„Nejdu si pro funkci, ale pro zodpovědnost a tu jsem připraven naplnit,“ uvedl lídr kandidátky SPOLU pro Prahu a první místopředseda ODS Portlík.
Hlaváčkovo hnutí STAN plánuje jednat o magistrátní koalici se SPOLU, Prahou sobě a Piráty. Nepočítá s hnutím ANO.
„Pražané jasně rozdali karty, myslím, že je vyloučitelné, že bude v koalici ANO,“ řekl i Portlík.
S lídrem kandidátky STAN a pravděpodobným budoucím primátorem Petrem Hlaváčkem se setká v neděli nebo v pondělí a budou jednat o programových prioritách a možnostech sestavení koalice na magistrátu.
Zopakoval, že SPOLU si chce odpočinout od spolupráce s Piráty. Další postup podle něj bude ale záviset i na jednání se STAN. Portlík řekl, že je připravený věnovat se například financím nebo dopravě.