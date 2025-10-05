Zůstat v koalici SPOLU? Předsednictvo lidovců řeší volební výsledek i budoucnost

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Na počet hlasů jsme dokázali téměř vyrovnat hlasy, které jsme získali v roce 2021. Bylo to dáno i tím, že jsme dokázali postavit silné kandidáty,“ pochvaloval si v sobotu večer ve volebním štábu předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„Pro každou politickou stranu jsou ale samozřejmě volby poučením a my určitě budeme ty věci analyzovat. Příští týden budeme mít celostátní výbor a celostátní konferenci. Od toho se odrazíme dál,“ popsal Výborný.
KDU-ČSL si teď musí především promyslet, jestli jim dává smysl pokračovat v koalici SPOLU. Jejich sociální politika se mnohdy neshoduje s pravicovou ODS a TOP 09, na druhou stranu samostatně by se podle předvolebních průzkumů možná do Sněmovny vůbec nedostali.
Podle Výborného by bylo minimálně dobré, kdyby v Poslanecké sněmovně existovalo spojenectví, které by bylo tvrdou, ale slušnou opozicí.
„Myslím si, že budeme mít mnoho společného v hrázi vůči tomu, s čím přichází hnutí ANO. Když jsem si četl jejich program, to bude výdajový mejdan. Nebo ty sliby platily do dnešního večera. Pokud ale budou platit, tak nastane rozpočtový armagedon, kterému se budeme snažit zabránit, co to půjde,“ dodal.
Výborný v čele strany zůstává alespoň do sjezdu strany, který bude příští rok. Otázkou je, jestli místopředsedou KDU-ČSL bude i nadále Eduard Hulicius, který se jako jediný z kandidujících členů vedení poslancem nestal.