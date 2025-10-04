Volby 2025. Jak se měnila volební účast. Padne rekord minulých voleb?

Důležitým faktorem voleb je i volební účast, tedy kolik lidí přijde odevzdat svůj hlas. Před čtyřmi lety se stranám podařilo vyburcovat voliče k nejvyšší účasti v tomto století. Podaří se letos tento rekord překonat?
Volby (ilustrační foto)

V historii samostatné České republiky volí občané nové složení Poslanecké sněmovny podeváté. Kolik lidí přijde odevzdat svůj hlas bude jasné až po sečtení všech lístků, vliv na účast má ale mnoho faktorů.

Zásadní otázkou i těch letošních je, zda strany opět po čtyřech letech dokážou zmobilizovat voliče, tak jak se jim to podařilo v roce 2021. Jejich tehdejší snahy vyústily v překvapivě vysokou účast. Nebo snad voliče nechá politika spíš chladnými a účast bude nízká jako v prvních volbách tohoto století?

Ke kterým volbám přišlo nejvíce lidí?

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Ačkoli patří mezi ty nejpopulárnější, účast ve volbách do Poslanecké sněmovny měla během posledních téměř třiceti let spíše klesající tendenci. Jedinou výjimkou byly rekordní sněmovní volby v roce 2021, kdy k urnám přišlo přes 65 procent voličů – o téměř pět procent více než v roce 2017 a nejvíce od roku 1998.

A právě mezi volbami v roce 1998 a 2002 pak došlo k největšímu volebnímu propadu. Voliče pravděpodobně znechutila opoziční smlouva mezi nejsilnějšími stranami ODS a ČSSD, jež přispěla i k poklesu důvěry v politiky. K prvním sněmovním volbám v novém tisíciletí přišlo přesně 58 procent voličů, tedy o šestnáct procent méně než o čtyři roky předtím.

Rok konání volebVolební účast
199676,41 %
199874,03 %
200258,0 %
200664,47 %
201062,60 %
201359,48 %
201760,84 %
202165,43 %

Kde je volební účast nejvyšší?

Během posledních pěti voleb k urnám přišlo s přehledem nejvíce voličů v Praze. Oproti všem krajům byla volební účast v hlavním městě až na jednu výjimku vyšší nejméně o několik procentních bodů. Těsně v závěsu se umisťuje kraj Vysočina, v roce 2002 byla právě v něm volební účast dokonce nejvyšší. V témže roce se Praha posunula až na šesté místo.

Nejvyšší a nejnižší volební účast v krajích z roku 2000 (v procentech)
Volební rokPrahaVysočinaÚstecký krajKarlovarský kraj
200259,9862,4550,6550,17
200668,5167,6157,2256,48
201067,9965,6855,6654,04
201364,1463,3751,6951,57
201767,1364,0352,3852,11
202170,1568,9357,6557,10

Opačné prvenství dlouhodobě drží Karlovarský kraj. Už od roku 2002 je v něm účast ve sněmovních volbách nejnižší. K urnám na západě Čech chodí zhruba o osm procent voličů méně, než je celorepublikový průměr. Jen o desetiny procenta vyšší účast pak dlouhodobě vykazuje Ústecký kraj.

Které volby lákají voliče nejvíce?

Volby do Poslanecké sněmovny se řadí k těm s nejvyšší volební účastí. K těm posledním přišlo více než 65 procent voličů. Více jich své hlasy přišlo odevzdat jen v poslední volbě prezidenta v lednu 2023, a to v prvním i druhém kole. Ve druhém termínu byla účast ještě o něco vyšší.

Účast v posledních volbách podle druhu (v procentech)
září 2024Senátní volby30,47 (1. kolo), 17,54 (2. kolo)
září 2024Krajské volby32,91
červen 2024Volby do EP36,45
leden 2023Prezidentské volby68,24 (1. kolo), 70,25 (2. kolo)
říjen 2021Sněmovní volby65,43

Zhruba poloviční popularitě se těší volby do europarlamentu, následované volbami do zastupitelstev krajů. Nejméně populární jsou nicméně senátní volby. Díky překryvu s krajskými volbami před rokem hlasovalo více než třicet procent voličů. Ve druhém kole o týden později však k urnám nepřišla ani pětina.

