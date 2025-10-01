Kdy se volby konají?
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.
Jak získám hlasovací lístky?
Volební lístky obdrží každý český občan starší 18 let na adresu svého trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami, tedy v úterý 30. září. Obvykle to bývá týden před volbami. Pokud se tak nestane, náhradní sadu hlasovacích lístků dostane přímo ve volební místnosti.
Jak mám volit?
Jak hlasovat?
Při samotném hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Pokud bude hlasovat na voličský průkaz, musí ho odevzdat komisi. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a pokud nemá, tak i sadu volebních lístků.
S hlasovací obálkou a celou sadou lístků se musí odebrat za plentu. Tam vybere jeden, který vloží do bílé obálky označené úředním razítkem. Obálka se nezalepuje.
Hlasovací obálku pak vhodí do urny.
Platné jsou jen hlasovací lístky na oficiálním tiskopisu. Aby byla volba platná, musí být v hlasovací obálce právě jeden volební lístek, nesmí být přetržený a nějak upravený.
Jak podpořit svého kandidáta (preferenční hlasy)?
Kdy je hlas neplatný?
Každý volič může na vybrané kandidátce udělit maximálně čtyři preferenční hlasy. Pokud jich udělí více, ke kroužkování se nebude přihlížet. Započítá se však hlas pro celou stranu, hnutí či koalici, jako kdyby na něm žádné preferenční hlasy nebyly.
Každý volič tak může na jednom hlasovacím lístku zakroužkovat pořadová čísla nejvýše čtyř kandidátů. Kroužkují se pořadová čísla kandidátů, nikoli jejich jména.
Kandidát, který obdrží alespoň 5 % hlasů dané strany v daném kraji, může postoupit na vyšší místo kandidátky.
Kde mohu hlasovat?
Volič může hlasovat ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském úřadě.
Co mám dělat, když se nemůžu k volbám?
Pokud se volič nemůže osobně dostavit do volební místnosti, může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Jde to ale pouze v obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. V takovém případě komise vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území Česka nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
Kdo se dostane do Poslanecké sněmovny?
Do Poslanecké sněmovny se dostane každá strana, která ve volbách získá alespoň pět procent platných odevzdaných hlasů. Pro koalice více stran jsou pravidla jiná. Dvojkoalice musí mít alespoň osm procent odevzdaných hlasů, trojkoalice 11 procent. Takové kvórum platí od roku 2021.
