Volby 2025: Přehled kandidátů usilujících o hlasy do Poslanecké sněmovny

Voliči v říjnu ve volbách rozhodnou o novém složení Poslanecké sněmovny. Čekat můžeme zajímavé volební souboje – i díky tomu, že část kandidátů následuje hlasy a stěhuje se do jiných krajů. Přinášíme podrobný přehled kandidátů osmi nejsilnějších uskupení ve všech obvodech.

Hlasování ve volbách | foto: Vojtěch ŠeredaLidovky.cz

Už všechny strany veřejně oznámily alespoň lídry kandidátek, ale všechna jména a definitivní pořadí zatím oznámila jen koalice SPOLU a hnutí STAN. Naopak například hnutí ANO nebo SPD doposud ohlásily jen lídry v jednotlivých krajích a všechna další jména jsou nepotvrzená.

Pouze jména lídrů zatím zveřejnila hnutí Přísaha, Stačilo! nebo Motoristé, kteří jméno posledního chybějícího lídra oznámili až počátkem srpna. U Pirátů sice známe více jmen, kompletní kandidátka však stále není jistá.

Hlavní město Praha
ANO Karel Havlíček
SPOLU Jana Černochová
STAN Karel Dvořák
SPD Markéta Šichtařová
Piráti Zdeněk Hřib
Stačilo! Jana Maláčová
Motoristé Boris Šťastný
Středočeský kraj
ANO Robert Plaga
SPOLU Martin Kupka
STAN Vít Rakušan
SPD Tomio Okamura
Piráti Ivan Bartoš
Stačilo! Jana Bobošíková
Motoristé Filip Turek
Jihočeský kraj
ANO Adam Vojtěch
SPOLU Jan Bauer
STAN Pavla Pivoňka Vaňková
SPD Libor Vondráček
Piráti Josef Soumar
Stačilo! Jana Turoňová
Motoristé Miroslav Krejčí
Plzeňský kraj
ANO Ivana Mádlová
SPOLU Martin Baxa
STAN Michaela Opltová
SPD Marie Pošarová
Piráti Daniel Kůs
Stačilo! Vitek Prokop
Motoristé Oto Klempíř
Karlovarský kraj
ANO Renata Oulehlová
SPOLU Jan Bureš
STAN Jan Kuchař
SPD Karla Maříková
Piráti Vladimír Votápek
Stačilo! Jiří Nedvěd
Motoristé Petr Černý
Ústecký kraj
ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová
SPOLU Michal Kučera
STAN Robert Holec
SPD Jaroslav Foldyna
Piráti Lukáš Blažej
Stačilo! Jaroslav Komínek
Motoristé Vladimír Pikora
Liberecký kraj
ANO Jitka Volfová
SPOLU Petr Beitl
STAN Jan Sviták
SPD Radovan Vích
Piráti Petr Slanina
Stačilo! Stanislav Mackovík
Motoristé Adam Gody Kocián
Královéhradecký kraj
ANO Jana Berkovcová
SPOLU Matěj Ondřej Havel
STAN Josef Cogan
SPD Vladimíra Lesenská
Piráti Pavel Bulíček
Stačilo! Michal Klusáček
Motoristé Renata Vesecká
Pardubický kraj
ANO Martin Kolovratník
SPOLU Marek Výborný
STAN Tomáš Dubský
SPD Jan Hrnčíř
Piráti Mikuláš Ferjenčík
Stačilo! Roman Roun
Motoristé Vojtěch Krňanský
Kraj Vysočina
ANO Monika Oborná
SPOLU Eva Decroix
STAN Lukáš Vlček
SPD Radek Koten
Piráti Barbora Pipášová
Stačilo! Otakar Březina
Motoristé Karel Beran
Jihomoravský kraj
ANO Alena Schillerová
SPOLU Petr Fiala
STAN Josef Flek
SPD Miroslav Ševčík
Piráti Michal Švagerka
Stačilo! Daniel Sterzik
Motoristé Petr Macinka
Olomoucký kraj
ANO Lubomír Metnar
SPOLU Marian Jurečka
STAN Hana Naiclerová
SPD Radim Fiala
Piráti Martin Šmída
Stačilo! Vladimír Urbánek
Motoristé Gabriela Sedláčková
Zlínský kraj
ANO Radek Vondráček
SPOLU Stanislav Blaha
STAN Eliška Olšáková
SPD Zuzana Majerová
Piráti Jiří Knotek
Stačilo! Marie Pěnčíková
Motoristé Jiří Barták
Moravskoslezský kraj
ANO Andrej Babiš
SPOLU Zbyněk Stanjura
STAN Michaela Šebelová
SPD Jindřich Rajchl
Piráti Lukáš Černohorský
Stačilo! Kateřina Konečná
Motoristé Matěj Gregor
Kdy budou známé kompletní kandidátky

Své kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 podaly strany a hnutí koncem července. Už také uplynula lhůta pro doplňování kandidátů nebo opravy případných chyb.

