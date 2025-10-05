Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

Sociální sítě lídrů SOCDEM po sobotním volebním debaklu na hodiny utichly. Až do nedělního dopoledne, kdy mlčení prolomila Jana Maláčová, která kandidovala na prvním místě Stačilo! v Praze. Napsala, že otevřeně přiznává porážku a děkuje voličům za podporu.
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová. (4. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali i členové SOCDEM, se do Sněmovny nedostalo. Získalo jen 4,3 % hlasů. Šéfka strany Jana Maláčová chce svou budoucnost vyřešit v úterý.

„Sluší se pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů. V úterý zasedne Grémium Sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup,“ uvedla.

Maláčová v kampani vystupovala po boku lídryně Stačilo! a šéfky komunistů Kateřiny Konečné, mluvila o návratu „skutečné levice“ a natáčela videa, v nichž slibovala „politiku pro pracující“.

„Poslední rok pro mě byl nesmírně složitý, lidsky i pracovně, věřila jsem, že se podaří Sociální demokracii zachránit a snažila jsem se pro to udělat maximum možného,“ doplnila Maláčová.

Další sociální demokrat, Lubomír Zaorálek, kandidoval jako dvojka v Moravskoslezském kraji.

Sterzik žádá podporovatele o peníze

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, už svůj první příspěvek po volebním neúspěchu zveřejnil. Svým voličům poděkoval a zároveň je požádal o finanční pomoc. Otevřeně přiznal, že peníze potřebuje na běžné životní náklady.

„Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale podpora na zaplacení účtů,“ napsal Sterzik. Dodal, že příspěvky by použil například na „uhlí do sklepa, elektřinu, benzín nebo hodiny klavíru pro děti“.

Jeho další politické působení bude podle něj záviset právě na ochotě čtenářů přispět. „Pokud ne, nic se neděje, půjdu do práce a budu zase psát po večerech,“ dodal.

