Středula se chlubil 62 tisíci podpisy občanů, předal pak jen 11 od senátorů

Lidé by také podle něj měli mít možnost vybrat si člověka se silným sociálním cítěním. „Prokazuji to celou dobu, co pracuji pro lidi,“ řekl Středula.

Středula je již osmnáctý, kdo se zaregistroval do volby prezidenta. „Dostal jsem se do unikátní situace, kdy mám splněné dokonce dvě podmínky,“ řekl Středula.

Úředníkům ministerstva nakonec předal jen senátorské podpisy. „Z procesních důvodů a jistoty, aby mě lidé, kteří mi dali hlas, viděli v prezidentské volbě, podávám podpisy senátorů, které jsou nezpochybnitelné,“ uvedl poté v tiskové zprávě. A Středulův mluvčí Jan Štoll iDNES.cz potvrdil, že podpisy pod peticemi skutečně kandidát neodevzdával. Nelze tak ani ověřit, zda 62 384 podpisů občanů skutečně měl, či nikoli.

Podpisů občanů nasbíral dokonce 67 500, ale jejich počet redukoval po vnitřní kontrole úplnosti údajů.

Prozradil, že ze senátorů podepsali jeho kandidaturu Adéla Šípová za Piráty, Tomáš Jirsa z ODS či sociální demokrat Petr Vícha. „I ta paleta senátorů ukazuje, že jsem schopen lidi spojit,“ řekl Středula.

Zopakoval, že mu prezident Miloš Zeman slíbil, že podpoří pro postup do druhého kola volby právě jeho a také Babiš. Je podle Středuly věcí končícího prezidenta, jak přesně to udělá.