Při tvorbě koalic je vše dovoleno, je čas šíbrů, říká politolog Valeš. Vítězi voleb jsou podle něj ANO a SPD

Lidovky.cz: Jak čtete dosavadní výsledky voleb? Můžeme už nyní, byť není vše sečteno, určit vítěze a poražené?

Myslím, že už to víme, byť nás čeká ještě druhé kolo senátních voleb. Jednoznačně vítězem komunálních i senátních voleb je hnutí ANO. Mezi vítězi je ale i hnutí SPD, které najednou proniklo i do krajských měst, dříve to v nich pro něj bylo tabu. Dokonce i v Praze to vypadá, ale tam je ještě brzy, výsledky nejsou sečteny. Každopádně nadějně to pro SPD vypadá v Českých Budějovicích, v Plzni, nehledě na města na severu země, kde bude posílení velké. Už jen to, že se v krajských městech minimálně přiblížilo pětiprocentní hranici, je známkou toho, že se společnost opravdu trochu radikalizuje. Lidé, kteří by normálně SPD nevolili, tak najednou ji považují za protestní hlas nespokojenosti.

Lidovky.cz: Právě ANO i SPD vsadily na tyto volby jako na referendum o vládě. Potvrdilo se jim to?