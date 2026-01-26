Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze společně povede od 2. února dosavadní ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Změna se chystá i ve Všeobecné fakultní nemocnici. Fakultní nemocnici (FN) Brno povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude projednávat rozpočet na rok 2026. (26. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka budou mít od února nového šéfa v podobě dosavadního ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha. Do čela Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se po Davidu Feltlovi, který z osobních důvodů končí k 31. lednu, postaví dosavadní zástupce ředitele pro zdravotní služby v mladoboleslavské nemocnici Ján Dudra.

Vinohradskou nemocnici po loňské rezignaci ředitele Jana Votavy dočasně vede šéf odboru přímo řízených organizací ministerstva Jan Michálek. Ředitelem Bulovky je Jan Kvaček.

Podle ministerstva „společným jmenovatelem změn v pražských nemocnicích je dlouhodobá a systematická příprava na budoucí přesun specializované péče do plánované nové moderní nemocnice v Praze, a to s ohledem na nevyhovující a prostorově limitované podmínky současných areálů“.

Změna také v Brně

Nového ředitele bude mít i nemocnice v Brně. Fakultní nemocnici (FN) Brno povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Plyne to z informací na webu ministerstva zdravotnictví, které sjednocuje řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně. Rovný ČTK sdělil, že jej rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nezaskočilo, ale neměl možnost se k němu dříve vyjádřit. Na změnu upozornil i Zdravotnický deník.

Ministerstvo chce tímto krokem posílit koordinaci specializované péče, efektivitu řízení nemocnic a dlouhodobé plánování rozvoje zdravotnictví. Pro pacienty zůstává rozsah, kvalita i dostupnost péče zachována, nově však bude její poskytování přehlednější a lépe organizované, uvedl resort. V Brně se ke společnému vedení FNUSA a CKTCH nově připojuje FN Brno. Společné vrcholové vedení přebírá Vajdák.

