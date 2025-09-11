Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do říjnových voleb nabídne celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostanou prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.
Debaty se zaměří na nejrůznější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Moderovat je budou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabídne v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině program ČT24.
|
Volby 2025: Voličský průkaz, kde a kdy o něj žádat, jak s ním volit
Nedělní večery přinesou duely kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse povede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem. Duel ČT24 poběží po tři následující neděle od 22:00 hodin a poslední je naplánovaný na pondělí 29. 9., rovněž od 22:00 hodin na ČT24.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Vrcholem předvolebního vysílání bude 28. září Superdebata, kde se střetnou nejsilnější lídři. Moderovat bude Marcela Augustová od 20:00 hodin na ČT1 a ČT24.
Debaty pak doplní pořad Události, komentáře, který nabídne rozhovory s lídry všech subjektů.
Součástí předvolebního vysílání budou mimo jiné čtyři vydání pořadu Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Česká televize tak nabídne možnost představit své programy a názory i menším uskupením. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu.
|
Volby 2025: Přehled kandidátů usilujících o hlasy do Poslanecké sněmovny
CNN Prima NEWS se vrhla do regionů
Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály oblíbených pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, to je předvolební vysílání CNN Prima NEWS. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky stanice nabídne také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.
|
Volby 2025: Kde je moje volební místnost, kdy můžu hlasovat do přenosné urny
Předvolební vysílání od září prostoupilo celým programem CNN Prima NEWS. Například pořad Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dává ve středu a pátek ve 14:15 prostor kandidátům z nižších pozic kandidátek a zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS mají diváci možnost klást politikům otázky.
Nova přesouvá pořady a debatuje s mladými
Ani televize Nova nezůstává stranou a diváci se mohou těšit na předvolební reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem volebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.
Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a změnil před volbami schéma. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času. První povolební vysílání bude hned v neděli 5. října a bude to kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.
Novinkou v předvolebním vysílání je debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přijdou diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.
Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak uvidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády.
|
Volby 2025: Kdo může volit? Je účast ve volbách povinná?
Klíčovým pořadem budou dvě závěrečné televizní debaty ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17:00 pak ostatní relevantní kandidáti.
Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na toto vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.