Vokřál: Když si s někým podám ruku, tak bych ho nepodrazil. Lidovci to zkoušeli i na nás, abychom obešli ODS

BRNO/PRAHA Koalici v Brně mělo utvořit vítězné ANO spolu s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Nakonec ale ANO vypadlo ze hry a tři zbylé subjekty doplní Piráti. „Je to pro náš šok, v úterý ve čtyři jsme měli podepisovat draft koaliční smlouvy,“ říká v rozhovoru pro LN dosluhující primátor Brna Petr Vokřál (ANO).

LN:Před chvíli strany v Brně oznámily, že utvoří koalici bez ANO. Je to pro vás překvapení?

Nechci, aby to vypadalo, že brečím, ale považuji to za bezprecedentní podraz. S ODS jsme si něco řekli, několikrát jsme spolu seděli, vytvářeli jsme koalici ve spolupráci a ještě včera jsme si potvrdili, že dnes podepíšeme smlouvu. Byli jsme schopní ji podepsat i ve dvou. To, že jsme přibrali ještě KDU-ČSL a ČSSD byla dobrá vůle, abychom rozšířili potenciál koalice a byli jsme za to po zásluze potrestáni. Vnímám to jako podraz ze strany KDU-ČSL, jejímž požadavkům jsme vyšli vstříc, včera si vyplakali náměstka, dnes jsme jim byli připravení dát jim gesci, o kterou ráno žádali a odpoledne jsme se dozvěděli tohle. Takže nejen podraz ze strany ODS, ale i lidovců.

LN:Takže náznaky jste neměl?

Vůbec ne. Ráno jsem seděli se sociální demokracií, ODS i s lidovci. Máme na stole draft koaliční smlouvy, kterou jsme měli nachystanou a před 24 minutami jsme ji měli podepisovat. Lídryně ODS mě informovala po brífingu, že je jí to velmi líto.

LN:Jaký je podle vás důvod?

ODS oproti tomu, co jsme si slíbili podlehla mámení mít primátorku a bylo to motivováno tlakem KDU-ČSL, která místo jednoho náměstka teď získá možná víc. S ODS už jsme byli dohodnutí, stačilo nám v sobotu podepsat, že zakládáme koalici, která měla pohodlnou většinu čtyř hlasů a nemuseli jsme nikoho dalšího k jednání zvát. Ale chtěli jsme respektovat i volební výsledky z městských částí.

LN: Chápete v tom i vazbu na celostátní politiku?

To, že se ODS proti nám vymezovala na centrální úrovni, vnímáme. Ptal jsem se jich, jestli to je pro ně překážkou, odpověď byla, že v žádném případě, že na komunální úrovni je to vždy o lidech. Tak jsem to vždycky bral a bylo to pro mě vždy podstatné. Když si s někým podám ruku, tak bych ho nepodrazil, a to přesto, že to lidovci zkoušeli i na nás, abychom obešli ODS. Na rozdíl od nich jsme tomu mámení nepodlehli a přitom jsme mohli mít většinu v radě.

LN: Budete teď sedět se založenýma rukama nebo se to pokusíte ještě zvrátit?

Mě nikdy dlouho sedět se založenýma rukama nebavilo.

LN: Takže se budete snažit to zvrátit?

Ne za každou cenu. Jsem zvědavý, jak budou jejich jednání pokračovat, protože je to velmi pestré složení.

LN: Takže budete oslovovat ostatní strany ještě k jednání?

Jsme připraveni spolupracovat až na výjimky s každým. Pro nás je to šok. Ale pokud se objeví možnost vést nějaká další jednání, tak je určitě povedeme.