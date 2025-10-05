Na co se nyní v politice zaměříte?
Vy mě znáte, budu aktivní poslanec. Budu zastupovat své voliče, jak jsem slíbil. Budu hlasem jižní Moravy v Praze, ať už pro běžné občany, firmy nebo spolky. Budu bojovat za dálnice, aby se řešilo sucho nebo bydlení. Budu tím, co jsem v kampani sliboval. Volbami to nekončí, volbami to začíná.
Volby 2025
Ale budete to muset dělat v opozici. Bude pro vás celostátní politika primární, nebo se budete aktivněji věnovat brněnské komunální politice jako v minulosti?
Máme den po volbách, o Brně teď vůbec nepřemýšlím. Vše se teprve bude řešit. Já ale lidem slíbil, že je budu v Praze zastupovat, a tak to určitě bude.
Je sice den po volbách, ale za rok jsou tady další, ty komunální. Budete opět kandidovat na primátora Brna?
To si nemyslím, ale je to opravdu předčasné, je den po volbách.
Chápu správně, že o post lídra do komunálních voleb sám usilovat nebudete?
Teď se určitě povedou debaty uvnitř brněnské (lidovecké) organizace. Máme ji silnou, máme spoustu starostů v městských částech a spoustu šikovných mladých komunálních politiků. Věřím, že v komunálních volbách opět posílíme, ať už v městských částech, tak na magistrátu. Teprve budeme hledat, kde bude vhodné moje zapojení. Já sám si to musím utřepat v hlavě a také probrat s kolegy v lidové straně, jak oni to vidí. Mám radost, že v Brně jako SPOLU jsme uspěli celkem slušně, takže je vidět, že středopravicová politika tady stále má místo.
Budete podporovat udržení koalice SPOLU i do komunálních voleb? Naposledy jste jako lidovci kandidovali v koalici se Starosty, vedle vás pak byla druhá koalice ODS s TOP 09.
To je opět předčasné, zatím jsme se o tom nebavili, ani uvnitř KDU-ČSL. Projekt Lidovci a Starostové, jak jsme s ním přišli, je úspěšný, komunikace a spolupráce funguje skvěle, takže by se nabízelo jeho pokračování. V rámci týdnů a měsíců to dořešíme a budeme o tom informovat.
V případě koalice SPOLU od některých politiků od sobotního večera zaznívá, že je to projekt pro vítězství, nikoliv prohru. Jak vnímáte budoucnost tohoto spojení na celostátní úrovni?
Všechny tři strany si to musí vyhodnotit. Za mě ten projekt nebyl neúspěšný, máme před sebou i další typy voleb a parlamentní spolupráci v opozici. Tam bude důležité, abychom s hnutím STAN a Piráty dobře kooperovali, protože bude potřeba některým věcem zabraňovat. Stejně tak máme další typy voleb, třeba senátní, u nichž nedává smysl příliš tříštit síly, protože důležitost Senátu po těchto volbách naroste. Bude jinak smýšlející než budoucí vláda, takže může řadu věcí zachránit.
U senátních voleb si tedy dokážete představit spolupráci na bázi SPOLU, jak to bylo i v minulosti?
Dokážu si představit i pokračování celého projektu SPOLU, jen říkám, že se o tom musíme pobavit. Taky se to nějak bude vyvíjet v čase. Pro mě je důležité, aby byli silní lidovci, aby byly hodně slyšet křesťanské hodnoty. My jsme stranou občanskou, sociální, zastupujeme rodiče s dětmi, seniory. Jedním z velkých úkolů lidové strany bude získat více seniorů, u kterých jsme bývali silní.
Ty vám ale přebral Andrej Babiš se svým ANO.
Částečně. Hodně našich voličů jsou stále senioři. Jako opoziční strana ale budeme ukazovat plané sliby Babiše. Jsem bytostně přesvědčený, že nesplní, co lidem nasliboval, a my na to poukážeme.
Vaše vláda taky nesplnila vše, co slíbila...
Měli jsme nejambicióznější programové prohlášení, splnili jsme většinu a zároveň vládli v těžkých krizových dobách. Nikdo nevěděl, že začne válka na Ukrajině, že na obranu bude muset jít tolik financí, přesto jsme konsolidovali a dělali reformy, udělali jsme nejvíc legislativy od revoluce. A uvidíme, jestli hnutí ANO bude dělat to, čeho jsme byli svědky při jeho minulé vládě, tedy že nechalo nakupit všechnu evropskou legislativu, neimplementovalo ji, nic neprojednávalo v Poslanecké sněmovně ani ve vládě. I to nám možná hrozí.
Výsledky - Jihomoravský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Moravské zemské hnutí
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí Kruh
Levice
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Na jihu Moravy vedl kandidátku SPOLU premiér Petr Fiala, vy jako ministr jste byl dvojka, na třetím místě byl další ministr Vlastimil Válek. Ale máte o 5 600 hlasů méně než minule, a to při vyšší volební účasti. Co jste udělali špatně?
Z vládní pozice je to vždycky složité. Ale koalice SPOLU má na jižní Moravě druhý nejlepší výsledek po Praze. Když se navíc podíváte na rozdíl mezi volbami 2021 a 2025, tak nejmenší pokles procentuální i absolutní je právě na jižní Moravě. Z tohoto úhlu pohledu se dá ten výsledek hodnotit jako dobrý, byť jsme chtěli vyhrát. Na množství voličů, kteří nám dali hlas, je vidět, že tady je poptávka po tomto typu politiky a my teď musíme hájit a bránit voliče, kteří nám dali důvěru.
Pokles ANO v regionu mezi lety 2017 a 2021, kdy bylo podobně jako vy ve vládě, ale činil jen 1 500 hlasů. Co jste vy jako SPOLU udělali hůř?
To bychom si vzájemně mohli argumentovat různými statistickými daty. Když naopak sečtu hlasy voličů SPOLU, Pirátů a STAN…
... tak vám vyjde přes 309 tisíc, což je víc než součet ANO, Motoristů a SPD...
...a hlavně když si sečtete SPOLU a PirSTAN v roce 2021, tak to bylo nějakých 276 tisíc hlasů. Je vidět, že voličů vládních stran přibylo, ale ano, přelili se ke Starostům a Pirátům.
Na to jsem mířil. Proč podle vás dali voliči přednost právě Starostům a Pirátům?
Jako SPOLU jsme nesli hlavní vládní odpovědnost. Piráti šli do voleb už mimo vládu, takže byli sice v provládním bloku, ale částečně alternativou, rovněž hnutí STAN bylo v kampani částečnou alternativou. Pozitivní pro mě ovšem je, že přibylo zhruba 30 tisíc hlasů a výrazným způsobem jsme protivládní blok přečíslili. Nebudu tvrdit, že je to skvělý výsledek, je horší, ale má celou řadu pozitiv.