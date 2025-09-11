Volby 2025: ČT dala prostor malým stranám, Nova mladým a Prima regionům

Předvolební období finišuje a volební vysílání v televizích běží v plném proudu. Debaty na různá témata odhalují názory politiků na obrazovkách veřejnoprávní České televize i komerčních CNN Prima NEWS a Novy. Televize toho ale pro voliče nachystaly více.
Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do říjnových voleb nabídne celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostanou prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.

Debaty se zaměří na nejrůznější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Moderovat je budou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabídne v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině program ČT24.

Volby 2025: Voličský průkaz, kde a kdy o něj žádat, jak s ním volit

Nedělní večery přinesou duely kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse povede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem. Duel ČT24 poběží po tři následující neděle od 22:00 hodin a poslední je naplánovaný na pondělí 29. 9., rovněž od 22:00 hodin na ČT24.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Vrcholem předvolebního vysílání bude 28. září Superdebata, kde se střetnou nejsilnější lídři. Moderovat bude Marcela Augustová od 20:00 hodin na ČT1 a ČT24.

Debaty pak doplní pořad Události, komentáře, který nabídne rozhovory s lídry všech subjektů.

Součástí předvolebního vysílání budou mimo jiné čtyři vydání pořadu Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Česká televize tak nabídne možnost představit své programy a názory i menším uskupením. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu.

Volby 2025: Přehled kandidátů usilujících o hlasy do Poslanecké sněmovny

CNN Prima NEWS se vrhla do regionů

Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály oblíbených pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, to je předvolební vysílání CNN Prima NEWS. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky stanice nabídne také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.

Volby 2025: Kde je moje volební místnost, kdy můžu hlasovat do přenosné urny

Předvolební vysílání od září prostoupilo celým programem CNN Prima NEWS. Například pořad Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dává ve středu a pátek ve 14:15 prostor kandidátům z nižších pozic kandidátek a zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS mají diváci možnost klást politikům otázky.

Nova přesouvá pořady a debatuje s mladými

Ani televize Nova nezůstává stranou a diváci se mohou těšit na předvolební reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem volebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a změnil před volbami schéma. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času. První povolební vysílání bude hned v neděli 5. října a bude to kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

Novinkou v předvolebním vysílání je debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přijdou diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.

Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak uvidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády.

Volby 2025: Kdo může volit? Je účast ve volbách povinná?

Klíčovým pořadem budou dvě závěrečné televizní debaty ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17:00 pak ostatní relevantní kandidáti.

Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na toto vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.

