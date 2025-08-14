Už všechny strany veřejně oznámily alespoň lídry kandidátek, ale všechna jména a definitivní pořadí zatím oznámila jen koalice SPOLU a hnutí STAN. Naopak například hnutí ANO nebo SPD doposud ohlásily jen lídry v jednotlivých krajích a všechna další jména jsou nepotvrzená.
Pouze jména lídrů zatím zveřejnila hnutí Přísaha, Stačilo! nebo Motoristé, kteří jméno posledního chybějícího lídra oznámili až počátkem srpna. U Pirátů sice známe více jmen, kompletní kandidátka však stále není jistá.
Kdy budou známé kompletní kandidátky
Své kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 podaly strany a hnutí koncem července. Už také uplynula lhůta pro doplňování kandidátů nebo opravy případných chyb.
Pokud strany a hnutí nezveřejní seznam zástupců na listinách samostatně, všechna jména se dozvíme až poté, co kandidátky doputují ke Státní volební komisi. Krajské úřady je musí doručit nejpozději do čtvrtka 14. srpna. Komise také nejpozději v úterý 19. srpna vylosuje čísla hlasovacích lístků.
Jaká jsou volební spojenectví a preference
V letošních sněmovních volbách se opakují některé vzorce z minulosti – klání se v identické podobě zúčastní koalice SPOLU, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, stejně tak půjde do voleb samostatně hnutí ANO.
Ve volbách naopak budou samostatní Piráti a hnutí STAN, kteří nezopakují spolupráci z voleb v roce 2021. Piráti navíc na svých listinách uvedou zástupce Zelených.
ANO sahá k 35 procentům, Pirátům se Zelenými rostou preference
Novinkou jsou také dvě uskupení snažící se zabránit masivnímu počtu propadlých hlasů – obě sdružují několik menších stran. Kandidátku složenou ze zástupců KSČM, SOCDEM nebo ČSNS a SD-SN má hnutí Stačilo! a pod hlavičkou SPD se objeví zástupci strany PRO, Trikolory a Svobodných.
Ve volebních průzkumech je nejčastěji zahrnuto také hnutí Přísaha a strana Motoristé sobě. Preference obou se však dlouhodobě pohybují pod pětiprocentní uzavírací klauzulí.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Nováčci i návraty
Na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 se mezi známými tvářemi objevuje také hodně nováčků. Hlasy voličů se zároveň pokusí získat „odpadlíci“, snažící se o návrat do vysoké politiky.
Například díky dohodě se Stačilo! se tak na prvním místě pražské kandidátky objeví šéfka SOCDEM Jana Maláčová. Za hnutí ANO pak kandiduje bývalý a dvojnásobný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který povede kandidátku v Jihočeském kraji.
Krajské rošády
Znakem letošních sněmovních voleb budou přesuny kandidátů – strany se tímto způsobem snaží nalákat voliče v nejsilnějších krajích na známé tváře. Mnozí politici proto kandidují jinde, než by se dalo čekat – objevují se na listinách volebních obvodů, ke kterým vlastně nemají žádné pouto.
Celostátně známí politici kandidují zejména v Praze a ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Právě v těchto obvodech tedy lze čekat nejzajímavější volební střety.
Kdo se bude ucházet o hlasy
Velký přehled dosud známých kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 v jednotlivých krajích zahrnuje osm nejsilnějších uskupení.
Jednotlivé kraje jsou v přehledu seřazeny abecedně. Strany pak podle aktuálních preferencí. Orientaci usnadní obsah s odkazy k jednotlivým krajům:
Kandidáti v Praze
Volby v Praze patří bezesporu k těm nejexponovanějším – jednotlivá uskupení na přední místa kandidátek umisťují známé tváře. Například hnutí ANO sází na místopředsedu Karla Havlíčka, jenž by měl zajistit úspěch v obvodě, kde se hnutí dlouhodobě nedaří.
