Odvolí jako první. V Argentině a Brazílii se pro Čechy otevřely volební místnosti

V Argentině a Brazílii se na českých zastupitelských úřadech ve čtvrtek od 14:00 místního času, tedy sedmé hodiny večerní SELČ, otevřely volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny. Jsou tak prvními na světě, kde Češi můžou odevzdat hlasy. Učinit tak mohou ve čtvrtek do 21:00 místního času (páteční druhá hodina ranní SELČ) a v pátek ve stejných hodinách. Se sčítáním hlasů se ale začne až v sobotu, po uzavření volebních místností v Česku.

„Ano, právě jsme otevřeli hlasovací místnost. Volí se a v tuhle chvíli přišla druhá volička,“ řekl ČTK krátce po 19:00 SELČ zástupce české velvyslankyně v Argentině Filip Kanda.

Ve zvláštním seznamu voličů je pro hlasování na českém velvyslanectví v Buenos Aires zapsáno na 120 lidí a dá se očekávat, že skutečně hlasovat jich přijdou vyšší desítky.

Bez potíží jde zatím hlasování také na českém velvyslanectví v Brazílií. „Otevřeli jsme, měli jsme tu dokonce frontu voličů,“ uvedl krátce po 19:00 SELČ zástupce české velvyslankyně v Brazílii Pavel Šára s tím, že šlo převážně o zaměstnance ambasády. Za první minuty lidé odevzdali tři hlasy.

Ve zvláštním seznamu voličů je zde zapsáno zhruba 30 lidí, z nichž značnou část tvoří právě personál ambasády. Více hlasů než v Brasílii tradičně Češi odevzdávají na generálním konzulátu v Sao Paulu.

Ve 20:00 SELČ se začne hlasovat také na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Češi v Americe si letos mohou vybírat mezi středočeskými kandidáty, stejně jako při sněmovních volbách před osmi lety.

