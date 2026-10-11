Data dodává Český statistický úřad, poslední sečtený okrsek je dodal v neděli přesně v 7:01 ráno. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Jana Cieslara nešlo o nic neobvyklého, přestože se některé komise musely ke sčítání vracet. První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny v sobotu ve 14:30 ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před čtyřmi lety.
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Na mapě si můžete vyhledat konkrétní obec a podívat se, která kandidátka v ní získala nejvíce hlasů. Z výsledků lze přejít také do podrobného přehledu, který ukazuje volební účast, výsledky jednotlivých stran a uskupení i počet získaných mandátů. Ve větších městech je možné sledovat výsledky ještě podrobněji podle jednotlivých částí a volebních okrsků.
Uživatelé mobilní aplikace idnes.cz najdou výsledky obcí zde.
První výsledky se tradičně objevují z menších obcí a okrsků, kde je sčítání jednodušší. Na výsledky velkých měst se čeká déle a u komunálních voleb zvlášť, protože voliči nemají jen jeden hlas, ale tolik, kolik je mandátů v zastupitelstvu, kam volí.
Volební mapa je zbarvená podle stran a hnutí, které v daném okrese získalo nejvíce hlasů. Jestli bude v jednotlivých zastupitelstvech skutečně vládnout, ukáže až povolební vyjednávání.
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U zastupitelstva každé obce je vidět, kolik mandátů se rozděluje. To je důležité pro vznik koalice, která pak zvolí starostu či primátora. Ve dvou největších městech Praze a Brně dosavadní primátoři Bohuslav Svoboda a Markéta Vaňková nekandidovali.
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Jak volili vaši sousedé?
V detailu mapy s výsledky jsou i jednotlivé okrsky. Snadno se tak dá zjistit, jaká byla volební účast v částech města a jak si vedly strany a hnutí u voličů v jednotlivých okrscích.
Každý volební okrsek po sečtení hlasů předává své výsledky Českému statistickému úřadu. Pověření členové komise odvezou vytištěný a podepsaný zápis spolu s daty na určené přebírací místo ČSÚ (často na obecním úřadě nebo v obci s rozšířenou působností). Tam statistici z ČSÚ vkládají data do interního systému, který je mimo veřejnou internetovou síť, a postupně je zveřejňují na volebním webu. A okamžitě i na webu idnes.cz/volby. Zároveň se objeví i propočty o přidělení jednotlivých mandátů.