Volby 2025: Přehledný volební manuál, jak kroužkovat a žádat o voličský průkaz

Pokud strany a hnutí nezveřejní seznam zástupců na listinách samostatně, všechna jména se dozvíme až poté, co kandidátky doputují ke Státní volební komisi. Krajské úřady je musí doručit nejpozději do čtvrtka 14. srpna. Komise také nejpozději v úterý 19. srpna vylosuje čísla hlasovacích lístků.

Jaká jsou volební spojenectví a preference

V letošních sněmovních volbách se opakují některé vzorce z minulosti – klání se v identické podobě zúčastní koalice SPOLU, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, stejně tak půjde do voleb samostatně hnutí ANO.

Ve volbách naopak budou samostatní Piráti a hnutí STAN, kteří nezopakují spolupráci z voleb v roce 2021. Piráti navíc na svých listinách uvedou zástupce Zelených.

ANO sahá k 35 procentům, Pirátům se Zelenými rostou preference

Novinkou jsou také dvě uskupení snažící se zabránit masivnímu počtu propadlých hlasů – obě sdružují několik menších stran. Kandidátku složenou ze zástupců KSČM, SOCDEM nebo ČSNS a SD-SN má hnutí Stačilo! a pod hlavičkou SPD se objeví zástupci strany PRO, Trikolory a Svobodných.

Ve volebních průzkumech je nejčastěji zahrnuto také hnutí Přísaha a strana Motoristé sobě. Preference obou se však dlouhodobě pohybují pod pětiprocentní uzavírací klauzulí.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Nováčci i návraty

Na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 se mezi známými tvářemi objevuje také hodně nováčků. Hlasy voličů se zároveň pokusí získat „odpadlíci“, snažící se o návrat do vysoké politiky.

Například díky dohodě se Stačilo! se tak na prvním místě pražské kandidátky objeví šéfka SOCDEM Jana Maláčová. Za hnutí ANO pak kandiduje bývalý a dvojnásobný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který povede kandidátku v Jihočeském kraji.

Krajské rošády

Znakem letošních sněmovních voleb budou přesuny kandidátů – strany se tímto způsobem snaží nalákat voliče v nejsilnějších krajích na známé tváře. Mnozí politici proto kandidují jinde, než by se dalo čekat – objevují se na listinách volebních obvodů, ke kterým vlastně nemají žádné pouto.

Celostátně známí politici kandidují zejména v Praze a ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Právě v těchto obvodech tedy lze čekat nejzajímavější volební střety.

Kdo se bude ucházet o hlasy

Velký přehled dosud známých kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 v jednotlivých krajích zahrnuje osm nejsilnějších uskupení.

Jednotlivé kraje jsou v přehledu seřazeny abecedně. Strany pak podle aktuálních preferencí. Orientaci usnadní obsah s odkazy k jednotlivým krajům:

Kandidáti v krajích:

Kandidáti v Praze

Volby v Praze patří bezesporu k těm nejexponovanějším – jednotlivá uskupení na přední místa kandidátek umisťují známé tváře. Například hnutí ANO sází na místopředsedu Karla Havlíčka, jenž by měl zajistit úspěch v obvodě, kde se hnutí dlouhodobě nedaří.

Soupeřit bude s náměstkem a někdejším primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), současnou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) nebo šéfkou SOCDEM Janou Maláčovou na kandidátce Stačilo!

ANO 20111. Karel Havlíček
2. Patrik Nacher
3. Robert Králíček
SPOLU1. Jana Černochová (ODS)
2. Jiří Pospíšil (TOP 09)
3. Jan Lipavský (nestraník)
SPD1. Markéta Šichtařová (Svobodní)
STAN1. Karel Dvořák
2. Olga Hromasová
3. Jan Lacina
Piráti1. Zdeněk Hřib
2. Olga Richterová
3. Václav Vislous
Stačilo!1. Jana Maláčová (SOCDEM)
2. Petra Prokšanová (KSČM)
3. Dominik Ticháček
Motoristé1. Boris Šťastný
Přísaha1. Martin Husa

Kandidáti v Jihočeském kraji

O návrat do Poslanecké sněmovny a ministerského křesla se v Jihočeském kraji z pozice lídra kandidátky ANO pokusí někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

O hlasy voličů bude soupeřit s Josefem Soumarem (Piráti), předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem za SPD, starostou Prachatic Janem Bauerem (SPOLU) nebo někdejším ředitelem CERMATu Miroslavem Krejčím (Motoristé).

