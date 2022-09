Lidé teď mají ještě větší šanci vystavit Fialově vládě stopku, komentuje Babiš úspěch v senátních volbách

Lidovky.cz: Rýsují se již nějací koaliční partneři v krajských městech, kde jste zvítězili?

O koalicích se ve většině měst stále ještě vyjednává. Vedení do rozhovorů nechce zasahovat, je to především odpovědnost místních organizací a jejich vyjednavačů. Pokud bude naše zastupitele zajímat můj názor, rád jim ho sdělím. Samozřejmě nám jde o to, aby hnutí ANO posílilo své pozice v komunální politice.

Lidovky.cz: Ještě v noci byla oznámena koalice v Plzni, která vynechává vítězné uskupení Spolu. Kromě ANO a Pirátů a podpory od dvou členů SPD je součástí i hnutí STAN, které opakovaně nazýváte organizovaným zločinem. Není to pro vás problém?