Soupeřit bude s náměstkem a někdejším primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), současnou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) nebo šéfkou SOCDEM Janou Maláčovou na kandidátce Stačilo!
|ANO 2011
|1. Karel Havlíček
2. Patrik Nacher
3. Robert Králíček
|SPOLU
|1. Jana Černochová (ODS)
2. Jiří Pospíšil (TOP 09)
3. Jan Lipavský (nestraník)
|SPD
|1. Markéta Šichtařová (Svobodní)
|STAN
|1. Karel Dvořák
2. Olga Hromasová
3. Jan Lacina
|Piráti
|1. Zdeněk Hřib
2. Olga Richterová
3. Václav Vislous
|Stačilo!
|1. Jana Maláčová (SOCDEM)
2. Petra Prokšanová (KSČM)
3. Dominik Ticháček
|Motoristé
|1. Boris Šťastný
|Přísaha
|1. Martin Husa
Kandidáti v Jihočeském kraji
O návrat do Poslanecké sněmovny a ministerského křesla se v Jihočeském kraji z pozice lídra kandidátky ANO pokusí někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
O hlasy voličů bude soupeřit s Josefem Soumarem (Piráti), předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem za SPD, starostou Prachatic Janem Bauerem (SPOLU) nebo někdejším ředitelem CERMATu Miroslavem Krejčím (Motoristé).
|ANO 2011
|1. Adam Vojtěch
|SPOLU
|1. Jan Bauer (ODS)
2. Václav Král (ODS)
3. Jan Bartošek (KDU-ČSL)
|SPD
|1. Libor Vondráček (Svobodní)
|STAN
|1. Pavla Pivoňka Vaňková
2. Šimon Blaschko
3. Michal Borovka
|Piráti
|1. Josef Soumar
2. Veronika Kovářová
3. Kristián Sušer
|Stačilo!
|1. Jana Turoňová (nestr.)
|Motoristé
|1. Miroslav Krejčí
|Přísaha
|1. Jiří Zimola
Kandidáti v Jihomoravském kraji
Volby v Jihomoravském kraji budou patři k těm nejzajímavějším. Ve volebním klání se zde sejdou současný předseda vlády a lídr SPOLU Petr Fiala, bývalá ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová nebo předseda Motoristů Petr Macinka.
O hlasy voličů se na jižní Moravě přihlásí také kontroverzní ekonom Miroslav Ševčík (SPD), místopředseda Přísahy Petr Vokřál nebo známý dezinformátor Daniel Sterzik alias Vidlák za Stačilo!
|ANO 2011
|1. Alena Schillerová
2. Václav Trojan
|SPOLU
|1. Petr Fiala (ODS)
2. Petr Hladík (KDU-ČSL)
3. Vlastimil Válek (TOP 09)
|SPD
|1. Miroslav Ševčík (nestr.)
3. Zdeněk Koudelka (Trikolora)
|STAN
|1. Josef Flek
2. Jana Krutáková
3. Jakub Krainer
|Piráti
|1. Michal Švagerka
2. Marek Lahoda
3. Vendula Svobodová
|Stačilo!
|1. Daniel Sterzik (Stačilo!)
2. Bohumil Smutný (KSČM)
3. Radek Hrazdíra
|Motoristé
|1. Petr Macinka
|Přísaha
|1. Petr Vokřál
Kandidáti v Karlovarském kraji
Hlasy voličů se pokusí získat inženýr a bývalý člen KSČ Vladimír Votápek (Piráti) nebo čtveřice krajských zastupitelů – Renata Oulehlová (ANO), Jan Bureš (SPOLU), Jan Kuchař (STAN) a Karla Maříková (SPD). Kandidátku hnutí Stačilo! vede Jiří Nedvěd jako jeden ze dvou lídrů za SOCDEM.
