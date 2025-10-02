Odvolí jako první. V Argentině a Brazílii se pro Čechy otevřely volební místnosti

„Ano, právě jsme otevřeli hlasovací místnost. Volí se a v tuhle chvíli přišla druhá volička,“ řekl ČTK krátce po 19:00 SELČ zástupce české velvyslankyně v Argentině Filip Kanda.
Ve zvláštním seznamu voličů je pro hlasování na českém velvyslanectví v Buenos Aires zapsáno na 120 lidí a dá se očekávat, že skutečně hlasovat jich přijdou vyšší desítky.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Bez potíží jde zatím hlasování také na českém velvyslanectví v Brazílií. „Otevřeli jsme, měli jsme tu dokonce frontu voličů,“ uvedl krátce po 19:00 SELČ zástupce české velvyslankyně v Brazílii Pavel Šára s tím, že šlo převážně o zaměstnance ambasády. Za první minuty lidé odevzdali tři hlasy.
Ve zvláštním seznamu voličů je zde zapsáno zhruba 30 lidí, z nichž značnou část tvoří právě personál ambasády. Více hlasů než v Brasílii tradičně Češi odevzdávají na generálním konzulátu v Sao Paulu.
Ve 20:00 SELČ se začne hlasovat také na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Češi v Americe si letos mohou vybírat mezi středočeskými kandidáty, stejně jako při sněmovních volbách před osmi lety.