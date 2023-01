Babiš a Pavel se přou o válku, pomoc Ukrajině i komunistickou minulost

„Je to jeden nefér útok za druhým, řada lídí si oddychne, až to skončí,“ řekl Petr Pavel. Za nefér a zavádějící označil Babišův billboard, podle nějž šéf ANO nezavede zemi do války, protože je diplomat, ne voják.

„Pan generál nevěří v trvalý mír,“ prohlásil Babiš. „Trvalý mír skutečně je iluze. Lidská historie je historií konfliktů, což neznamená, že bychom neměli o mír usilovat,“ ohradil se Petr Pavel.

Solidarita by měla fungovat i za cenu, že si dočasně snížíme komfort, řekl Pavel

„Problém je, že naše vláda zapomíná na naše občany,“ odvětil Babiš na dotaz k další pomoci Ukrajině, která má podle něj být koordinována na úrovni Evropské unie.

„Solidarita by měla fungovat i za cenu toho, že si dočasně snížíme svůj komfort,“ uvedl k pomoci válkou trpící zemi Petr Pavel.

Řešila se také komunistická minulost obou kandidátů na Hrad. „Byl jsem jen řadovým komunistou,“ řekl k tomu Babiš. Dohadoval se s moderátorem ČT o to, že je uveden v evidenci StB. Babiš se o to stále soudí.

„Moji omluvou bylo těch 33 let od roku 1989, kdy jsem se podílel na budování demokratické společnosti,“ řekl ke svému bývalému členství v KSČ Petr Pavel.

Zhruba hodinový pořad moderuje Martin Řezníček, stejně jako před prvním kolem volby na Hrad.

Moderátor se také Babiše ptal, proč se v Děčíně setkal se stalinistou Josefem Skálou. Šéf ANO mu opáčil, že bude jednat s každým, když to bude třeba.

„Já jsem invazi nevítal,“ odmítl Pavel to, když ho Babiš přirovnal se Skálou, protože také souhlasil s okupací Československa sovětskou armádou v roce 1968.

Babiš připustil, že by dal šanci sestavit vládu Petru Fialovi

„Pověřil bych toho, kdo bude mít největší šanci sestavit funkční vládu s důvěrou,“ řekl Petr Pavel k tomu, komu by dal příležitost sestavit vládu. Znovu se ohradil proti tvrzení Babiše, že je vládním kandidátem.

„Určitě bych pověřil toho, kdo má 108,“ uvedl Babiš. Přiznal tak, že by on dal šanci sestavit vládu současnému premiérovi Petru Fialovi.

Řeč přišla i na zadlužování České republiky. „Není to pravda,“ ohradil se Babiš proti tomu, když mu moderátor řekl, že Česko je jednou z nejrychleji se zadlužujících se zemí.

„Rozdával jste lidem na úkor budoucnosti. Pouze jste si kupoval přízeň lidí,“ řekl jeho soupeř Petr Pavel.

Tváří v tvář v televizi se Pavel s Babišem utkají ještě příští týden ve středu na CNN Prima News, ve čtvrtek na Nově a o v pátek, těsně před otevřením volebních místností, se koná debata Českého rozhlasu. Zatím se oba soupeři potkali v diskusi jen v Blesku a na dálku diskutovali ještě pro Deník.

Podle v sobotu zveřejněného průzkumu Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi by Petra Pavla ve druhém kole volilo určitě 46 procent lidí a spíše 7 procent, Babiše by určitě volilo 29 procent voličů a spíše dalších 9 procent.

CNN Prima News zveřejnila průzkum STEM, podle nějž má Petr Pavel šanci porazit Andreje Babiše se ziskem 57,6 procent hlasů,zatímco bývalý premiér má podle průzkumu šanci na 42,4 procenta. STEM uvedl, že by ke druhému kolu mohlo přijít 68 procent voličů.

O tom, kdo bude novou hlavou státu, se rozhodne již příští týden, a to v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna.