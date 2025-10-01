Volby 2025: Jak a kdy hlasovat, jak upravit volební lístek, aby byl platný

Autor:
  7:26
Česko čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak volit? Jak udělit preferenční hlasy? V přehledu najdete nejdůležitější odpovědi.
Kroužkování za volební plentou (Ilustrační foto)

Kroužkování za volební plentou (Ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Kdy se volby konají?

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Jak získám hlasovací lístky?

Volební lístky obdrží každý český občan starší 18 let na adresu svého trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami, tedy v úterý 30. září. Obvykle to bývá týden před volbami. Pokud se tak nestane, náhradní sadu hlasovacích lístků dostane přímo ve volební místnosti.

Jak mám volit?

Jak hlasovat?

  • Vyberte si jeden hlasovací lístek podle politické strany.
  • Zakroužkujte maximálně čtyři kandidáty – kroužkujte jejich pořadová čísla.
  • Lístek nijak jinak neupravujte, neškrtejte, nepřepisujte.
  • Vložte ho bez úprav a bez překládání do úřední obálky.
  • Obálku pak vhoďte do volební urny.

Při samotném hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Pokud bude hlasovat na voličský průkaz, musí ho odevzdat komisi. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a pokud nemá, tak i sadu volebních lístků.

S hlasovací obálkou a celou sadou lístků se musí odebrat za plentu. Tam vybere jeden, který vloží do bílé obálky označené úředním razítkem. Obálka se nezalepuje.

Hlasovací obálku pak vhodí do urny.

Platné jsou jen hlasovací lístky na oficiálním tiskopisu. Aby byla volba platná, musí být v hlasovací obálce právě jeden volební lístek, nesmí být přetržený a nějak upravený.

Volby 2025: O voličský průkaz lze žádat už jen osobně, čas se ale krátí

Jak podpořit svého kandidáta (preferenční hlasy)?

Kdy je hlas neplatný?

  • Pokud je v hlasovací obálce více než jeden lístek.
  • Pokud lístek není v hlasovací obálce.
  • Pokud je lístek přetržený, roztrhaný, výrazně poškozený nebo jinak upravený, že není zřejmé, komu hlas patří.
  • Pokud volič kroužkuje více než čtyři kandidáty. Preferenční hlasy jsou neplatné, ale hlas pro stranu zůstává platný.

Každý volič může na vybrané kandidátce udělit maximálně čtyři preferenční hlasy. Pokud jich udělí více, ke kroužkování se nebude přihlížet. Započítá se však hlas pro celou stranu, hnutí či koalici, jako kdyby na něm žádné preferenční hlasy nebyly.

Každý volič tak může na jednom hlasovacím lístku zakroužkovat pořadová čísla nejvýše čtyř kandidátů. Kroužkují se pořadová čísla kandidátů, nikoli jejich jména.

Kandidát, který obdrží alespoň 5 % hlasů dané strany v daném kraji, může postoupit na vyšší místo kandidátky.

Volby 2025: Kde je moje volební místnost, kdy můžu hlasovat do přenosné urny

Čísla stran

1 – Rebelové
2 - Moravské zemské hnutí
3 - Jasný signál nezávislých
4 – Výzva 2025
5 - SMS - Stát má sloužit
6 - Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7 – ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie
8 – Přísaha občanské hnutí
9- Levice
10 - Česká republika na 1. místě
11 - Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
12 -Švýcarská demokracie
13 -Nevolte Urza.cz.
14 – Hnutí občanů a podnikatelů
15 – Hnutí Generace
16 – Česká pirátská strana
17 – Koruna česká (monarchistická strana Čech Moravy a Slezska)
18 – Volt Česko
19 – Volte Pravý Blok
20 – Motoristé sobě
21 – Balbínova poetická strana
22 -ANO 2011
23 – Starostové a nezávislí
24 – Hnutí Kruh
25 - Stačilo!
26 – Voluntia

Kde mohu hlasovat?

Volič může hlasovat ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském úřadě.

Co mám dělat, když se nemůžu k volbám?

Pokud se volič nemůže osobně dostavit do volební místnosti, může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Jde to ale pouze v obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. V takovém případě komise vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území Česka nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Kdo se dostane do Poslanecké sněmovny?

Do Poslanecké sněmovny se dostane každá strana, která ve volbách získá alespoň pět procent platných odevzdaných hlasů. Pro koalice více stran jsou pravidla jiná. Dvojkoalice musí mít alespoň osm procent odevzdaných hlasů, trojkoalice 11 procent. Takové kvórum platí od roku 2021.

Volby 2025: Přehled kandidátů usilujících o hlasy do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.