ANO 20111. Adam Vojtěch
SPOLU1. Jan Bauer (ODS)
2. Václav Král (ODS)
3. Jan Bartošek (KDU-ČSL)
SPD1. Libor Vondráček (Svobodní)
STAN1. Pavla Pivoňka Vaňková
2. Šimon Blaschko
3. Michal Borovka
Piráti1. Josef Soumar
2. Veronika Kovářová
3. Kristián Sušer
Stačilo!1. Jana Turoňová (nestr.)
Motoristé1. Miroslav Krejčí
Přísaha1. Jiří Zimola

Kandidáti v Jihomoravském kraji

Volby v Jihomoravském kraji budou patři k těm nejzajímavějším. Ve volebním klání se zde sejdou současný předseda vlády a lídr SPOLU Petr Fiala, bývalá ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová nebo předseda Motoristů Petr Macinka.

O hlasy voličů se na jižní Moravě přihlásí také kontroverzní ekonom Miroslav Ševčík (SPD), místopředseda Přísahy Petr Vokřál nebo známý dezinformátor Daniel Sterzik alias Vidlák za Stačilo!

ANO 20111. Alena Schillerová
2. Václav Trojan
SPOLU1. Petr Fiala (ODS)
2. Petr Hladík (KDU-ČSL)
3. Vlastimil Válek (TOP 09)
SPD1. Miroslav Ševčík (nestr.)
3. Zdeněk Koudelka (Trikolora)
STAN1. Josef Flek
2. Jana Krutáková
3. Jakub Krainer
Piráti1. Michal Švagerka
2. Marek Lahoda
3. Vendula Svobodová
Stačilo!1. Daniel Sterzik (Stačilo!)
2. Bohumil Smutný (KSČM)
3. Radek Hrazdíra
Motoristé1. Petr Macinka
Přísaha1. Petr Vokřál

Kandidáti v Karlovarském kraji

Hlasy voličů se pokusí získat inženýr a bývalý člen KSČ Vladimír Votápek (Piráti) nebo čtveřice krajských zastupitelů – Renata Oulehlová (ANO), Jan Bureš (SPOLU), Jan Kuchař (STAN) a Karla Maříková (SPD). Kandidátku hnutí Stačilo! vede Jiří Nedvěd jako jeden ze dvou lídrů za SOCDEM.

ANO 20111. Renata Oulehlová
2. Josef Váňa
SPOLU1. Jan Bureš (ODS)
2. Lukáš Otys (TOP 09)
3. Oľga Haláková (KDU-ČSL)
SPD1. Karla Maříková (SPD)
STAN1. Jan Kuchař
2. Petr Kulhánek
3. Žaneta Salátová
Piráti1. Vladimír Votápek
Stačilo!1. Jiří Nedvěd (SOCDEM)
2. Pavel Navrátil (KSČM)
Motoristé1. Petr Černý
Přísaha1. Martin Zvonař

Kandidáti v Královéhradeckém kraji

Koalice SPOLU v Královéhradeckém kraji vsadila na místopředsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, STAN do čela kandidátky postavil předsedu poslaneckého klubu Josefa Cogana. Hlasy se pokusí získat také šéf ČSNS Michal Klusáček (Stačilo!) nebo bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká za Motoristy.

ANO 20111. Jana Berkovcová
2. Jiří Mašek
3. Petr Sadovský
SPOLU1. Matěj Ondřej Havel (TOP 09)
2. Ivan Adamec (ODS)
3. Pavel Staněk (ODS)
SPD1. Vladimíra Lesenská (SPD)
STAN1. Josef Cogan
2. Lucie Potůčková
3. Matěj Hlavatý
Piráti1. Pavel Bulíček
2. Adam Valenta
3. Jana Patková
Stačilo!1. Michal Klusáček (ČSNS)
Motoristé1. Renata Vesecká
Přísaha1. Ladislav Janků

Kandidáti v Libereckém kraji

Na severu Čech postaví strany a hnutí ve volbách do čela kandidátek například starostku České Lípy Jitku Volfovou (ANO), náměstka hejtmana Jana Svitáka (STAN), bývalého primátora Jablonce nad Nisou Petra Beitla (SPOLU) nebo plukovníka v záloze Radovana Vícha (SPD).

