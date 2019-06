Volba novinářů byla nadsázka, řekl Filip. Majetková přiznání chce ale prosadit

Praha Návrh, aby novináři byli každé čtyři roky voleni, byl podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa míněn v nadsázce a nemyslel ho vážně. Dál ale trvá na tom, aby novináři zejména veřejnoprávních médií podávali majetková přiznání. Filip to ve čtvrtek řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

„Jak jinak jsem měl ale připoutat k tomuto pozornost? Řekl jsem věc, která je samozřejmě obrovskou nadsázkou,“ uvedl šéf komunistů k návrhu volit novináře. Majetková přiznání ale zavést plánuje. „Já opravdu chci zavést majetková přiznání pro novináře. To říkám zcela na rovinu. Protože zejména novináři v České televizi, Českém rozhlase a ČTK jsou placeni z veřejných prostředků. A ti, kteří jsou placení z veřejných prostředků, by se měli občanům zpovídat ze svých majetkových poměrů,“ prohlásil Filip.

Česká televize (ČT), Český rozhlas (ČRo) i Česká tisková kancelář (ČTK) jsou částečně pod veřejnou kontrolou. Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu o hospodaření těchto veřejnoprávních institucí. Rady ČT, ČRo a ČTK, jejichž členy volí poslanci, volí generální ředitele těchto tří médií a kontrolují jejich práci. Za služby veřejnoprávní televize a rozhlasu lidé platí koncesionářské poplatky, ČTK veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

Server iHNED.cz v úterý napsal, že přes léto hodlá Filip připravit zákon, který by zavedl volbu a majetková přiznání novinářů. Zástupci dalších sněmovních stran podobné úvahy většinou odmítli. Syndikát novinářů ČR označil návrh za protiústavní, znamenající zásadní invazi státu do svobody slova a vyjadřování.

„Mediokracie vítězí nad demokracií. Potom budeme muset sáhnout k tomu, že kdo bude chtít být novinář, bude muset být zvolený. Každé čtyři roky se bude muset podvolit volbě,“ citoval server Filipa. Funkci by podle představ šéfa komunistů měli novináři jistou na čtyři roky, pak by museli svou práci před voliči obhajovat. Filip Hospodářským novinám opakovaně potvrdil, že návrh myslí vážně. „Nemyslím to ironicky. Myslím to úplně vážně, zejména ve veřejnoprávních médiích. Ta budou první,“ řekl.