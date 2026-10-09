Volby se konají 9. a 10. října 2026. V některých okrscích se volí jen do místního zastupitelství, ale někde voliči vybírají i budoucího senátora. Pro doklady totožnosti platí u obou druhů voleb stejná pravidla, pro voličský průkaz už ale ne.
Bez platných dokladů nelze volit
Před samotným hlasování musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady.
U ní je třeba myslet na to, aby se telefon po příchodu do volební místnosti nevybil. Odborníci pak doporučují aplikaci v dostatečném předstihu, kdykoliv od čtvrtečních 18:00, aktualizovat v klidu a nezdržovat se tím ve volební místnosti. V loňských volbách do Sněmovny voliči i volební komise bojovali s výpadkem systému eDokladů a úřady doporučovaly raději fyzický doklad.
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Občan jiného členského státu EU se volební komisi musí prokázat průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu, osvědčením o registraci nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
U voleb se nelze prokázat řidičským průkazem, průkazem ZTP nebo kartičkou zdravotní pojišťovny.
Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.
Co když občanka propadla a nemám pas?
Možností je zažádat o vydání dočasného občanského průkazu, který ale platí jen po dobu konání voleb. Vydá ho kterýkoli úřad s rozšířenou působností, a to naposledy v pátek, tedy v první den voleb.
„Dočasný občanský průkaz pro výkon volebního práva je zdarma a úřad jej vydá ještě v den podání žádosti,“ shrnuje pravidla na stránkách Městský úřad Vizovice. Pro případné druhé kolo senátních voleb je nutné si požádat o nový doklad.
K čemu je letos voličský průkaz?
Voličský průkaz se pro komunální volby nevydává, protože volič může hlasovat jen v obci, městské části či městském obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Tam je totiž veden v seznamu voličů.
Letos lze voličský průkaz použít jen v senátních volbách, ale jen na území daného volebního okrsku.
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Pro voliče hlasujícího na voličský průkaz platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče. Tedy, před samotným hlasováním musí prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem (cestovním, diplomatickým, služebním pasem anebo cestovním průkazem). Navíc ale musí komisi odevzdat voličský průkaz. Od komise pak obdrží prázdnou obálku a sadu volebních lístků.