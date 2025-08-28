Ve volbách do Poslanecké sněmovny může hlasovat každý občan České republiky, kterému bude alespoň druhý den voleb, tedy 4. října, 18 let.
Cizinci žijící v Česku poslance vybírat nemohou. Občané jiných členských států Evropské unie mohou volit pouze ve volbách do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.
Je účast ve volbách povinná?
Ne, v Česku je volební právo ne povinnost, proto není nikdo povinen jít k volbám, i když je zapsán v seznamu voličů. Za neúčast ve volbách nejsou žádné sankce.
Jsou nějaké překážky, kvůli kterým nelze hlasovat?
Ano, překážkou ve volebním právu je:
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí),
- služba vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí).
Můžu si zkontrolovat, jestli jsem zapsán v seznamu voličů?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Ano. Každý volič může hlasovat pouze jednou v rámci jednoho druhu voleb, a proto může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, aby nemohl hlasovat vícekrát.
Volič může být zapsán v seznamu v místě trvalého pobytu u obecního úřadu ve stálém seznamu voličů nebo v místě pobytu v zahraničí u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, pokud o to předem požádal.
V úředních hodinách na obecním úřadě si každý může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či jeho dodatku. Případně může požadovat o doplnění nebo opravu údajů.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.