Hlavním úkolem členů okrskové volební komise je dohlížet na hlasování voličů a poté sčítat odevzdané hlasy. Proto jsou v komisi obvykle lidé delegovaní kandidujícími stranami či hnutími, aby dohlíželi na správné sčítání odevzdaných hlasů.
Co musí zájemce o členství ve volební komisi splňovat?
Zájemce o místo ve volební komisi musí být schopen vykonávat tuto funkci a měl by zvážit i čas, který je třeba obětovat během voleb a pozdějšího sčítání hlasů, které může trvat i několik hodin.
Člen komise musí splňovat i další zákonné podmínky, které se mohou lišit v závislosti na typu voleb:
- Věk (podmínka ve všech volbách). Zájemce musí dosáhnout dospělosti minimálně v den složení slibu. Slib se skládá zpravidla na prvním zasedání okrskové volební komise.
- Svéprávnost (podmínka ve všech volbách). Člen komise nesmí být omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
- Nemá překážku výkonu volebního práva spočívající v zákonem stanoveném omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (podmínka ve všech volbách). Člen komise musí být přítomen ve dny voleb ve volební místnosti. Nemůže-li, například kvůli infekční nemoci, je to překážka jeho členství.
- Zákaz být současně kandidátem (podmínka ve všech volbách). Zákon zakazuje, aby kandidát sčítal hlasy po něj odevzdané. Člen komise proto nemůže být současně kandidátem v tom volebním obvodu, pro který je okrsková volební komise zřízena. Například kandiduje-li člověk ve volbách do zastupitelstev krajů v Jihočeském kraji, nemůže být členem v tomto kraji, nicméně může být členem komise v Moravskoslezském kraji. Kandidát v komunálních volbách v Berouně, může být členem komise v Poříčanech, vysvětluje ministerstvo vnitra na webu.
Ale během voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu nemůže být kandidát členem žádné komise, i když jsou kandidáti v rámci jednotlivých krajů či volebních obvodů odlišní.
Stejně tak během voleb prezidenta a voleb do Evropského parlamentu, kde voliči hlasují pro tytéž kandidáty napříč celou republikou, nemůže být kandidát v žádné okrskové volební komisi.
- Občanství (podmínka ve všech volbách) Člen komise musí být státním občanem České republiky. Výjimkou jsou komunální volby a volby do Evropského parlamentu, kde mohou být členy komise i občané jiných členských států, protože v těchto volbách mohou občané jiných členských států EU volit a kandidovat.
- Další překážky výkonu volebního práva (podmínky pouze ve volbách do zastupitelstev obcí a krajů) V případě komunálních voleb a voleb do zastupitelstev krajů zákon stanovuje navíc, aby člen komise neměl zákonem stanovené omezení osobní svobody kvůli výkonu trestu odnětí svobody, nebo nevykonával službu vojáka z povolání v zahraničí nebo nevykonával službu vojáka v záloze v zahraničí.
- Pobyt (podmínka pouze ve volbách do zastupitelstev obcí) V komunálních volbách musí mít člen komise současně i trvalý pobyt na území České republiky, případně přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného členského státu EU.
Volby 2025: Zkontrolujte si platnost dokladů, výměnu do voleb stihnete
Kde se mají zájemci hlásit?
Starosta obce nejpozději 60 dnů před dnem voleb určí minimální počet členů komise. Kandidující strany či hnutí pak mohou do 30 dnů před volbami (do 3. září) do každé komise delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka.
Zájemci by se proto měli obrátit na kandidující strany a hnutí, se kterými sympatizují. Nedelegují-li strany potřebný počet členů, jmenuje na neobsazená místa kandidáty starosta. Zájemci o místa ve volební komisi se tak mohou hlásit i u starosty příslušné obce.
Můžu si zájemce vybrat, v jaké chce být komisi?
Ano. Při delegování si může vymezit, do které volební komise ho má starosta zařadit. Jinak je zařazení do komise na rozhodnutí starosty.
Jak se zájemce dozví, že se stal členem?
Nejpozději 21 dnů před volbami (12. září) se musí konat první zasedání okrskové volební komise. Starosta musí všechny členy na zasedání písemně pozvat. Současně oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu. Oznámení se ze zákona pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce, nikoliv dnem, kdy ho delegovaný skutečně obdrží, upozorňuje ministerstvo vnitra na webu.
Oznámení o svolání prvního zasedání zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům:
- do datové schránky,
- nemá-li ji člen, na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
- nebyla-li doručovací adresa sdělena, pak na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- není-li ani zde doručovací adresa evidována, pak na adresu místa jeho trvalého pobytu.
Volby 2025: Voličský průkaz, kde a kdy o něj žádat, jak s ním volit
Co musí člen volební komise dělat?
Měl by se účastnit prvního zasedání komise, na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu. Nemůže-li se člen tohoto zasedání účastnit, měl by o tom informovat starostu. Za neúčast mu bude snížena odměna.
Předseda, místopředseda a zapisovatel se musí účastnit školení. Za neúčast se krátí odměna.
Všichni členové musí řádně plnit svou funkci v oba dny voleb. Za neúčast bude snížena odměna a navíc, pokud člen komise funkci nevykonává a chybí nepřetržitě déle než dvě hodiny, jeho členství automaticky končí a nastupuje za něj náhradník.
Volby 2025: Přehled kandidátů usilujících o hlasy do Poslanecké sněmovny
Dostávají členové komise odměnu?
Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.
Členovi okrskové volební komise, který není zaměstnanec nebo ve služebním poměru, ale je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise 43 korun za hodinu, nejvýše však 340 korun za jeden den.
V prováděcích vyhláškách k jednotlivým volebním zákonům je výše zvláštní odměny upravena tak, že za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží:
- řadovému členovi 1 800 korun,
- místopředsedovi a zapisovateli 2 100 korun,
- předsedovi 2 200 korun.
Další příplatky pak jsou například, když se volby konají v souběhu s jinými volbami nebo v případě komunálních voleb v územně členěných statutárních městech a v Praze.