|ANO 2011
|1. Renata Oulehlová
2. Josef Váňa
|SPOLU
|1. Jan Bureš (ODS)
2. Lukáš Otys (TOP 09)
3. Oľga Haláková (KDU-ČSL)
|SPD
|1. Karla Maříková (SPD)
|STAN
|1. Jan Kuchař
2. Petr Kulhánek
3. Žaneta Salátová
|Piráti
|1. Vladimír Votápek
|Stačilo!
|1. Jiří Nedvěd (SOCDEM)
2. Pavel Navrátil (KSČM)
|Motoristé
|1. Petr Černý
|Přísaha
|1. Martin Zvonař
Kandidáti v Královéhradeckém kraji
Koalice SPOLU v Královéhradeckém kraji vsadila na místopředsedu TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, STAN do čela kandidátky postavil předsedu poslaneckého klubu Josefa Cogana. Hlasy se pokusí získat také šéf ČSNS Michal Klusáček (Stačilo!) nebo bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká za Motoristy.
|ANO 2011
|1. Jana Berkovcová
2. Jiří Mašek
3. Petr Sadovský
|SPOLU
|1. Matěj Ondřej Havel (TOP 09)
2. Ivan Adamec (ODS)
3. Pavel Staněk (ODS)
|SPD
|1. Vladimíra Lesenská (SPD)
|STAN
|1. Josef Cogan
2. Lucie Potůčková
3. Matěj Hlavatý
|Piráti
|1. Pavel Bulíček
2. Adam Valenta
3. Jana Patková
|Stačilo!
|1. Michal Klusáček (ČSNS)
|Motoristé
|1. Renata Vesecká
|Přísaha
|1. Ladislav Janků
Kandidáti v Libereckém kraji
Na severu Čech postaví strany a hnutí ve volbách do čela kandidátek například starostku České Lípy Jitku Volfovou (ANO), náměstka hejtmana Jana Svitáka (STAN), bývalého primátora Jablonce nad Nisou Petra Beitla (SPOLU) nebo plukovníka v záloze Radovana Vícha (SPD).
|ANO 2011
|1. Jitka Volfová
|SPOLU
|1. Petr Beitl (ODS)
2. Vít Vomáčka (ODS)
3. Pavel Kounovský (TOP 09)
|SPD
|1. Radovan Vích (SPD)
|STAN
|1. Jan Sviták
2. Jan Berki
3. Jana Blažková
|Piráti
|1. Petr Slanina
3. Tomáš Martínek
|Stačilo!
|1. Stanislav Mackovík (KSČM)
|Motoristé
|1. Adam Kocián
|Přísaha
|1. Pavel Souhrada
Kandidáti v Moravskoslezském kraji
V jednom z volebně nejvýznamnějších krajů se také sejdou celostátně známé tváře – předseda ANO Andrej Babiš, šéfka komunistů a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná nebo ministr financí Zbyněk Stanjura (SPOLU).
Do klání se zapojí také předseda mládežnické organizace Motoristů Matěj Gregor, dezinformátor a šéf PRO Jindřich Rajchl (za SPD) nebo někdejší lídr Pirátů Lukáš Černohorský.
|ANO 2011
|1. Andrej Babiš
2. Aleš Juchelka
|SPOLU
|1. Zbyněk Stanjura (ODS)
2. Monika Brzesková (KDU-ČSL)
3. Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS)
|SPD
|1. Jindřich Rajchl (PRO)
|STAN
|1. Michaela Šebelová
2. Petr Letocha
3. Tomáš Lefner
|Piráti
|1. Lukáš Černohorský
2. Michaela Moricová
3. Andrej Droščín
|Stačilo!
