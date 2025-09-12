Lidé mohou volit 14 800 místech, volební místnosti se uzavřou ve 22 hodin. Po noční přestávce budou přístupné také v sobotu od 8:00 do 14:00. Podle volebních komisí a samospráv v Česku odevzdala hlas ve sněmovních volbách do 16:00 až čtvrtina voličů.
Účast za první dvě hodiny voleb je tak vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů.
Voliči se letos mohou poprvé prokázat dokladem v telefonu. Systém eDokladů však odpoledne hlásil problémy. Potíže při prokázání totožnosti u voleb měli zejména lidé, kteří aplikaci dlouho neotevřeli.
Problém s odvolením měla také předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Stát proto vyzval, aby lidé raději přišli k volbám s fyzickou občankou.
V Černoučku odvolil prezident Petr Pavel s manželkou Evou. „O své volbě jsem měl jasno a ke změně u mě nedošlo. Myslím si, že jsme s mou paní volili stejně,“ řekl Pavel novinářům a okomentoval předvolební kampaň.
Politici u voleb
Odvolili Fiala i Babiš
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal svůj hlas v sokolské tělocvičně v Ostravě, kde musel čekat ve frontě. Sám kandiduje v Moravskoslezském kraji.
„Chtěl jsem poprosit naše voliče, aby neměli pocit, že jsme vyhráli. Můžeme i prohrát. Prosím, aby přišli k volbám a aby nás podpořili,“ vyzval voliče Babiš. Za úspěch považuje zisk většiny ve Sněmovně a možnost skládat jednobarevnou vládu ANO.
V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny také premiér a předseda ODS Petr Fiala. Opět volil v místnosti brněnské Masarykovy základní školy. Vyzval voliče, aby se k urnám dostavili v co největším počtu.
Fiala použil klasickou plastovou kartičku občanského průkazu, do vysvětlení se však trochu zamotal. „Chtěl jsem, aby to měla volební komise jednoduché,“ řekl. Vzápětí si svou chybu uvědomil a dodal, že i s eDokladem, který sám využil při doplňovacích senátních volbách v lednu, je to jednoduché.
Zemana doprovodila Bobošíková
Mezi prvními odvolil také exprezident Miloš Zeman, který odevzdal svůj hlas v Lánech. Doprovodila ho kandidátka Stačilo! Jana Bobošíková. „Kdo vidí, s kým jsem přišel, tak i ví, koho budu volit,“ řekl novinářům. Bývalá hlava státu už před dvěma týdny prozradila, že podpoří právě hnutí Stačilo!.
Novinářům navíc prozradil, že v sobotu pojede do volebního štábu hnutí Stačilo! do Ostravy, kde společně s kandidáty hnutí bude sledovat výsledky voleb. „Katka Konečná mi nabídla, ať výsledky sleduji s nimi z Ostravy, a já jsem nabídku přijal,“ řekl exprezident.
V Novém Jičíně odevzdala hlas Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM a lídryně hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji. „Jsem optimistická, přála bych si dvouciferný výsledek. Nekroužkovala jsem, jsem spokojená s tím, jak byla kandidátka poskládaná. Doufám, že volební účast bude co možná nejvyšší,“ řekla Konečná novinářům.
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik odvolil v Miroslavi na jižní Moravě. „Ani jsem se tentokrát nemusel rozhodovat. A obálka se nezalepuje, že?“ vtipkoval se členy volební komise. Pro hnutí Stačilo! očekává dvojciferný výsledek. „Máme takové indicie. Ale i tak prosím, běžte k volbám a volte Stačilo!. Naše hnutí existuje 360 dní, bude úspěch cokoli, co nás dostane do Sněmovny. Pokud bychom se nedostali, to by byl neúspěch,“ prohlásil.
