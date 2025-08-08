Kdo může hlasovat korespondenčně?
Korespondenčně může hlasovat každý občan České republiky starší 18 let, který žije delší dobu v zahraničí. Korespondenční volbu ale mohou využít i lidé, kteří se do ciziny dostali na kratší dobu, například studenti.
Zákon ale nepočítá s lidmi, kteří jsou v zahraničí pouze na dovolené. Ti mohou volit osobně na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který jim vydal obecní úřad, v místě jejich trvalého bydliště, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.
Pro korespondenční volbu je důležité se nejprve zapsat do speciálního seznamu voličů.
Jak se ke korespondenční volbě registrovat?
Do speciálního seznamu voličů se lze registrovat několika způsoby.
Osobně může zájemce žádost vyřídit na velvyslanectví či konzulátu v zemi svého pobytu. Poštou pak s úředně ověřeným podpisem.
Datovou schránkou přes Portál občana je možné žádost podávat už od dubna, ale je nutné mít telefonní číslo s českou předvolbou.
Zmocněním, zmocněný může žádost podat osobně na velvyslanectví nebo generálním konzulátu.
Žádost o registraci musí vždy obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu voliče mimo území České republiky a adresu, kam mají být písemnosti potřebné pro hlasování zaslány.
Kdy se registrovat a kdy přijdou volební dokumenty?
Pokud volič bydlí mimo území České republiky, musí nejpozději 40 dní před volbami, tedy do neděle 24. srpna 2025, doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Pokud by chtěl v budoucnu volit na území Česka, musí žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.
Adresu, na kterou chce volič zaslat dokumenty, pak musí nahlásit nejméně 35 dnů předem, tedy do pátku 29. srpna 2025. Hlasovací dokumenty pak zastupitelský úřad zašle voličům nejpozději 25 dní před volbami. Každý volič dostane návod ke korespondenční volbě, identifikační lístek voliče, a dvě obálky (doručovací, na které bude předtištěna adresa příslušného úřadu, a úřední).
|
Volby 2025: Přehledný volební manuál, jak kroužkovat a žádat o voličský průkaz
Kdy a jak se volí
Volby se konají 3. a 4. října 2025. Hlasování končí v sobotu 4. října v 14:00.
Volič si musí předem stáhnou a vytisknout volební lístek z webu ministerstva zahraničních věcí.
Pak vloží do doručovací obálky podepsaný identifikační lístek, případně i voličský průkaz, pokud ho má, a jen jednu zalepenou úřední obálku s jedním hlasovacím lístkem.
Doručovací obálku pak musí zaslat na velvyslanectví či konzulát, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů. Odesílatel musí svůj hlas úřadu doručit nejpozději do ukončení hlasování.
Poštovné za odeslání obálky hradí volič. Zda doručovací obálka na příslušný úřad dorazila, lze ověřit telefonicky na zastupitelském úřadu, případně u poskytovatele služeb, u kterého byla obálka podána.
Ministerstvo zahraničí doporučuje dbát všech příslušných pokynů a doporučení a při nejasnosti vše konzultovat s příslušným zastupitelským úřadem.
Koho budou Češi v zahraničí volit?
Které kandidáty budou Češi v zahraničí volit
Státní volební komise určila losem, že Češi žijící
Doposud si Češi v zahraničí mohli vybírat členy dolní parlamentní komory jen na zastupitelských úřadech, a to pouze z adeptů v jednom regionu, který komise vylosovala. Kvůli nově zavedené korespondenční volbě ale Parlament stanovil, že si nyní budou vybírat poslance z kandidátů ze čtyřech nejlidnatějších regionů. Podobně byly české komunity ve světě rozděleny geograficky na čtyři díly.
Státní volební komise v květnu určila losem, že při říjnových volbách budou Češi žijící v Americe vybírat z kandidátek pro Středočeský kraj. V Austrálii, Africe a Asii budou krajané volit pro kandidáty z pražských volebních stran. Čechům žijícím v části západní Evropy komise vylosovala kraj Moravskoslezský. Krajané, kteří žijí v Německu a zbývajících zemích kontinentu včetně Ruska a Turecka, budou své zástupce volit z jihomoravských kandidátek.
Kde nejde volit korespondenčně?
Ministerstvo zahraničí vypočítalo i země, v nichž poštovní služby nejsou dostatečně spolehlivé, takže tam korespondenční volba nebude možná.
Jedná se o Afghánistán, Jemen, Severní Koreu, Libyi, Palestinu, Haiti, Somálsko a Západní Saharu a Konžskou demokratickou republiku.
|
Odkud korespondenčně volit nepůjde. Stát nevěří nejen jemenské či afghánské poště
Přestože přesný počet českých občanů zdržujících se v těchto státech, není znám, ministerstvo zahraničních věcí předpokládá, že se řádově jedná o desítky lidí. Čeští občané tam, stejně jako při minulý volbách, budou moci odvolit prezenčně na zastupitelském úřadě, v jehož konzulárním obvodu mají bydliště a v jehož zvláštním volebním seznamu jsou zapsáni.