. Podrobnosti jeho iniciativy tak sdělil Vojtěch. „Úvaha je taková, že bychom místo stavu nouze, který byl původně určen spíše pro přírodní katastrofy, vytvořili speciální pojem stav pandemie. Ten by umožňoval vydávat opatření k ochraně veřejného zdraví,“ popsal ministr zdravotnictví. Dodal, že s Hamáčkovým nápadem nemá zásadní problém. Vláda se Vojtěchovou novelou zabývala v reakci na nedávné rozhodnutí soudu, který zrušil některá mimořádná opatření vydaná jeho ministerstvem. Soudce došel k závěru, že měla být vydána na základě krizového zákona, nikoli zákona o ochraně veřejného zdraví. Zleva ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Komunisté, kteří vládu zpovzdálí podporují, chtěli o Vojtěchově novele jednat. „Nejsme předpojatí, nic však nebudeme schvalovat bianko,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda KSČM Vojtěch Filip. Lidé pracující v kanceláři s dalšími kolegy roušku v dohledné době neodloží. Astmatici by mohli dostat výjimku Sněmovní opozice se od počátku stavěla proti novele. „Jsem si jist, že takovouto věc nepodpoříme. Vláda nesmí krizi využívat k posilování své moci,“ řekl šéf pravicové ODS Petr Fiala. K posilování pravomocí ministra zdravotnictví podle něj není žádný důvod. S kritikou přišel i předseda další ze silných nevládních stran Ivan Bartoš (Piráti). „Návrh dává nekontrolovanou moc ministru zdravotnictví na časově neohraničenou dobu,“ napsal serveru Lidovky.cz. Naopak za Vojtěcha se postavila pracovní skupina pro uvolňování karantény, v jejímž čele stojí epidemiolog Rastislav Maďar. „Navrhovaná doplnění se týkají jen malé části zákona a svým principem se nevymykají z dosavadního kontextu jeho znění a ani jeho účelu. Naopak, tento účel umožní ještě lépe naplnit,“ prohlásil Maďar.