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Volby 2026: Jaké doklady potřebujete a kdy lze použít voličský průkaz

Autor: ,
  14:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letošní komunální a senátní volby začaly. Otevřely se volební místnosti, které se v pátek zavřou ve 22 hodin. Na co nezapomenout, když jdete volit? Co je dobré zkontrolovat před vstupem do volební místnosti? K čemu je v letošních volbách voličský průkaz?

Volby se konají 9. a 10. října 2026. V některých okrscích se volí jen do místního zastupitelství, ale někde voliči vybírají i budoucího senátora. Pro doklady totožnosti platí u obou druhů voleb stejná pravidla, pro voličský průkaz už ale ne.

Bez platných dokladů nelze volit

Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady.

U ní je třeba myslet na to, aby se telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Odborníci pak doporučují aplikaci v dostatečném předstihu, kdykoliv od čtvrtečních 18:00, aktualizovat v klidu a nezdržovat se tím ve volební místnosti. V loňských volbách do Sněmovny voliči i volební komise bojovali s výpadkem systému eDokladů a úřady doporučovaly raději fyzický doklad.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Občan jiného členského státu EU se volební komisi musí prokázat průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu, osvědčením o registraci nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.

Volby 2026

U voleb se nelze prokázat řidičským průkazem, průkazem ZTP nebo kartičkou zdravotní pojišťovny.

Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.

Co když občanka propadla a nemám pas?

Možností je zažádat o vydání dočasného občanského průkazu, který ale platí jen po dobu konání voleb. Vydá ho kterýkoli úřad s rozšířenou působností, a to naposledy v pátek, tedy v první den voleb.

„Dočasný občanský průkaz pro výkon volebního práva je zdarma a úřad jej vydá ještě v den podání žádosti,“ shrnuje pravidla na stránkách Městský úřad Vizovice. Pro případné druhé kolo senátních voleb je nutné si požádat o nový doklad.

K čemu je letos voličský průkaz?

Voličský průkaz se pro komunální volby nevydává, protože volič může hlasovat jen v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.

Letos lze voličský průkaz použít jen v senátních volbách, ale jen na území daného volebního okrsku.

Volby 2026: Jak hlasovat, kde je moje volební místnost a jak má otevřeno

Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Tedy, před samotným hlasováním musí prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.

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