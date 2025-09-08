Co trápí Moravskoslezský kraj? Lídři se utkají na CNN Prima News v debatě

  18:29aktualizováno  18:29
Co trápí Moravskoslezský kraj a jak zajistit vyšší platy a stabilní důchodový systém? I na tyto otázky budou odpovídat přední kandidáti stran a hnutí v Moravskoslezském kraji, jednom z největších v zemi kteří se večer střetnou v debatě na CNN Prima News od 21 hodin.
Lídři pro volby v Moravskoslezském kraji, zleva Zbyněk Stanjura (SPOLU), Aleš...

Lídři pro volby v Moravskoslezském kraji, zleva Zbyněk Stanjura (SPOLU), Aleš Juchelka (ANO), Jindřich Rajchl (předseda PRO) a Michaela Šebelová (STAN). | foto: MAFRA

Lukáš Černohorský je lídrem pirátské kandidátky v Moravskoslezském kraji.
Lubomír Zaorálek (SOCDEM) (26. června 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Matěj Gregor (Motoristé sobě).
Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025)
Pozvání do debaty přijali místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka, který je dvojka hnutí ANO v tomto kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, lídr kandidátky SPOLU, předseda PRO Jindřich Rajchl, který vede kandidátku hnutí i místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová.

Do studia CNN Prima News dorazí i bývalý náměstek ministra pro místní rozvoj, lídr Pirátů v kraji Lukáš Černohorský, exministr zahraničí Lubomír Zaorálek ze SOCDEM, který je dvojkou kandidátky hnutí Stačilo! a Motoristy sobě bude reprezentovat krajský volební lídr Matěj Gregor, který vede mládežnickou organizaci strany Motorgen.

Debaty se tak neúčastní volební lídr ANO, předseda Andrej Babiš, a jednička Stačilo! v kraji, šéfka komunistů Kateřina Konečná. Babiše zastoupí Juchelka a Konečnou Zaorálek.

Pokud by se volby konaly nyní, hnutí ANO by v Moravskoslezském kraji drtivě zvítězilo se 40,3 procenta. S velkým odstupem by následovalo SPD s 13,9 procenta a až za ním by se umístila koalice Spolu s výsledkem 13,8 procenta. Ukazuje to exkluzivní průzkum agentury NMS pro Právo a Novinky, který byl zveřejněn v pondělí před debatou.

Moravskoslezský kraj patří mezi ty nejlidnatější. Aktuálně na něj připadá 22 mandátů poslanců, více už mají jen Středočeský kraj (26), Praha (23) a Jihomoravský kraj (také 23). Právě tyto čtyři kraje a dobrý výsledek v nich jsou tak pro všechny strany klíčové.