Rakušan volá po 101, Hřib se sází
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v doprovodu manželky a dvou malých synů odvolil v mateřské škole Bachmačská v Kolíně. Hlas dal svému hnutí a některé ze svých kolegů prý kroužkoval. Ve volbách jde podle něj o demokratickou 101, která udrží zemi na Západě. Zisk pod 10 procent by považoval za neúspěch.
V Praze odvolil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který by považoval za úspěch dvouciferný výsledek a porážku hnutí SPD. Pokud navíc Piráti získají více než 13 procent hlasů, bývalý předseda Ivan Bartoš si podle Hřiba ostříhá dredy, naopak současný šéf Pirátů si je nechá naplést.
„V těchto volbách se rozhoduje o naší budoucnosti a chápu zklamání lidí z politiky. Každý týden čtou o nových korupčních kauzách, nájmy zdražují, potraviny jsou dražší, lidé se bojí o svoji bezpečnost. Chceme prosperující zemi, kterou jednou předáme našim dětem a vnoučatům,“ řekl Hřib po odevzdání hlasu.
Na Praze 6 vhodil volební lístek do urny předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Nekroužkoval jsem, protože jsem s kandidátkou, kterou jsme sestavili s PRO, Svobodnými a Trikolorou, velice spokojen,“ řekl novinářům Okamura.
V Heřmanově Městci na Chrudimsku odvolil předseda KDU-ČSL a lídr koalice SPOLU v Pardubickém kraji Marek Výborný. V podvečer dorazil do zdejší sportovní haly, kde se nachází volební místnost. „V kampani mě velmi pozitivně překvapilo velké zapojení mladší generace, chodili za námi nevoliči, žáci a studenti ve věku šestnáct, sedmnáct let. A bylo zřejmé, že jim není lhostejné, kam se bude ubírat tato země,“ řekl poté, co odevzdal svůj hlas.
Na Základní škole Grafická na pražském Smíchově odvolil předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Dorazil v dobré náladě v doprovodu rodiny, v nosítku nesl své dítě. Za úspěch by považoval pouze vstup do Sněmovny. „Naší ambicí je udělat z Motoristů sobě parlamentní stranu. To budeme považovat za úspěch. A pokud by to nevyšlo, tak by nás to mrzelo,“ řekl.
V jihomoravských Pohořelicích odvolil lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta. Za neúspěch bude považovat zisk pod tři procenta. Přál by si volební účast 65 procent. „Pokud nepřijdete k volbám, pak si seďte v hospodě a nevyjadřujte se k veřejnému dění,“ vzkázal případným nevoličům.
Odvoleno má už také bývalá ministryně financí a současná lídryně jihomoravské kandidátky ANO Alena Schillerová. Dle jejích slov přišla ve velmi dobré náladě, kterou si nese z kampaně. „Pevně věřím, že jsme občany přesvědčili, že jsme dobrá alternativa. Nejsme bezpečností hrozba, jsme prozápadní strana,“ zdůraznila.
Po tom, co si přečetla o problémech s eDoklady raději zvolila běžnou občanku. „Je to velká ostuda a selhání vlády,“ okomentovala. I ona využila možnost kroužkování, podrobnosti ale sdělit nechtěla. Na závěr vyzvala občany, aby šli volit.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odvolil po boku své manželky v Líšni v Brně. „Pro mě osobně jsou volby velkým svátkem už od roku 1989, protože si moc dobře pamatuju, jak to vypadalo před tím. Naprosto odmítám, abychom vykročili zpět do minulosti ke komunistům, na východ a k odchodu z EU a NATO, kam nás tlačí opozice,“ uvedl.
Lístek do volební urny hodil také ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Sám ale nekandiduje a po loňském konci v Senátu nezastává žádný volený mandát. Volby má za sebou už i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V minulých dnech podporoval kroužkování čtyř lidoveckých kandidátů na listině uskupení SPOLU.
První předběžné výsledky se čekají již odpoledne, zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností. Údaje z větších měst přicházejí statistikům až později odpoledne a konečné výsledky bývají většinou známy mezi 18:00 a 20:00.
