Po celé republice se volební místnosti otevřely dnes ve 14 hodin. Předseda vlády letošní volby ve svém závěrečném vyjádření označil za nejdůležitější v historii České republiky.
S Fialou a jeho manželkou dorazili oba synové. Dcera Klára tentokrát ne, vdala se a žije s předsedou mládežnické organizace Mladá ODS a jihomoravským zastupitelem Michalem Chládkem.
„Věřím, že každý občan využije svůj hlas a půjde volit. Kam bude současná republika směřovat, je zásadně důležité,“ řekl. „Nenechte za sebe volit druhé. Využijte svého volebního práva, je to důležité; rozhodujete o tom, jak bude vypadat Česká republika nejen v příštích letech, ale zda to bude i země, kde se bude dobře žít našim synům a vnukům,“ vzkázal lídr koalice SPOLU dosud nerozhodnutým voličům.
Volební účast si netroufl odhadnout. Nechám to sociologům a politologům, vyhnul se odpovědi. Novinářům premiér přiznal, že použil kroužkování. „I když naše kandidátka je naprosto skvělá a dala by se odevzdat, jak je, tak jsem přece jen využil svého volebního práva a kroužkoval jsem,“ pousmál se.
Za úspěch voleb bude považovat setrvání ve vládě. „Vzhledem k charakteru těchto voleb budu považovat za úspěch, pokud bude pokračovat vláda demokratických stran,“ uvedl v rozhovoru. „Abychom mohli pokračovat v cestě, která je úspěšná, zajišťuje prestiž, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance, EU, a kdy naše ekonomika zaznamenává úspěchy a roste.“
Před 15. hodinou již v místnosti byla na Fialův příchod připravena řada novinářů. V lednu si tam při senátních volbách mezi prvními vyzkoušel prokázání totožnosti pomocí aplikace eDoklady. Tentokrát se prokázal klasický občanským průkazem. eDoklady se aktuálně potýkají s výpadkem.
17. ledna 2025
Do vysvětlení, proč použil klasickou plastovou kartičku občanského průkazu, se Fiala trochu zamotal. „Chtěl jsem, aby to měla volební komise jednoduché,“ řekl. Vzápětí si svou chybu uvědomil a dodal, že i s eDokladem, který sám využil při doplňovacích senátních volbách v lednu, je to jednoduché. „Tak aby komise měla změnu,“ vysvětlil nakonec svoji dnešní prezentaci.
Na své „domácí půdě“ v Brně absolvoval premiér i důležité mítinky v rámci předvolební kampaně. Na jeden z nich ho v první polovině září přišli podpořit i herec Bolek Polívka a slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová.
„My na Slovensku podrobně sledujeme, co se tady děje. Jednak vás sledujeme, protože vás máme rádi, a taky protože jsme vás vždy brali jako toho staršího a moudřejšího bratra. Buďte tak moudřejší,“ vyzvala přítomné na Jakubském náměstí v centru Brna.
11. září 2025