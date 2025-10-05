Z chvostu na vrchol. Babišovi hejtmani se z posledním míst probojovali do Sněmovny

Autor:
  9:56aktualizováno  9:56
Tři z pěti kandidujících hejtmanů za ANO zaznamenali ve sněmovních volbách velký úspěch. Mandát poslance získali navzdory tomu, že je jejich hnutí umístilo až na samé konce kandidátních listin. Největším skokanem se stal ústecký hejtman Richard Brabec, který se z poslední 26. pozice vyšvihl díky kroužkování do čela.
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec | foto: MAFRA

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (17. ledna 2024)
Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Richard Brabec je český politik, od ledna 2014 do prosince 2021 ministr...
17 fotografií

„Pokud ho (Brabce) chcete ve Sněmovně, můžete ho vykroužkovat. Dali jsme ho na poslední místo. Já si myslím, že hejtman má od rána do večera dělat hejtmana,“ řekl Babiš v srpnu na předvolebním mítinku v Roudnici nad Labem.

Šéf hnutí se dlouhodobě prezentuje jako odpůrce kumulace funkcí. Brabec však nakonec obsadil první místo díky 9 184 preferenčním hlasům. O 22 příček nahoru se díky kroužkování dostal také olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk, poskočil z poslední 23. pozice na první.

Vůbec nejvíce kroužků dostal ze všech hejtmanů ANO Kamal Farhan, který se z posledního místa plzeňské kandidátky dostal na druhé. Skončil za primátorem Plzně Romanem Zarzyckým, kterého na první příčku lidé vynesli z 19. pozice.

Jako další velký skokan se předvedl také starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Jako jediný kandidát za hnutí STAN uspěl v Ústeckém kraji.

Za hnutí ANO v letošních volbách kandidovali ještě další dva hejtmani, a to opět ze samého chvostu kandidátky. Martinu Kuklovi z Vysočiny a Josefu Bělicovi z Moravskoslezského kraje to ale podobně vítězně jako jejich kolegům nevyšlo a do Sněmovny se nedostali.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.