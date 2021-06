Vojtěchův veletoč s rouškami. Ještě v pátek tvrdil, že ve školách zůstanou. Kvůli epidemiologické situaci ale obrátil

PRAHA Přestože staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ještě v minulém týdnu trval na tom, aby žáci a studenti ve školách i nadále nosili roušky a respirátory až do konce letošního školního roku, nakonec obrátil – a v pondělí ze dne na den povinnost zrušil.

Nyní tak platí, že nasazenou ochranu nosu a úst nemusejí mít školáci při sezení v lavicích během vyučování, stejně tak učitelé při výkladu učiva. Zakrýt dýchadla vhodnou ústenkou je naopak dál nařízeno při pohybu po škole ve společných prostorech, kde hrozí, že se potkají žáci a studenti z různých tříd.



Co stojí za názorovým veletočem ministra? Vojtěch v odpovědi pro Lidovky.cz napsal: „Tento kompromis nám umožnila dobrá epidemiologická situace ve většině krajů. Sledovaný parametr týdenní incidence v jednotlivých krajích nám umožní pružně reagovat na případnou změnu situace.“ Šéf resortu zdravotnictví tak nepřímo poukázal na fakt, že svolení k odložení roušek ve školních třídách se netýká úplně všech krajů – v Jihočeském, Zlínském a v Libereckém to tamní epidemická situace zatím neumožňuje, protože se v nich takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, drží nad hodnotou 30.

Přitom obdobně, avšak chaotičtěji, ministerstvo zdravotnictví měnilo pravidla pro roušky ve školách i loni v létě, krátce před začátkem školního roku. Zatímco i tehdy úřadující ministr Vojtěch je školákům naplánoval, premiér Andrej Babiš (ANO) byl proti. „Přehazovanou“ z loňského srpna, do níž vinou nejednoznačných doporučení přispěli i někteří odborníci, v pondělí připomenula poslankyně Věra Kovářová (STAN) v České televizi: „Máme tady stejného ministra zdravotnictví, máme tady znovu dobu před volbami. A máme tady pořád stejného premiéra. Minulé léto pan ministr zdravotnictví upozorňoval, že bychom dál měli nosit roušky. A já sama jsem tehdy v Lysé nad Labem byla svědkem, jak pan premiér hlásil, že „tuhletu blbost rozhodě nehodlá podporovat“,“ uvedla. Nakonec to dopadlo tak, že děti šly do školy bez roušek, v polovině září se ústenky zavedly ve společných prostorách a poslední dny před podzimní uzávěrou škol (14. října) už byly povinné všude.

Tentokrát však odložení roušek v homogenních kolektivech v závislosti na epidemiologické situace v konkrétních oblastech má jednoznačnou podporu i mezi odborníky. „Záleží na lokalitě, na celkové situaci i na věku. Myslím, že u druhého stupně ZŠ roušky význam ještě můžou mít v lokalitách, kde je výskyt nákazy vyšší. U prvního stupně už je na místě odložit roušky,“ uvedl pro Lidovky.cz Roman Prymula, epidemiolog a exministr zdravotnictví.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) v pátečním prohlášení doporučila, že v okresech s příznivou epidemiologickou situací není třeba vyžadovat nošení roušek či respirátorů ve stálých, homogenních kolektivech, jako jsou třídy, kanceláře nebo dílny. Lidé by se však dle prohlášení měli stále chránit ve společných prostorách budov, kde se jednotlivé skupiny můžou setkat. MeSES zároveň doporučila v okresech s příznivou situací ukončit povinné plošné testování ve školách a podnicích. Testovat by se podle ní měli ti, kteří po delší době do kolektivu přijdou, a to nejlépe metodou PCR. Taktéž šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) požádal ministra o to, aby se (ne)nošení roušek určovalo ne po krajích, ale podle okresů. „Respektuji epidemiologická čísla, ale je nesmysl, aby v okrese Strakonice (v Jihočeském kraji) musely děti ve škole roušky mít a v sousedním okrese Klatovy (v Plzeňském kraji), kde je výskyt násobně vyšší, tak ne,“ uvedl Kuba.

„K rozvolnění jsme přistoupili v homogenních kolektivech, tedy ve třídách. Ve společných prostorách, kde se setkávají děti z různých tříd, jako jsou chodby a šatna, roušky stále platí,“ zdůraznil pro Lidovky.cz Vojtěch.

Od doby, kdy ministerstvo zrušilo rotační výuku, však povinnost striktní homogenity neplatí, protože by ji školy nezvládly zabezpečit personálně v družinách, ale i během spojených hodin. Například při angličtině bývají žáci z „áčka“ a „béčka“ spojení dle toho, jak cizí jazyk ovládají. V praxi se tak mísí dva různé kolektivy. Ovšem i zde nemusejí mít za současných opatření nasazenou roušku v lavicích, protože jen sedí a nedruží se v těsném kontaktu, jako tomu může být o přestávkách na školní chodbě. V družinách děti v lavicích nesedí a neprobíhá klasické vyučování, teoreticky by tak měly mít nasazenou roušku. V praxi je ale těžké děti uhlídat.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý zrušení roušek vítá. Proti nařízením jako takovým učitelé dle něj nic nemají, mnohy však prý nedokáží dětem zdůvodnit jejich zjevnou nelogičnost. „Jako učitelé jsme zvyklí dětem vše zdůvodňovat a chtít po nich smysluplné věci. Spousta učitelů ale začala pochybovat, protože vidíme, že děti jsou stejně odpoledne na hřišti bez roušek. Opatření jsme respektovali, ale bylo pro nás obtížné je dětem vysvětlit,“ uvedl Černý.

Možnost odložit roušky alespoň v lavicích a při zkoušení zástupci škol přivítali. „Už to bylo potřeba, protože s čím dál větším horkem jsou roušky a respirátory opravdu problém. Zejména u maturit a závěrečných zkoušek, kde na některých školách žáci kolabovali, protože dýchat přes roušku je přece jen obtížné,“ řekl serveru Lidovky.cz Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací CZESHA. Na chaos okolo ústenek na startu školního roku si pamatuje. „Roušky ve školách vymyslel ministr zdravotnictví, potom mu to pan premiér zakázal. Následně v půli září jsme je měli jenom ve společných prostorách, potom poslední dny jsme je museli nosit i při výuce,“ vzpomínal.



Na zdravotní problémy, které žákům v některých případech roušky a respirátory způsobovaly, upozornil minulý týden Svaz měst a obcí. Jako jeden z důvodů též zmínil, že si děti roušky pravidelně nemění. „Takřka nikdo už nepořizuje na každý den nový respirátor, děti je tak nosí po kapsách, ve školních taškách, všude možně. Pokud se nedává dítěti každý den nová rouška ve škole, pak jsou špinavé a nehygienické,“ stojí v tiskové zprávě.

Rodiče odložení roušek vítají. „Roušky mi přijdou v téhle situaci nadbytečné, protože pokud jsou všechny děti testované a stejně tak jejich rodiče v práci, tak nevím, odkud by se nakazily,“ uvedla pro Lidovky.cz maminka, jejíž dcera chodí do první třídy jedné z pražských škol a v poslední době si stěžuje na bolest hlavy, což může, ale nemusí být kvůli roušce.