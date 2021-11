Vojtěchova nejistá mise. Rodící se koalice není spokojená s jeho nominací na post velvyslance ve Finsku

Denní přírůstky počtu nově nakažených koronavirem sice atakující hranici deset tisíc, to však rozhodně není to jediné, co teď může trápit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Nejistá je totiž i jeho diplomatická kariéra, jež má začít poté, co skončí v roli člena vlády premiéra Andreje Babiše (ANO).