|1. Kateřina Konečná (KSČM)
2. Lubomír Zaorálek (SOCDEM)
|Motoristé
|1. Matěj Gregor
|Přísaha
|1. Jiří Janeček
Kandidáti v Olomouckém kraji
Neméně zajímavý bude průběh voleb v Olomouckém kraji. Sejde se tu ministr práce a sociálních věcí a někdejší šéf lidovců Marian Jurečka (SPOLU), někdejší ministr vnitra a obrany Lubomír Metnar (ANO) či bývalý ministr kultury Antonín Staněk (Přísaha). Hlasy voličů tu budou sbírat také první místopředseda Pirátů Martin Šmída nebo místopředseda SPD Radim Fiala.
|ANO 2011
|1. Lubomír Metnar
2. Miroslav Žbánek
3. Petr Vrána
|SPOLU
|1. Marian Jurečka (KDU-ČSL)
2. Petr Sokol (ODS)
3. Martin Major (ODS)
|SPD
|1. Radim Fiala (SPD)
|STAN
|1. Hana Naiclerová
2. Tomáš Müller
3. Zdena Kašparová
|Piráti
|1. Martin Šmída
|Stačilo!
|1. Vladimír Urbánek (KSČM)
2. Petr Michek (SOCDEM)
3. Ctirad Musil (Moravané)
|Motoristé
|1. Gabriela Sedláčková
|Přísaha
|1. Antonín Staněk
Kandidáti v Pardubickém kraji
Známé tváře najdeme na kandidátkách i v Pardubickém kraji. O hlasy voličů se bude ucházet ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný (SPOLU), někdejší místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík nebo krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO).
V čelech kandidátek jsou také tiskový mluvčí Stačilo! a KSČM Roman Roun nebo starostové Tomáš Dubský (STAN) a Vojtěch Krňanský (Motoristé).
|ANO 2011
|1. Martin Kolovratník
|SPOLU
|1. Marek Výborný (KDU-ČSL)
2. Karel Haas (ODS)
3. Radim Jirout (ODS)
|SPD
|1. Jan Hrnčíř (SPD)
|STAN
|1. Tomáš Dubský
2. Jiří Hájek
3. Michaela Matoušková
|Piráti
|1. Mikuláš Ferjenčík
2. Lenka Martínková Španihelová
3. Aleš Nunvář
|Stačilo!
|1. Roman Roun (KSČM)
|Motoristé
|1. Vojtěch Krňanský
|Přísaha
|1. Pavel Hrnčál
Kandidáti v Plzeňském kraji
O hlasy voličů v kraji bude usilovat ministr školství Martin Baxa (SPOLU), poslankyně Ivana Mádlová (ANO) či starostka Kozolup Michaela Opltová (STAN). Volebního klání ze zúčastní také ekonomka Marie Pošarová (SPD), podnikatel Daniel Kůs (Piráti) nebo hudebník Oto Klempíř (Motoristé).
|ANO 2011
|1. Ivana Mádlová
|SPOLU
|1. Martin Baxa (ODS)
2. Marek Ženíšek (TOP 09)
3. Rudolf Salvetr (ODS)
|SPD
|1. Marie Pošarová (SPD)
|STAN
|1. Michaela Opltová
2. Alena Rumanová
3. Václav Bernard
|Piráti
|1. Daniel Kůs
2. Eva Šrámková
3. Marek Habruň
|Stačilo!
|1. Vítek Prokop (nestr.)
|Motoristé
|1. Oto Klempíř
|Přísaha
|1. Marek Čejka
Kandidáti ve Středočeském kraji
Mezi velmi exponovaná místa patří i Středočeský kraj. Získat hlasy voličů se tu budou snažit ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr dopravy Martin Kupka (SPOLU) nebo někdejší ministr školství Robert Plaga (ANO).
