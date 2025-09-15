Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Na frýdecko-místeckém Antonínově náměstí se sešli příznivci i odpůrci koalice SPOLU, dorazily zhruba tři stovky lidí. Mítink se odehrával v hlučné atmosféře, zhruba desetiminutový projev Petra Fialy téměř nebylo slyšet.
„Zrádce Fiala! Táhni na Západ! Ukrajinský fašisto,“ nebrali si servítky odpůrci současného premiéra. Další část účastníků předsedu vlády naopak podporovala. Lidé pokřikovali, bučeli a pískali, objevily se i menší strkanice.
„Zvu své příznivce i odpůrce k volbám,“ nedal se Fiala a pokračoval: „Nejhorší, co by se mohlo České republice stát, je kdyby zvítězil Babiš, Okamura a Konečná.“
Atmosféra připomíná fotbalový zápas
Poté zamířil do Ostravy, kde jej čekalo setkání s voliči v ostravském obvodu Jih.
Tam se na mítink přišlo podívat odhadem 500 lidí. Velká část z nich byli odpůrci současné vlády a dávali to hlasitě najevo. Někteří přijeli i z Frýdku-Místku. Zjevně tedy cestující po mítincích a snaží se projevy premiéra přerušit vuvuzelou a trubkou, zhodnotil situaci na místě reportér iDNES.cz.
„I vy co protestujete, přijďte za mnou, odpovím, na co chcete,“ řekl premiér Fiala. Reakcí byl pískot a skandování „Vlastizrádce Fiala, táhni na Západ a na Ukrajinu,“ křičeli odpůrci. Mají transparenty připomínající aféru dozimetr a skutečnost, že Fialova vláda se chýlí ke konci. Atmosféra podle reportéra připomíná fotbalový zápas.
SPOLU nemá v regionu příliš dobré vyhlídky. Podle průzkumů veřejného mínění se totiž pravidelně umisťuje daleko za hnutím ANO a dokonce i za SPD. Objevují se i hlasy, že by populární Monika Brzesková měla být krajskou jedničkou a vystřídat Zbyňka Stanjuru.