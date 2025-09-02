Volič hlasuje v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.
Kde je moje volební místnost?
Malé obce zpravidla tvoří jeden volební okrsek a pro hlasování je zřízena jedna volební místnost. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, zveřejní starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a kde se nacházejí volební místnosti těchto okrsků.
Dostavit se do správné volební místnosti podle adresy místa trvalého pobytu je důležité proto, že pouze u této volební komise je volič uveden v seznamu voličů.
Kdy se dovím, kde mám voli?
Starosta obce má povinnost zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (18. září) na úřední desce informaci o době a místě konání voleb, včetně adresy volební místnosti.
V případě nejasností se může volič obrátit přímo na obecní úřad.
Co dělat, když nejsem v seznamu voličů?
Když volič přijde do správné volební místnosti podle adresy svého trvalého bydliště a volební komise zjistí, že jeho jméno není ve výpisu ze seznamu voličů, musí podle webových stránek ministerstva vnitra volební komisi prokázat své právo v tomto okrsku hlasovat.
To udělá platným občanským průkazem, kde je uvedena adresa trvalého pobytu. Na základě toho pak okrsková volební komise voliče do výpisu dodatečně dopíše a umožní mu hlasování.
To se může třeba stát, když se volič těsně před volbami přistěhoval. Pak musí volební komisi předložit občanský průkaz s odděleným rohem společně s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.
|
Volby 2025: Voličský průkaz, kde a kdy o něj žádat, jak s ním volit
Dá se volit i v jiné volební místnosti?
Volič ale může hlasovat i ve volební místnosti, kam podle místa trvalého pobytu nepatří. To ale jen, pokud:
- hlasuje na voličský průkaz,
- pobývá v zahraničí a zapsal se do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu. Od roku 2025 mají tito voliči možnost i hlasovat korespondenčně.
- hlasuje do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici, v zařízení sociální péče, ve věznici).
|
Volby 2025: Korespondenční volba, jak a kdy se registrovat a volit
Kdy můžu hlasovat do přenosné volební schránky?
Volič, který nemůže, hlavně ze zdravotních důvodů, přijít do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební urny.
Musí ale o takovou volbu požádat u obecního úřadu či ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise. Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič může požádat písemně i ústně, třeba telefonicky.
Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody, zejména zdravotními či rodinnými, upozorňuje ministerstvo vnitra.
Za voličem se pak ve dnech voleb vydají dva členové volební komise. Místo, kam mají přijít s přenosnou volební schránkou, se ale musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší.
Samotné hlasování je pak podobné jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky. I při volbě do přenosné volební schránky musí být zachována tajnost hlasování.
|
Volby 2025: Zkontrolujte si platnost dokladů, výměnu do voleb stihnete
Toto hlasování může využít i volič s voličským průkazem. Ten odevzdá před hlasováním voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Do přenosné volební urny ale mohou hlasovat i voliči, kteří jsou v době voleb v nemocnicích, sanatoriích a jiných obdobných zařízeních, a to buď na základě:
- voličského průkazu,
- zápisu do zvláštního seznamu voličů,
- nebo bez dalšího, pokud se zařízení, ve kterém pobývají, nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém jsou hlášeni k trvalému pobytu.
O hlasování do přenosné volební schránky může požádat například i volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová a odhlasuje třeba z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.