„V jistém smyslu zažíváme nejhloupější volby v dějinách, protože i když tlučení na buben emocí není nic nového, letos se většina partajních věrchušek příliš nezdržovala s žádnými politickými plány ani programy (čest výjimkám). Zbyly jen hrozby, že ti druzí jsou strašní,“ stojí v jedné z glos komentátora Petra Kamberského.
4. října 2025 14:00
Volební místnosti se po celé České republice uzavřely a začíná napjatě očekávané sčítání výsledky. Průběh voleb a jejich výsledky glosují komentátoři webu Lidovky.cz, autoři podcastu Staří bílí muži.