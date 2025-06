Kdy se volby konají?

Volby do Poslanecké sněmovny se budou v Česku konat 3. a 4. října. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Prezident Petr Pavel termín voleb vyhlásil v úterý 13. května. Vyhlášením voleb začala předvolební kampaň.

Jak získám hlasovací lístky?

Volební lístky obdrží každý český občan starší 18 let na adresu svého trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami, tedy v úterý 30. září. Obvykle to bývá týden před volbami. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, náhradní sadu hlasovacích lístků dostane volič přímo ve volební místnosti.

Kdy, kde a jak mohu zažádat o voličský průkaz?

V případě nepřítomnosti ve svém volebním okrsku může volič zažádat o voličský průkaz. Ten umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává.

O průkaz lze zažádat písemně na poště, kde je ale kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Osobně lze požádat o voličský průkaz na obecním úřadě.

Elektronicky je to pak možné pomocí datové schránky.

O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost (nejpozději v pátek 26. září), a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb, pokud se jedná o osobní žádost na obecním úřadě v místě bydliště (nejpozději 1. října).

Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí.

Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.

Jak mohu volit, když žiji v zahraničí delší dobu?

Letos poprvé mohou do Sněmovny volit lidé korespondenčně z ciziny. Každý český občan starší 18 let se může zapsat do speciálního seznamu voličů v zahraničí. I studenti, kteří tam vyjeli jen na jeden semestr. Netýká se lidí na dovolené.

Pokud bydlíte mimo území České republiky, musíte nejpozději 40 dní před volbami doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Pokud by volič chtěl v budoucnu volit na území České republiky, musí žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Jak mohu volit, pokud pobývám v zahraničí krátkodobě?

Vhodné je volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Jinak můžete postupovat jako při pobytu dlouhodobějším (viz. výše)

Nehlasuje se na honorárních konzulátech, honorárních generálních konzulátech ani v českých centrech či u stálých misí.

Zastupitelské úřady mají povinnost informovat voliče o době a místě konání voleb. Vzhledem k časovému posunu se v některých státech hlasuje již ve čtvrtek místního času. Hlasovací lístky dostanou voliči až ve volební místnosti.

Jak mám volit?

Při samotném hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Pokud bude hlasovat na voličský průkaz, musí ho odevzdat komisi. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a pokud nemá, tak i sadu volebních lístků.

Jak hlasovat Vyberte si jeden hlasovací lístek podle politické strany

si jeden hlasovací lístek podle politické strany Zakroužkujte maximálně čtyři kandidáty – kroužkujte jejich pořadová čísla

maximálně čtyři kandidáty – kroužkujte jejich pořadová čísla Lístek nijak jinak neupravujte , neškrtejte, nepřepisujte

, neškrtejte, nepřepisujte Vložte ho bez úprav a bez překládání do úřední obálky .

ho bez úprav a bez překládání . Obálku pak vhoďte do volební urny.

S hlasovací obálkou a celou sadou lístků se musí odebrat za plentu. Tam vyndá všechny lístky z modré obálky a vybere jeden, který vloží do bílé obálky označené úředním razítkem. Obálka se nezalepuje.

Hlasovací obálku pak vhodí do urny.

Platné jsou jen hlasovací lístky na oficiálním tiskopisu. Aby byla volba platná, musí být v hlasovací obálce právě jeden volební lístek, nesmí být přetržený a nějak upravený.

Jak podpořit svého kandidáta (preferenční hlasy)?

Každý volič může na vybrané kandidátce udělit maximálně čtyři preferenční hlasy. Pokud jich udělí více, ke kroužkování se nebude přihlížet. Započítá se však hlas pro celou stranu, hnutí či koalici, jako kdyby na něm žádné preferenční hlasy nebyly.

Každý volič tak může na jednom hlasovacím lístku zakroužkovat pořadová čísla nejvýše čtyř kandidátů. Kroužkují se pořadová čísla kandidátů, nikoli jejich jména.

Kandidát, který obdrží alespoň 5 % hlasů dané strany v daném kraji, může postoupit na vyšší místo kandidátky.

Kdy je hlas neplatný?

Odevzdaný hlas je neplatný:

pokud je v hlasovací obálce více než jeden lístek,

pokud lístek není v hlasovací obálce,

pokud je lístek přetržený, roztrhaný, výrazně poškozený nebo jinak upravený, že není zřejmé, komu hlas patří,

pokud volič kroužkuje více než čtyři kandidáty, všechny preferenční hlasy jsou neplatné, ale hlas pro stranu zůstává platný

Kde mohu hlasovat?

Volič může hlasovat ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském úřadě.

Co mám dělat, když se nemůžu dostavit k volbám?

Pokud se volič nemůže osobně dostavit do volební místnosti můžete ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Jde to ale pouze v obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. V takovém případě komise vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Kdo se dostane do Poslanecké sněmovny?

Do Poslanecké sněmovny se dostane každá strana, která ve volbách získá alespoň pět procent platných odevzdaných hlasů. Pro koalice více stran jsou pravidla jiná. Dvojkoalice musí mít alespoň osm procent odevzdaných hlasů, trojkoalice 11 procent. Takové kvórum platí od roku 2021.

Jak se rozdělují hlasy?

Pro rozdělení mandátů se vydělí počet všech platných odevzdaných hlasů počtem poslaneckých mandátů, což je 200, a číslo se zaokrouhlí na jednotky. Výsledek znamená, kolik hlasů je v celorepublikovém měřítku potřeba na jeden poslanecký mandát. Tímto číslem se následně dělí celkový počet hlasů v každém kraji. Výsledné číslo určí počet mandátů z každého kraje.

Jak se mohu bránit, pokud s výsledky voleb nesouhlasím?

Jestli je volič zapsán do stálého seznamu ve svém volebním okrsku může u soudu podat návrh na neplatnost volby kandidáta. Návrh musí podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.