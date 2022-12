V klidu, to „zvládnem“, říká ve spotu Pavel. Babiš slibuje, že se nenechá vodit

Předvolební spoty kandidátů na prezidenta republiky začne ve středu 28. prosince vysílat veřejnoprávní Česká televize. Uchazeči o Hrad se obrátí i na posluchače Českého rozhlasu. Spoty všech devíti kandidátů na prezidenta se podařilo iDNES.cz v předstihu získat.

Jako první veřejnoprávní televize podle vylosovaného pořadí divákům nabídne spot senátora Pavla Fischera.

Své video natočil částečně na Národní třídě u pamětní desky připomínající začátek Sametové revoluce v listopadu 1989 a na náměstí bývalého prezidenta Václava Havla, jehož spolupracovníkem byl.

Tvůrci spotu Petra Pavla ho pojali jako příběh lidí, kteří vyjadřují obavy. „Večeři i svačiny máme. Ale co zítra? Jestli ten mráz nepoleví, tak to nedám. A co když to nějakej šílenec fakt zmáčkne?“ říkají lidé.

„Možná, že všechny krize skončí a přestaneme se bát, co bude zítra. Možná. Ale bude lepší mít strategii. Hlavně v klidu. To zvládnem,“ odpovídá jim Petr Pavel. A ženský hlas jeho slova doplňuje výzvou: „Tak takovou hlavu státu, ochránce demokracie a vrchního velitele ozbrojených sil si pojďme zvolit.“

Bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš se na voliče obrátí předvolebním spotem, který je jako jediný natočeným v černobílém formátu.

„Chci prezidenta, který je akční a nebojí se práce. Chci prezidenta, který nebude hrát mocenské hry. Chci prezidenta, který se o nás bude opravdu zajímat, který se o nás opravdu, ale opravdu postará,“ říkají ve spotu Babišovi podporovatelé. Další třeba říká, že chce prezidenta, který se nenechá vodit a je neovlivnitelný. „To vám slibuju,“ odpovídá jim i dalším, kteří ho ve spotu podporují, bývalý předseda vlády Babiš.

Podobně koncipovaný předvolební spot, ale natočený barevně, má také bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

„Chci hlavu státu, která bude měnit věci k lepšímu. Která si váží obyčejných lidí, jako jsme my a stojí na straně slabších,“ říkají podporovatelé Nerudové, kteří na ní také vyzdvihují, že je moderní a na vrcholu sil.

„Žít ve svobodné zemi není samozřejmost,“ připomíná ve svém předvolebním poselství voličům senátor Marek Hilšer.

„Mám volné ruce a jsem nezávislý. Říkám nahlas, co je v politice špatné. Pracuji na tom, aby se měnila k lepšímu. Neutrácím miliony za reklamu,“ zdůrazňuje Hilšer.

Na stranické konferenci, ve Sněmovně i na mítinku z občany se rodil spot kandidáta SPD na Hrad, poslance Jaroslava Bašty.

„Kandiduji na prezidenta proto, abych se postavil politice současné vlády a bránil zájmy občanů naší země. Kandiduji proto, abych bránil mír a normální život lidí v této zemi. Dnes hrozí bída a politici mluví o válce. Takovou budoucnost nepřipustím,“ říká ve svém předvolebním spotu Bašta.

Odborový předák, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula patří k těm kandidátům, kteří svůj volební spot zveřejnili v předstihu i na sociálních sítích.

„Už třicet let hájím naše lidi a když vidím, jak se na nás valí skutečně těžké časy, jak hluboké jsou příkopy mezi lidmi, tak chci a musím pomoci,“ říká Středula. Kráčí se svými podporovateli v bouřce a dešti k Hradu a čím je mu blíž, déšť ustává a všichni mohou složit své deštníky.

„Jako lékař potkávám lidi ze všech koutů naší země a ze všech sociálních skupin. Ke každému je třeba si najít cestu, pokud mu chcete pomoci,“ obrací se na voliče ve svém spotu lékař a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Umím své okolí přesvědčit, že je dobré spolupracovat,“ říká o sobě a dodává, že je pro Českou republiku bez extrémů.

Devátým kandidátem na Hrad, kterého do hry vrátil až Nejvyšší správní soud, je podnikatel Karel Diviš, jemuž podle ministerstva vnitra chybělo 116 podpisů.

Ve spotu neříká nic. Se skupinou lidí, která se mu rozhodla pomoci, jde zasněženou Prahou z Karlova mostu na Pražský hrad. „Konečně prezident, kterého můžete mít rádi a věřit mu,“ říká za Diviše ženský hlas.

Šestnáct dnů před zahájením voleb začíná čtrnáctidenní lhůta, v níž budou mít kandidáti celkem pětihodinový prostor v České televizi a Českém rozhlase. Skončí 11. ledna ve 14:00, přesně tři dny před otevřením volebních místností.

Veřejnoprávní televize začne šestiminutové bloky vyhrazené pro kandidáty na funkci prezidenta vysílat 28. prosince před polednem. V ten den se jejich předvolební spoty objeví na ČT1 v 11:53 a 20:08, na ČT2 v 15:55 a 19:40, na ČT3 ve 12:30 a 18:45.