Soupeřit o přízeň voličů v srdci Čech bude také bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, šéf SPD Tomio Okamura nebo lídr Motoristů a současný europoslanec Filip Turek.
|ANO 2011
|1. Robert Plaga
2. Tomáš Helebrant
3. Jiří Bouška
|SPOLU
|1. Martin Kupka (ODS)
2. Jan Skopeček (ODS)
3. Jan Jakob (TOP 09)
|SPD
|1. Tomio Okamura (SPD)
|STAN
|1. Vít Rakušan
2. Věra Kovářová
3. Barbora Urbanová
|Piráti
|1. Ivan Bartoš
2. Samuel Volpe
3. Martin Karim
|Stačilo!
|1. Jana Bobošíková (nestr.)
2. Jan Klán (KSČM)
|Motoristé
|1. Filip Turek
|Přísaha
|1. Vladimír Kremlík
Kandidáti v Ústeckém kraji
Volebního klání na severu země se zúčastní předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta či Jaroslav Foldyna za SPD. O hlasy se tu utká také starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), místopředseda TOP 09 Michal Kučera (SPOLU) či starosta Dolní Poustevny Robert Holec (STAN) a aktivista Lukáš Blažej, na kterého vsadili Piráti.
|ANO 2011
|1. Zuzana Schwarz Bařtipánová
2. Eva Fialová
3. Jan Richter
|SPOLU
|1. Michal Kučera (TOP 09)
2. Karel Krejza (ODS)
3. Libor Turek (ODS)
|SPD
|1. Jaroslav Foldyna (SPD)
|STAN
|1. Robert Holec
2. Petr Liška
3. Pavel Svoboda
|Piráti
|1. Lukáš Blažej Chorovský
2. Adam Šenk
|Stačilo!
|1. Jaroslav Komínek (KSČM)
2. Zbyněk Šimbera (SOCDEM)
3. Marco Cavali
|Motoristé
|1. Vladimír Pikora
|Přísaha
|1. Robert Šlachta
Kandidáti na Vysočině
Hlasy voličů na Vysočině se pokusí získat ministryně spravedlnosti Eva Decroix (SPOLU) či ministr průmysl a obchodu Lukáš Vlček (STAN). O přízeň voličů s nimi budou soupeřit bývalý velvyslanec Karel Beran (Motoristé), krajský zastupitel Radek Koten (SPD) nebo terapeutka Barbora Pipášová (Piráti).
|ANO 2011
|1. Monika Oborná
2. Drahoslav Ryba
3. Josef Kott
|SPOLU
|1. Eva Decroix (ODS)
2. Benjamin Činčila (KDU-ČSL)
3. Jan Matějka (TOP 09)
|SPD
|1. Radek Koten (SPD)
|STAN
|1. Lukáš Vlček
2. Alexandros Kaminaras
3. Jitka Hanáková
|Piráti
|1. Barbora Pipášová
2. Hana Hajnová
3. Markéta Šimková
|Stačilo!
|1. Otakar Březina (nestr.)
|Motoristé
|1. Karel Beran
|Přísaha
|1. František Máca
Kandidáti ve Zlínském kraji
Do čela krajské kandidátky SPD se jako jediná za Trikoloru postaví předsedkyně hnutí Zuzana Majerová. O hlasy bude soupeřit s místopředsedou hnutí ANO Radkem Vondráčkem či náměstkyní hejtmana Eliškou Olšákovou (STAN).
O hlasy voličů se utká také starosta Uherského Hradiště Stanislav Bláha (SPOLU) nebo místopředsedkyně KSČM Marie Pěnčíková (Stačilo!).
|ANO 2011
|1. Radek Vondráček
2. Pavel Pustějovský
|SPOLU
|1. Stanislav Bláha (ODS)
2. Róbert Teleky (KDU-ČSL)
3. Václav Pláteník (KDU-ČSL)
|SPD
|1. Zuzana Majerová (Trikolora)
|STAN
|1. Eliška Olšáková
2. Kateřina Francová
3. Martina Horňáková
|Piráti
|1. Jiří Knotek
|Stačilo!
|1. Marie Pěnčíková (KSČM)
|Motoristé
|1. Jiří Barták
|Přísaha
|1. Jan Janků