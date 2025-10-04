Zajímavosti z voleb: kdo bude nejstarší poslanec a kdo získal rekordní počet hlasů

  19:46aktualizováno  19:46
Letošní sněmovní volby přinesly řadu zajímavých čísel a překvapení. Průměrný věk poslanců klesl na 49 let, v některých obcích přišli volit úplně všichni, jinde jen třetina. Padaly i rekordy v preferenčních hlasech – Andrej Babiš jich získal přes 70 tisíc. Nejmladší poslankyní se stala teprve jednadvacetiletá Julie Smejkalová.

Zleva Jan Síla (SPD) a Julie Smejkalová (STAN) | foto: koláž iDNES.cz

Kdo volil nejvíc a kde byla účast mizivá

Absolutní volební rekord zaznamenala obec Drbohošť na Jindřichohradecku – k urnám dorazili všichni voliči a zvítězilo tam ANO s 50 %. Plnou účast měli i v Čilé na Rokycansku, kde dominovalo SPOLU se 41 %.

Naopak nejméně lidí přišlo v Obrnicích (34 % účast, ANO 65 %) a ve Zběšičkách na Písecku (36 %).

Hnutí, která kralovala v malých obcích

ANO dominovalo například ve Vřesové na Sokolovsku (76,56 %) a ve Sloupně na Královéhradecku (72 %). Koalice SPOLU získala nejvíce hlasů v Báňovicích na Jindřichohradecku (59,09 %) a v Nelepeči-Žernůvce u Brna (55,55 %). STAN bodoval zejména ve Radošovicích na Benešovsku (48,48 %).

Propadlé hlasy výrazně ubyly

Zatímco při minulých volbách v roce 2021 propadlo přes milion hlasů (1 069 359), letos je jich podle dosavadních výsledků 410 387. Je to sice méně než minule, ale stále více než v roce 2017, kdy se „ztratilo“ 316 659 hlasů.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Preferenční hlasy: Babiš drtí rekordy

Nejvíc preferenčních hlasů dostal Andrej Babiš (ANO) – 71 571, což je víc než premiér Petr Fiala, pražský lídr Zdeněk Hřib i šéf STAN Vít Rakušan dohromady. Druhý skončil Jan Lipavský (ODS) s 57 358 hlasy, třetí Alena Schillerová (ANO) s 38 869 hlasy.

Velké přesuny zaznamenali i krajští lídři – například Richard Brabec (ANO) se v Ústeckém kraji posunul z 26. na první místo, podobný skok zvládl starosta České Kamenice Jan Papajanovský (STAN).

Nové tváře a překvapení

Do Sněmovny se dostala i nejmladší poslankyně vůbec, jednadvacetiletá Julie Smejkalová, která nasbírala 15 541 preferenčních hlasů.

Na opačném konci věkového spektra stojí Jan Síla (SPD), nejstarší poslanec letošního ročníku, kterému je 75 let.

V Praze zaujala Gabriela Svárovská, která kandidovala za Piráty ze 12. místa. Ve SPOLU zase zazářila bývalá Miss Europe Monika Brzesková, jež přeskočila i ministryni Janu Černochovou.

Mezi Piráty nejvíc kroužků získala Olga Richterová, nikoliv očekávaní lídři Hřib nebo Bartoš.

V SPD překvapil Jindřich Rajchl, který v preferenčních hlasech porazil Tomia Okamuru.

Politické kuriozity

Na opačném konci žebříčku stojí třeba expremiér Jiří Paroubek, jenž v Praze dostal 63 hlasů. Mezi novými tvářemi zaujal i influencer Matěj Gregor, který přeskočil svého šéfa Petra Macinku.

V Novém Malíně na Šumpersku se voliči trefili do celorepublikových výsledků hned u tří volebních stran. U ANO se „mýlili“ jenom o půl procenta (35,34 procenta oproti celostátním 34,79 procenta), u SPOLU o jednu desetinu procenta (23,29 procenta oproti 23,19 procenta) a u STAN o necelé dvě desetiny procenta (11 % versus 11,16 %).

