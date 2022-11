Končí možnost přihlásit se do boje o Hrad. Je rekordní počet zájemců

Poslední možnost přihlásit se do volby příštího prezidenta mají v úterý do 16 hodin zájemci o Hrad po Miloši Zemanovi. Musí zároveň předložit podpisy 50 tisíc podpisů občanů nebo 20 poslanců či deseti senátorů. Na poslední chvíli to nechali šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula a podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš.