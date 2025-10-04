Češi v zahraničí mají vyšší zájem o volby. V Berlíně je fronta, v Bratislavě Cimrmani

Sněmovní volby na českém velvyslanectví na Slovensku provází značný zájem voličů. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety.
Velvyslanectví má tentokrát na seznamu zhruba tisíc voličů, z nich 292 požádalo o možnost korespondenční volby. Mezi nimi jsou nejen krajané žijící na Slovensku, ale například také čeští vojáci z mnohonárodního bojové uskupení NATO, které působí ve vojenském areálu Lešť na středním Slovensku.
Cimrmani v Bratislavě
Další desítky voličů přišly na ambasádu hlasovat v sobotu dopoledne. Byl mezi nimi také scenárista a herec Zdeněk Svěrák, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana hraje v těchto dnech v Bratislavě.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
„Já to vždycky pokládal, pokud jde o svobodné volby, za moje právo, povinnost a výraz toho, že mi záleží na tom, v jaké zemi budeme žít,“ řekl novinářům Svěrák. Vyjádřil přitom naději, že Česko po volbách nepřestane podporovat Ukrajinu bránící se ruské vojenské invazi a že se Češi nezařadí „mezi ty zlobivé Evropany“.
Dlouhá fronta v Londýně
České velvyslanectví v Londýně zaznamenává značný zájem o české parlamentní volby, které začaly v pátek a končí dnes. V pátek voliči na hlasování v britské metropoli čekali i několik desítek minut. Korespondenční volbu zatím využilo na 70 procent lidí, kteří se k ní přihlásili.
V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ okomentoval český velvyslanec Václav Bartuška. Uvedl také, že se pátek se před volební místností v budově českého velvyslanectví tvořily fronty. „Já sám jsem stál frontu asi 50 minut, abych mohl hlasovat,“ dodal.
Zájem o volby neopadá ani na českém velvyslanectví v Berlíně. Svůj hlas od pátku odevzdalo už více než 500 lidí, tedy více než při volbách v roce 2021. Kromě Berlína se hlasuje také na generálních konzulátech v Mnichově, kde v pátek odevzdalo hlas 357 lidí, v Düsseldorfu, kde hlasovalo 189 lidí, a v Drážďanech, kde v pátek volilo 106 lidí.
Celkem tak v pátek hlasovalo v Německu 1 048 českých občanů. Ve voličských seznamech bylo do čtvrteční uzávěrky zapsáno 3 045 lidí, tedy více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.
Letos poprvé mají voliči možnost využít také korespondenčního hlasování. Hlasovací lístky zaslané poštou ale mohou volební komise převzít a započítat až po skončení voleb dnes ve 14:00. Následně musí zkontrolovat, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně. Berlínská ambasáda a trojice konzulátů přijaly 1 363 doručovacích obálek s hlasovacími lístky. Vydaly jich přitom 1 632.