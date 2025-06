Do druhého kola volby generálního ředitele České televize postoupili Milan Fridrich a Hynek Chudárek. Oba získali po osmi hlasech. (18. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Signatáři dopisu vyjádřili jeho zasláním potřebu upozornit na nepravdy, které zazněly při středečním slyšení kandidátů na post televizního ředitele. Šlo zejména o tvrzení tvrzení o nevyváženosti zpravodajství a nekompetentnosti redaktorů.

Již před středečním hlasováním přišla některým radním zpráva od ředitele divize zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny, který sám neúspěšně na post ředitele ČT kandidoval. Po vystoupení jednoho z kandidátů, programového ředitele Milana Fridricha, vyzval radní, aby ho nevolili. Upozornil totiž, že Fridrich sice během slyšení znevažoval práci redakce, Mrzenu však předtím ujišťoval o opaku.

„Jako pracovníci Zpravodajství a publicistiky České televize, kteří denně pracují s informacemi, cítíme jako nejvyšší hodnotu pravdu,“ uvedli zaměstnanci dopis Radě ČT. Pokračovali, že tvrzení, která na slyšení kandidátů ve středu 18. června zazněla, ohrožují reputaci redakce Zpravodajství a publicistiky a pracovníky zneklidňují. „Vzhledem k tomu, že naše práce se stává součástí vašeho rozhodování o novém generálním řediteli, cítíme nutnost na tento fakt upozornit,“ pokračují.

„Podobná prohlášení na adresu zpravodajství jen několik měsíců před sněmovními volbami vnímáme jako pokus o destabilizaci a oslabení role největší mediální organizace v této zemi,“ vyjádřili zaměstnanci. V dopise se vyhradili především proti tvrzením, že by zpravodajství bylo nevyvážené a chyběly by v něm menšinové názory, nebo že by redaktoři televize byli nekompetentní. Odmítli také označení vysílání ČT24 za nekontrolovatelné a Fridrichova slova, že je zpravodajská relace „spotřebitelským magazínem“.

V dopise stojí i to, že výběr nového ředitele ČT je kompletně v kompetenci radních a zaměstnanci nechtějí žádnému z kandidátů uškodit ani pomoct.

„Považujeme za problematické, pokud se kandidáti dopouštějí podobných tvrzení z neznalosti či ve snaze získat váš hlas, jelikož je tím zpochybňována i vážnost funkce generálního ředitele,“ pokračuje dopis. V jeho závěru stojí, že ČT pravidelně čelí útokům ze strany politiků či jiných médií a komerčních objektů. „O to politováníhodnější je, pokud se zpochybňování práce zpravodajství dopouštějí kandidáti, kteří by chtěli stát v čele této veřejnoprávní instituce,“ končí dopis.

Řezníček, Kubal i Augustová

Zprávu adresovanou radním podepsalo kolem 165 redaktorů, moderátorů, editorů i dalších zaměstnanců. Hned na prvním místě dokument podepsal zástupce šéfredaktora a vedoucí zahraničního zpravodajství Martin Řezníček. Nechybí ani jména dalších moderátorů hlavní zpravodajské relace Události, jako jsou Marcela Augustová, Josef Kvasnička i šéfredaktor Michal Kubal. Naopak jména Barbory Kroužkové a Jany Peroutkové na seznamu ale chybí.

Svůj podpis k dopisu přiřadil například také redaktor a moderátor Jakub Szántó, zahraniční zpravodajové David Borek, Lukáš Dolanský, Bohumil Vostal, Darja Stomatová, Barbora Šámalová, Andreas Papadopulos, Karel Rožánek či David Miřejovský. Mezi desítkami jmen se nachází i zpravodajové domácí redakce, editoři, kameramani, produkční a další.

Ze středeční volby generálního ředitele vzešli dva finalisté. Kromě Fridricha má šanci na zvolení i obchodní ředitel televize Hynek Chudárek. O vítězi by se mělo rozhodnout tento týden v pokračování volby.