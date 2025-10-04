Letošní volby do Poslanecké sněmovny 2025 končí v sobotu 4. října ve 14 hodin. V tu chvíli se zavřou volební místnosti po celé České republice a pro členy volebních komisí začne závěrečná, ale nejnáročnější část jejich práce. Ve výjimečných případech se čas uzavření volební místnosti může posunout.
Co dělá volební komise?
Když předseda okrskové volební komise prohlásí hlasování za skončené, následuje rozpečetění urny. Té, do které voliči vhazovali úřední obálky s lístky ve volební místnosti, a případně i té přenosné, která putovala k voličům, co nemohli dorazit sami.
Členové komise pak všechny obálky vyjmou a začíná jejich otevírání. Úřední obálky se do urny vhazují nezalepené, komise je proto naštěstí nemusí pracně otevírat. Co ale udělat musí, že zkontrolovat jednu po druhé. Prázdné nebo ty, které obsahují více než jeden lístek, nikomu žádné hlasy nepřinesou, a je proto potřeba je od zbytku oddělit.
Následuje kontrola odevzdaných lístků a jejich sčítání. Členové komise přitom musejí také počítat kroužky, tedy preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Ty mohou být na každém lístku nanejvýš čtyři, jinak se na ně nebere ohled.
Když jsou hlasy pro jednotlivá uskupení i preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty sečteny, následuje zápis o průběhu a výsledku hlasování. Ten se vyhotoví dvakrát a každý z členů komise ho musí podepsat. Jeden stejnopis zápisu s výsledkem předá komise Českému statistickému úřadu (ČSÚ). Statistici uloží data do systému, kde se zpracovávají, a který je zcela oddělený od veřejné internetové sítě. ČSÚ také vydá komisím opisy převzatých výsledků.
Pro okrskovou komisi ale práci v tu chvíli ještě nekončí. Volební dokumentaci musí zapečetit a spolu s druhým stejnopisem předat příslušnému obecnímu úřadu, který ji archivuje.
Od přání voliče k jednoznačným volebním výsledkům. Zpracování leží na bedrech ČSÚ.
Hlasy voličů v rukou statistiků
A co se zatím děje u statistiků? Nic menšího, než „zjišťování výsledků voleb“. „Data převzatá z našich přebíracích míst téměř bezprostředně zveřejňujeme na prezentačním webu volby.cz, který je však zcela oddělen od samotného zpracování a plní úlohu pomyslné online nástěnky,“ uvedla Eva Krumpová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
U každých voleb se výsledky počítají jinak. Do Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců, a to za všechny kraje České republiky a za Prahu. Volí se poměrným systémem se započtením preferenčních hlasů. Zjednodušeně řečeno, čím víc má strana hlasů, tím víc křesel by jí mělo připadnout. Nejdřív ale musí statistici vyloučit:
- strany a hnutí, které dostaly pod pět procent hlasů,
- koalice dvou politických subjektů, které dostaly pod osm procent hlasů,
- koalice tří či více subjektů, které získaly méně než 11 procent hlasů.
To je první krok, který ale k přepočtu hlasů na mandáty ještě nestačí. Používá se několik metod. Od 90. let se v Česku měnily, zatím poslední změnu přinesl zákon z roku 2021. Zavedl uzavírací klauzule ve výši 5, 8 a 11 procent hlasů a také stanovil dvě skrutinia.
Velmi zjednodušeně řečeno jde o to, jak naložit se zbytkem platných hlasů, které ale voliči udělili stranám, které se do Sněmovny nedostaly. Aby ve Sněmovně zasedlo skutečně 200 poslanců a ne třeba jen 160, kteří reprezentují uskupení nad uzavírací klauzulí, musí se zbylá křesla rozdělit dalším kandidátům zvolených stran. Otázka, jak tato křesla obsadit a jak tedy zbylé hlasy přepočítat na hlasy pro úspěšná uskupení, vzbuzovala v posledních letech mnoho kontroverzí.
Nejvhodnější matematicko-statistická metoda by měla být taková, která nezvýhodní nadměrně velké strany, které „spolknou“ i velkou část hlasů pro malá uskupení, na druhé straně by neměla umožnit takové „rozdrobení“ Sněmovny, při kterém bude domluva jednotlivých subjektů a vytvoření koalice za hranicí lidských možností.
A co preferenční hlasy?
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Mandáty připadají kandidátům primárně v tom pořadí, v jakém jsou uvedené na kandidátní listině. Kroužkováním ale dávají voliči najevo své preference, a díky tomu mohou kandidáti s vyššími pořadovými čísly „přeskočit“ své kolegy na vyšších příčkách.
„Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi,“ uvádí k tomu zákon.
Kandidáti, kteří zůstanou „pod čarou“, získají šanci usednout v Parlamentu jen v případě, že by někdo z kandidátů nad nimi odstoupil.
