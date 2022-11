Ukrajina patří do NATO, řekl Hilšer. Petr Pavel by k V4 přibral pobaltské státy

Je třeba jednoznačně říci, že Ukrajina patří do NATO, řekl při debatě pěti kandidátů na prezidenta senátor Marek Hilšer. Pro rozšíření současné V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) se vyjádřil Petr Pavel, přibral by tři pobaltské země (Litva. Lotyšsko, Estonsko). Celkový počet zemí současné Visegrádské spolupráce by se podle něj mohl zvýšit ze čtyř až na devět.