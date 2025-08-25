„Je to míň, než se čekalo, ale zklamáním bych to nenazval,“ komentoval počet zájemců o korespondenční volbu ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). V posledních dvaceti letech práce v zahraničí prý od krajanů mnohokrát slyšel stížnosti na to, že Česko korespondenční volbu nemá. Je proto rád, že jim tuto možnost dali.
„Předpokládám, že v budoucnu bude přibývat těch, kdo tuto možnost využijí. Pro letošek je vlastně dobrou zprávou, že odpůrci distanční volby těžko budou moci namítat, že díky korespondenční volbě byl nějak zmanipulován výsledek voleb,“ dodal Dvořák.
První místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček korespondenční volbu naopak nazval „dalším fiaskem vlády“. „Nízká účast mě nepřekvapuje. Vláda to šila kvůli těmto volbám horkou jehlou, jejich cílem nebyl komfort pro voliče, ale snaha získat hlasy. Podle toho to dopadlo. Systém je složitý, navíc přecenili obecný zájem lidí v zahraničí o dění v Česku,“ zhodnotil Havlíček.
Havlíčkův kolega z ANO a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček navíc odhaduje, že reálně hlasování poštou z ciziny využije méně lidí než 24 tisíc. Zapsaní zájemci si totiž do 29. srpna musí ještě požádat o vydání písemných dokumentů potřebných ke korespondenční volbě.
„Systém je poměrně komplikovaný,“ poznamenal Vondráček a také si neodpustil kritiku vládních stran. „Koalice protlačila novelu zákona bez ohledu na připomínky opozice a celou dobu mluvili o 100 tisících hlasech. Dnes už víme, že to byla spíše manipulace s veřejným míněním než reálná čísla,“ dodal.
Korespondenční volbu schválili koaliční poslanci loni v červnu. Opozice ji ostře kritizovala, předseda hnutí SPD Tomio Okamura jedno z jednání Sněmovny o korespondenční volbě blokoval svým téměř 11 hodin dlouhým projevem.
Opozice varovala například před rizikem manipulace s hlasy, protože při korespondenční volbě voliči vkládají lístky do obálky doma, zatímco ve volební místnosti chodí jednotlivě za plentu a rozhodují se tajně. Ministerstvo zahraničí ale odmítá, že by korespondenční volba popírala princip tajnosti voleb.
Korespondenční volba je správná věc
Poslankyně hnutí STAN Barbora Urbanová v neděli, kdy ještě nebylo známo konkrétní číslo, v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekla, že hnutí mnoho lidí, především pak studentů, za prosazení korespondenční volby děkuje.
Europoslankyně za hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová v neděli uvedla, že číslo je menší, než i samotné ANO předpokládalo. „Také jsme ale říkali to, že zákon o korespondenční volbě není dobře připravený,“ podotkla s tím, že hnutí chtělo zkušební kolo. „Trvám na tom, že zákon není dobře udělaný a měl by projít novelou,“ dodala Pokorná Jermanová.
Europoslanec Filip Turek v pořadu na CNN Prima NEWS pronesl, že je lídrem za Motoristy ve Středočeském kraji, kde se budou počítat hlasy z USA. „Mám tam poměrně silnou podporu,“ chválil si.
Podle europoslance za ODS Alexandra Vondry je korespondenční volba správná věc. Překvapen malým zájmem však podle svých slov není. Také si myslí, že systém je poměrně komplikovaný.
„Ve výsledku se pak děje to, že například mladí lidé někde v USA nebo jinde musí chodit třeba na poštu. Lidi, kterým je 18, 20 nebo 30 let na poštu vůbec nechodí. Všechno řeší elektronicky a nechávají si všechno dovážet domů. Ten systém je pro ně tak komplikovaný, že mě nepřekvapuje, že to využití nebude asi takové, jak si někdo dělal naděje,“ dodal Vondra.