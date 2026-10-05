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Volby 2026: Muži, nebo ženy? Komunální volby mají i čistě ženské a mužské kandidátky

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  6:36
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Volby do místních zastupitelstev se blíží. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) se o mandát v komunálních volbách ke konci srpna ucházelo přes 190 000 platných kandidátů, což je méně než před čtyřmi lety. Zvýšil se ale podíl kandidujících žen. Někde uchazečky o místa na radnici vytvořily čistě ženské kandidátky. Muži ale v tomto směr nezůstali stranou.

O mandát se v komunálních volbách ke konci srpna podle ČSÚ ucházelo 190 153 platných kandidátů, což je zhruba o pět tisíc méně než při posledních řádných volbách do obecních zastupitelstev v roce 2022.

Volby 2026

Počet kandidujících ale může podle úřadu do voleb ještě klesnout, protože někteří mohou být v zákonné lhůtě odvoláni či mohou sami odstoupit.

Pro letošních volby do obecních zastupitelstev bylo celkem zaregistrováno 22 552 kandidátních listin. Před čtyřmi lety to bylo 23 261 kandidátek.

Statistici rovněž zjistili, že letos z celkového počtu kandidujících tvoří ženy 35 %, jejich relativní zastoupení se proti předchozím volbám zvýšilo. V roce 2022 kandidovalo 33,86 % žen a ještě o čtyři roky dříve byl podíl žen na kandidátkách 33,34 %.

Přesný celkový počet obcí či volebních obvodů, kde je v komunálních volbách sestavena kandidátka výhradně z žen, statistici nezjišťovali, ale ze zveřejněných kandidátních listin vyplývá, že například v Terezíně se o přízeň voličů uchází ŽENY TEREZÍNSKA, v Bzenci by chtěly na radnici usednout WONDER WOMEN ZE BZENCE, v Leskovci nad Moravicí zase kandidují Leskovačky 2026, nebo v Kojátkách se ženy sdružily do uskupení Pro rodiny a sousedy.

Čistě ženskou kandidátku také mají Ladies pro České Meziříčí či Ženy PRO Manětín a všechny jeho části. V Heřmánkovicích na Náchodsku kandidují dokonce dvě taková uskupení Ženy pro Heřmánkovice a BUDOUCNOST PRO HEŘMÁNKOVICE.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Muži ale rozhodně v tomto směru nezaostávají a kandidátky bez jediné ženy najdeme třeba ve Strmilově na Jindřichohradecku či v Havlovicích na Trutnovsku. V několika obcích ženy nepronikly do vícero kandidátek, jako například v Hevlíně na Znojemsku, kde voliči najdou jen muže na kandidátkách uskupení Náš Hevlín a Bezpečný Hevlín.

Ve Volfířově na Jindřichohradecku pak ze sedmi kandidátek jsou dvě čistě mužské a jednu tvoří jen ženy. Podobně v Sobětuchách na Chrudimsku je ze čtyř kandidátek je jedna složená jen z mužů a jedna čistě ženská.

Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.

Volební místnosti budou první den otevřené od 14 do 22 hodin, druhý den od osmi ráno do dvou odpoledne.

Volby 2026: Jak volit v komunálních volbách, aby byl hlas platný

Volební systém komunálních voleb patří k těm složitějším a hlavní roli zde hrají křížky, kterými mohou voliči označovat své preference pro jednotlivé strany či přímo konkrétní kandidáty – tolikrát, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Jejich počet se odvíjí od velikosti obce či městské části.

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