Varování vládě, žlutá karta pro STAN. Pětikoalice uhájila Prahu i Brno, v Senátu ale boduje ANO. Sílí i SPD

„Pro koalici Spolu volby úspěchem nebyly, její výsledky zdaleka nejsou takové, jak sama mohla původně očekávat,“ řekl serveru Lidovky.cz sociolog Jan Herzmann. Stranám pětikoalice se sice podařilo obhájit klíčové pozice v Praze a v Brně, ale ve většině velkých měst bodovala opoziční hnutí.

„ANO se povedl husarský kousek a je to vidět na úrovni středních a velkých měst,“ uvedl pro Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš. Ze 13 krajských měst zvítězilo hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše v osmi z nich, v pěti uspěly vládní strany. V řadě z nich ale posílilo i hnutí SPD Tomia Okamury.

Referendum o vládě to nebylo

Výsledek komunálních voleb sice není pro vládu žádným fiaskem, jednu žlutou kartu voliči přece jen vytáhli. A to pro korupcí označkované hnutí STAN.

„Starostové dostali velké varování. Krize, která prochází českou společností, vytváří extrémně nepříznivé podmínky i pro hlavní vládní stranu a její výsledky nyní skutečně nejsou nějak zvlášť dobré,“ zhodnotil výsledky volebního klání Herzmann.

K referendu o vládě, jak volby prezentovalo ANO a SPD, nicméně podle něj nedošlo. K tomu by totiž byla zapotřebí vyšší volební účast. Ta tentokrát dosáhla jen 46,1 procenta. ANO si podle něj však i bez „referenda“ přišlo na své, neboť potvrdilo, že se s ním zkrátka musí počítat, protože je nejsilnější jednotlivou politickou formací v zemi.

Překvapivě úspěšné bylo hnutí ANO i v senátních volbách. Uskupení Andreje Babiše do druhého kola vysílá 17 kandidátů, vládní ODS devět, lidovci šest a TOP 09 tři. Premiéru si na Karlovarsku zažije i SPD. „V senátních volbách se naprosto jednoznačně ukázala nespokojenost lidí s vládní politikou, v těch komunálních se to ale také projevilo,“ míní politolog Valeš. Skládání účtů za drahé energie a rostoucí inflaci ale přijde až v pátek a v sobotu, tedy ve druhém kole senátních voleb.

Za majstrštyk lze označit nezpochybnitelné vítězství ODS v Českých Budějovicích, na němž se podepsal zejména jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Je to Kubovo osobní vítězství. Svým způsobem je to i vzkaz dovnitř ODS,“ podotkl Herzmann s tím, že Kuba by mohl být příštím vyzyvatelem premiéra Petra Fialy.

Vnitrostranické pnutí mohou výsledky voleb přivodit nejen občanským demokratům, vřít to včera začalo i u Pirátů. Nejen že se Zdeňku Hřibovi nepodařilo jednoznačně obhájit pražské primátorské křeslo a bude v křečích vyjednávat o koalicích, o pirátské drama se postarala Plzeň.

Nic snad nezaznělo z úst předsedy strany Ivana Bartoše před volbami tak často, jako že ctí subsidiaritu, tedy že do povolebních jednání nebude lídrům kandidátek zasahovat. V Plzni ale Piráti plánují spolupracovat s ANO, STAN a nezávislými kandidáty SPD. A to se Bartošovi příčí, proto svoji mantru patrně poruší. „U Pirátů rozhodují místní sdružení samostatně, existují ale kontrolní mechanismy. Pokud nebude zbytí, budu chtít jejich využití,“ napsal včera na Twitter.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos K Plzni: memorandum Piráti podepsali se STAN a ANO. ANO ovšem jedná o podpoře s dvěma nezávislými kandidáty za SPD, s čímž mám osobně velký problém. U Pirátů rozhodují místní sdružení samostatně, existují ale kontrolní mechanismy. Pokud nebude zbytí, budu chtít jejich využití. oblíbit odpovědět

Lidovce, další z vládních stran, žádné vnitřní zemětřesení patrně nečeká, udrželi si pozici stranického komunálního lídra. Senátorský mandát nicméně neobhájila Šárka Jelínková, místopředsedkyně lidovecké strany i dosavadní předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých. „Ačkoli jsou v komunální politice lidovci silní, poslední léta zažívají vymírání členské základny, kterou nejsou schopni dostatečně rychle doplňovat,“ upozornil politolog Valeš s tím, že právě odliv členů je dlouhodobý problém české politiky. „U komunistů, kde je vymírání nejvýraznější, je průměrný věk dnes kolem 77 let, u lidovců kolem 65 let,“ dodal.

Senát jako kolbiště

Hra na to, že volby jsou referendem o vládě, sice opozici úplně nevyšla, k urnám přesto mnohde voliče hnalo naštvání z vládní politiky. Nejvíce se to promítlo právě do voleb do Senátu, kde tradičně platilo standardní pravidlo pravice–levice. Tedy když byla u vlády sociální demokracie, byla do Senátu volena ODS a opačně.

„Bylo jasné, že naštvaní lidé půjdou volit proti vládě. A teď byla otázka, jakým způsobem to udělají. Nyní se stala ale zajímavá kombinace. Tak jako dřív fungovala sociální demokracie proti ODS, tak začíná fungovat ANO proti ODS. Ale je tam zároveň i silný podíl nezávislých. Byť se třeba do druhého kola nedostali, tak na třetích příčkách jsou nezávislí nebo SPD. To zvyšuje možnost kandidátů ANO uspět v druhém kole,“ shrnul Valeš.