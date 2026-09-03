Volby 2026: Zkontrolujte si platnost dokladů, s propadlou občankou nelze hlasovat

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Volební urna - ilustrační foto

Volební urna - ilustrační foto | foto: Vojtěch ŠeredaLidovky.cz

Česko čekají volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Mohlo by se však stát, že i přes pečlivé prostudování kandidátek, svůj hlas někteří voliči nakonec nikomu nedají. Hlavní podmínkou pro účast ve volbách je totiž platný průkaz, kterým volič prokáže totožnost a státní občanství. Kde se žádá o nový občanský průkaz? Jak dlouho vydání trvá? Čtěte v následujícím přehledu.

Před samotným hlasování totiž musí volič prokázat členům volební komise svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem nebo pomocí aplikace eDoklady. Aplikaci doporučují odborníci v dostatečném předstihu před návštěvou volební místnosti, nejdříve však 48 hodin předem, eDoklad se tím aktualizuje.

Volby 2026

Občan jiného členského státu EU se volební komisi musí prokázat průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu, osvědčením o registraci nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.

U voleb se nelze prokázat řidičským průkazem.

Když volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.

Kde o nový doklad zažádat?

Občanský průkaz (OP) má totiž omezenou platnost na 10 let, u osob nad 70 let je to 35 let. Datum platnosti je uvedeno přímo na dokladu. Průkaz je nutné vyměnit i poté, co změníte příjmení a rodinný stav (pokud je v průkazu uveden), nebo měníte adresu trvalého pobytu.

O novou občanku lze zažádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze i na městských úřadech nebo přímo u ministerstva vnitra.

Volby 2026: Jak volit v komunálních volbách, aby byl hlas platný

O občanský průkaz je nutné požádat osobně. S sebou je zapotřebí přinést doklad totožnosti, například cestovní pas nebo rodný list. Není zapotřebí předem vyplňovat žádost a nosit pasovou fotografii, vše se vyřídí na místě.

Jak dlouho trvá výměna občanského průkazu a kolik stojí?

Vyzvednutí OP zhotoveného ve lhůtě do 24 hodin:

Ministerstvo vnitra ČR, oddělení správních činností

Adresa: Na Pankráci 72, Praha 4

Nejbližší MHD: metro C, stanice Pražského povstání

Standardní čekací lhůta na nový občanský průkaz je 30 dní. Pokud žadatel potřebuje doklad dříve, zaplatí si za zrychlené vydání. Pro vyhotovení nové občanky do pěti pracovních dnů žadatel zaplatí 250 nebo 500 korun a poplatek za nový doklad do 24 hodin činí 500 nebo 1 000 korun podle toho, kde si žadatel o nový doklad žádal a kde vyzvednul.

Při zrychlené lhůtě 24 hodin se navíc může nový občanský průkaz vyzvednout pouze na adrese ministerstva vnitra.

První vydání občanského průkazu a vydání po skončení platnosti ve standardní lhůtě je zdarma. Výměna z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo výměny údajů je zpoplatněna.

Kolik se platí za zrychlené vydání OP

Vydání OP do 24 hodin:

  • při podání žádosti a převzetí u ministerstva vnitra - 1000 Kč
  • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
  • při převzetí u ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

Vydání OP do 5 pracovních dnů:

  • při podání žádosti a převzetí u ministerstva vnitra - 500 Kč
  • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
  • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
  • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

Co dělat, když občanský průkaz nemám?

Při ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu volební komisi nestačí k prokázání totožnosti například zápis o této události od policie, ten totiž nemá status veřejné listiny.

Pokud tedy nemáte po ruce platný občanský průkaz, můžete volební komisi svou totožnost a státní příslušnost prokázat i cestovním pasem. I pas ale má omezenou platnost. Pro dospělé obvykle 10 let.

Žádost se, stejně jako v případě občanského průkazu, podává na úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze také na městských úřadech nebo u ministerstva vnitra. S sebou je zapotřebí doklad totožnosti žadatele, třeba občanský průkaz nebo rodný list, a starý cestovní pas, pokud byl vydán. Fotografie se pořizuje přímo na úřadě při podání žádosti, není zapotřebí nosit vlastní.

Jak dlouho trvá vydání pasu a kolik to stojí?

Standardní lhůta je 30 dní a zaplatíte za dospělý pas 600 korun. Můžete si také připlatit za zrychlené vydání. Pozor! Cestovní pas zhotovený ve zrychlené lhůtě do 24 hodin lze vyzvednout pouze na adrese ministerstva vnitra

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Volby 2026: Zkontrolujte si platnost dokladů, s propadlou občankou nelze hlasovat

Volební urna - ilustrační foto

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