ANO 20111. Jitka Volfová
SPOLU1. Petr Beitl (ODS)
2. Vít Vomáčka (ODS)
3. Pavel Kounovský (TOP 09)
SPD1. Radovan Vích (SPD)
STAN1. Jan Sviták
2. Jan Berki
3. Jana Blažková
Piráti1. Petr Slanina
3. Tomáš Martínek
Stačilo!1. Stanislav Mackovík (KSČM)
Motoristé1. Adam Kocián
Přísaha1. Pavel Souhrada

Kandidáti v Moravskoslezském kraji

V jednom z volebně nejvýznamnějších krajů se také sejdou celostátně známé tváře – předseda ANO Andrej Babiš, šéfka komunistů a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná nebo ministr financí Zbyněk Stanjura (SPOLU).

Do klání se zapojí také předseda mládežnické organizace Motoristů Matěj Gregor, dezinformátor a šéf PRO Jindřich Rajchl (za SPD) nebo někdejší lídr Pirátů Lukáš Černohorský.

ANO 20111. Andrej Babiš
2. Aleš Juchelka
SPOLU1. Zbyněk Stanjura (ODS)
2. Monika Brzesková (KDU-ČSL)
3. Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS)
SPD1. Jindřich Rajchl (PRO)
STAN1. Michaela Šebelová
2. Petr Letocha
3. Tomáš Lefner
Piráti1. Lukáš Černohorský
2. Michaela Moricová
3. Andrej Droščín
Stačilo!1. Kateřina Konečná (KSČM)
2. Lubomír Zaorálek (SOCDEM)
Motoristé1. Matěj Gregor
Přísaha1. Jiří Janeček

Kandidáti v Olomouckém kraji

Neméně zajímavý bude průběh voleb v Olomouckém kraji. Sejde se tu ministr práce a sociálních věcí a někdejší šéf lidovců Marian Jurečka (SPOLU), někdejší ministr vnitra a obrany Lubomír Metnar (ANO) či bývalý ministr kultury Antonín Staněk (Přísaha). Hlasy voličů tu budou sbírat také první místopředseda Pirátů Martin Šmída nebo místopředseda SPD Radim Fiala.

ANO 20111. Lubomír Metnar
2. Miroslav Žbánek
3. Petr Vrána
SPOLU1. Marian Jurečka (KDU-ČSL)
2. Petr Sokol (ODS)
3. Martin Major (ODS)
SPD1. Radim Fiala (SPD)
STAN1. Hana Naiclerová
2. Tomáš Müller
3. Zdena Kašparová
Piráti1. Martin Šmída
Stačilo!1. Vladimír Urbánek (KSČM)
2. Petr Michek (SOCDEM)
3. Ctirad Musil (Moravané)
Motoristé1. Gabriela Sedláčková
Přísaha1. Antonín Staněk

Kandidáti v Pardubickém kraji

Známé tváře najdeme na kandidátkách i v Pardubickém kraji. O hlasy voličů se bude ucházet ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný (SPOLU), někdejší místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík nebo krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO).

V čelech kandidátek jsou také tiskový mluvčí Stačilo! a KSČM Roman Roun nebo starostové Tomáš Dubský (STAN) a Vojtěch Krňanský (Motoristé).

ANO 20111. Martin Kolovratník
SPOLU1. Marek Výborný (KDU-ČSL)
2. Karel Haas (ODS)
3. Radim Jirout (ODS)
SPD1. Jan Hrnčíř (SPD)
STAN1. Tomáš Dubský
2. Jiří Hájek
3. Michaela Matoušková
Piráti1. Mikuláš Ferjenčík
2. Lenka Martínková Španihelová
3. Aleš Nunvář
Stačilo!1. Roman Roun (KSČM)
Motoristé1. Vojtěch Krňanský
Přísaha1. Pavel Hrnčál

Kandidáti v Plzeňském kraji

O hlasy voličů v kraji bude usilovat ministr školství Martin Baxa (SPOLU), poslankyně Ivana Mádlová (ANO) či starostka Kozolup Michaela Opltová (STAN). Volebního klání ze zúčastní také ekonomka Marie Pošarová (SPD), podnikatel Daniel Kůs (Piráti) nebo hudebník Oto Klempíř (Motoristé).

