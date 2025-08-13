Na plakátu je vyobrazen lídr uskupení SPOLU a předseda vlády Petr Fiala se sloganem, že „Teď je čas stát na správné straně“. Slogan s portrétem zastiňuje dvě podlaží rohového domu, který je v soukromých rukou, a přehlédnout ho nemůže opravdu nikdo, kdo kolem prochází.
Turisté oslovení redaktorem iDNES.cz si z billboardu dělali legraci. „Působí to dost budovatelsky, je to takový vůdce, co vyhlíží lepší zítřky,“ smála se asi dvacetiletá žena, která se představila jako Kristýna.
Dům, na kterém billboard visí, ji nijak památkově vzácný nepřijde. „Ale je pravda, že je to dost dominantní, každý si billboardu všimne a na takové historické náměstí vedle muzea a soch se moc nehodí,“ podotkla.
Budova sice kvůli administrativní chybě z konce 80. let oficiálně není kulturní památkou, nachází se však v městské památkové rezervaci, na což je podle Petra Holuba z Národního památkového ústavu potřeba brát ohled.
„Reklamní plachta na fasádě domu je nežádoucím prvkem a může být v rozporu s podmínkou ochrany stanoveným nařízením vlády,“ připomněl ještě předlistopadový předpis o prohlášení historických jader měst včetně Brna. Zároveň však sdělil, že je nutné brát v potaz i volební soutěž.
Památkáři ale mají jasno. Koalice SPOLU v tomto šla přes čáru. „Dle názoru brněnského pracoviště Národního památkového ústavu se předmětná prezentace politického uskupení vymyká běžně užívaným prostředkům a poutačům ve volební kampani akceptovaným v historických jádrech měst, chráněných jako městská památková rezervace podle zákona o státní památkové péči,“ sdělil iDNES.cz pracovník ústavu.
Plošným zakrytím velké plochy fasády i s okny se podle něj vzhledově narušil veřejný prostor v centru Brna, kde se nachází kostel sv. Tomáše a místodržitelský palác, jež označil za přední brněnské stavební památky.
„Připravujeme podnět k prošetření na odbor památkové péče magistrátu města Brna,“ dodal Holub.
ODS si podle mluvčího strany Jakuba Skyvy za plakátem stojí a říká, že občanští demokraté nic neporušili. „Postupujeme v souladu se zákonem i platnými vyhláškami,“ prohlásil.