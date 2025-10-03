Nova zahájí prezentaci výsledků voleb hodinu před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání nazvané Volby 2025: Rozhodnutí, které moderují Bára Divišová a Rey Koranteng, naváží volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene československou parlamentární tradici.
|CNN Prima NEWS
|4. října 8:00
|Speciál: Česko volí
|ČT24
|4. října 9:00
|Volební studio
|Nova
|4. října 13:00
|Volby 2025: Rozhodnutí
|ČT24
|4. října 22:00
|Události, komentáře - Volební speciál
|Nova
|5. října 11:55
|Za pět minut dvanáct
|CNN Prima NEWS
|5. října 11:00
|PARTIE Terezie Tománkové
|CNN Prima NEWS
|5. října 20:15
|Speciál: Povolební vyjednávání
|CNN Prima NEWS
|5. října 21:00
|Volební speciál 360°
|CNN Prima NEWS
|5. října
|Souvislosti Markéty Fialové
Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se v neděli 5. října vrátí do původního vysílacího času a v prvním povolebním vysílání bude kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.
CNN Prima NEWS bude živě vysílat i přes noc
Volby budou dominovat vysílání CNN Prima NEWS v pátek i v sobotu. Speciální páteční vysílání přejde v sobotní celodenní volební centrum CNN Prima NEWS. Diváci se mohou těšit na predikce výsledků od výzkumného ústavu STEM a reakce z volebních štábů na první výsledky sčítání voleb. Živé zpravodajství bude CNN Prima NEWS přinášet v televizi i na webu celou noc. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.
|
Volby 2025: Kde je moje volební místnost a kdy má otevřeno
V neděli budou vítězové i poražení o výsledcích voleb diskutovat v povolební PARTII Terezie Tománkové. Večer bude následovat speciál 360° a na Primě i CNN Prima volební speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.
ČT24 bude vysílat z Planetária
Veřejnoprávní Česká televize (ČT) na programu ČT24 zahájí Volební studio v sobotu v 9:00. Moderátoři Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach budou sledovat online sčítání výsledků, nabídnou analýzy expertů i atmosféru volebních štábů.
Události, komentáře od 22:00 nastíní povolební dění se zástupci stran a hnutí, které se dostaly do nové Sněmovny. Podrobné vysílání bude pokračovat přes noc a v neděli bude sledovat povolební vyjednávání.
|
Volby 2025: Jak a kdy hlasovat, jak upravit volební lístek, aby byl platný
Část programu bude ČT vysílat v pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.
Kde sledovat výsledky voleb online
Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat i ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. To v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plného analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.
|
Volby 2025: Za co vás může volební komise vykázat od voleb
Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Českého statistického úřadu Volby.cz.