ANO 20111. Ivana Mádlová
SPOLU1. Martin Baxa (ODS)
2. Marek Ženíšek (TOP 09)
3. Rudolf Salvetr (ODS)
SPD1. Marie Pošarová (SPD)
STAN1. Michaela Opltová
2. Alena Rumanová
3. Václav Bernard
Piráti1. Daniel Kůs
2. Eva Šrámková
3. Marek Habruň
Stačilo!1. Vítek Prokop (nestr.)
Motoristé1. Oto Klempíř
Přísaha1. Marek Čejka

Kandidáti ve Středočeském kraji

Mezi velmi exponovaná místa patří i Středočeský kraj. Získat hlasy voličů se tu budou snažit ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr dopravy Martin Kupka (SPOLU) nebo někdejší ministr školství Robert Plaga (ANO).

Soupeřit o přízeň voličů v srdci Čech bude také bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, šéf SPD Tomio Okamura nebo lídr Motoristů a současný europoslanec Filip Turek.

ANO 20111. Robert Plaga
2. Tomáš Helebrant
3. Jiří Bouška
SPOLU1. Martin Kupka (ODS)
2. Jan Skopeček (ODS)
3. Jan Jakob (TOP 09)
SPD1. Tomio Okamura (SPD)
STAN1. Vít Rakušan
2. Věra Kovářová
3. Barbora Urbanová
Piráti1. Ivan Bartoš
2. Samuel Volpe
3. Martin Karim
Stačilo!1. Jana Bobošíková (nestr.)
2. Jan Klán (KSČM)
Motoristé1. Filip Turek
Přísaha1. Vladimír Kremlík

Kandidáti v Ústeckém kraji

Volebního klání na severu země se zúčastní předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta či Jaroslav Foldyna za SPD. O hlasy se tu utká také starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), místopředseda TOP 09 Michal Kučera (SPOLU) či starosta Dolní Poustevny Robert Holec (STAN) a aktivista Lukáš Blažej, na kterého vsadili Piráti.

ANO 20111. Zuzana Schwarz Bařtipánová
2. Eva Fialová
3. Jan Richter
SPOLU1. Michal Kučera (TOP 09)
2. Karel Krejza (ODS)
3. Libor Turek (ODS)
SPD1. Jaroslav Foldyna (SPD)
STAN1. Robert Holec
2. Petr Liška
3. Pavel Svoboda
Piráti1. Lukáš Blažej Chorovský
2. Adam Šenk
Stačilo!1. Jaroslav Komínek (KSČM)
2. Zbyněk Šimbera (SOCDEM)
3. Marco Cavali
Motoristé1. Vladimír Pikora
Přísaha1. Robert Šlachta

Kandidáti na Vysočině

Hlasy voličů na Vysočině se pokusí získat ministryně spravedlnosti Eva Decroix (SPOLU) či ministr průmysl a obchodu Lukáš Vlček (STAN). O přízeň voličů s nimi budou soupeřit bývalý velvyslanec Karel Beran (Motoristé), krajský zastupitel Radek Koten (SPD) nebo terapeutka Barbora Pipášová (Piráti).

ANO 20111. Monika Oborná
2. Drahoslav Ryba
3. Josef Kott
SPOLU1. Eva Decroix (ODS)
2. Benjamin Činčila (KDU-ČSL)
3. Jan Matějka (TOP 09)
SPD1. Radek Koten (SPD)
STAN1. Lukáš Vlček
2. Alexandros Kaminaras
3. Jitka Hanáková
Piráti1. Barbora Pipášová
2. Hana Hajnová
3. Markéta Šimková
Stačilo!1. Otakar Březina (nestr.)
Motoristé1. Karel Beran
Přísaha1. František Máca

Kandidáti ve Zlínském kraji

Do čela krajské kandidátky SPD se jako jediná za Trikoloru postaví předsedkyně hnutí Zuzana Majerová. O hlasy bude soupeřit s místopředsedou hnutí ANO Radkem Vondráčkem či náměstkyní hejtmana Eliškou Olšákovou (STAN).

O hlasy voličů se utká také starosta Uherského Hradiště Stanislav Bláha (SPOLU) nebo místopředsedkyně KSČM Marie Pěnčíková (Stačilo!).

ANO 20111. Radek Vondráček
2. Pavel Pustějovský
SPOLU1. Stanislav Bláha (ODS)
2. Róbert Teleky (KDU-ČSL)
3. Václav Pláteník (KDU-ČSL)
SPD1. Zuzana Majerová (Trikolora)
STAN1. Eliška Olšáková
2. Kateřina Francová
3. Martina Horňáková
Piráti1. Jiří Knotek
Stačilo!1. Marie Pěnčíková (KSČM)
Motoristé1. Jiří Barták
Přísaha1. Jan Janků

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

