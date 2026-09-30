Volby 2026: Ve stovkách obcí nebude na výběr. Někde se ani volit nebude

Pro volby do obecních zastupitelstev bylo celkem zaregistrováno 22 552 kandidátních listin, uvedl koncem srpna Český statistický úřad (ČSÚ).
„Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1 060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1 842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný,“ vypočetla 1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.
Vůbec nejvíce kandidátních listin, konkrétně 30, je v obci Kateřinice na Vsetínsku. Každá z těchto listin ale obsahuje pouze jednoho samostatného kandidáta.
O mandát se v komunálních volbách k 26. srpnu ucházelo 190 153 platných kandidátů, což je zhruba o pět tisíc méně než při posledních řádných volbách do obecních zastupitelstev v roce 2022. Počet kandidujících může do voleb ještě klesnout, neboť někteří mohou být v zákonné lhůtě odvoláni či mohou sami odstoupit.
Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 48 let. Vůbec nejstaršímu kandidátovi je 99 let, architekt Viktor Rudiš jde do komunálních voleb za uskupení Nové Brno. Naopak nejmladších, tedy osmnáctiletých kandidátů, je celkem 643.
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Z celkového počtu kandidujících tvoří ženy 35 %, jejich relativní zastoupení se proti předchozím volbám zvýšilo. Bez politické příslušnosti je téměř 89 % kandidátů.
Pro volby do obecních zastupitelstev je vytvořeno 14 553 stálých volebních okrsků.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Nejvíce lidí chce do Senátu v Praze 1
V 5 021 volebních okrscích se budou současně konat i volby do Senátu.
Pro senátní volby se zaregistrovalo celkem 154 kandidátů, 120 mužů a 34 žen. „Největší zájem o post senátora je v obvodě 27 Praha 1, kde o zvolení usiluje devět zaregistrovaných kandidátů. Naopak nejmenší zájem je v obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou, kde se o přízeň voličů budou ucházet dva kandidáti,“ doplnila Krumpová.
Průměrný věk kandidátů na senátora či senátorku je 57 let a téměř 38 % kandidátů je bez politické příslušnosti.
Zveřejněné registry budou až do voleb průběžně aktualizovány podle pokynů registračních úřadů, upozornil úřad.
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Volby 2026: Kdy budou. Kde se volí jen zastupitelé a kde se volí i do Senátu
Pozor na počet křížků a barvu obálky
Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé kolo senátních voleb pak o týden později.
Volební místnosti budou první den otevřené od 14 do 22 hodin, druhý den od osmi ráno do dvou odpoledne.
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Volby 2026: Jak volit v komunálních volbách, aby byl hlas platný
Volební systém komunálních voleb patří k těm složitějším a hlavní roli zde hrají křížky, kterými mohou voliči označovat své preference pro jednotlivé strany či přímo konkrétní kandidáty – tolikrát, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Jejich počet se odvíjí od velikosti obce či městské části.
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Senátní volby 2026: Hlasuje se bez křížků a jen striktně do žluté obálky
Naopak způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším.
Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou z přiděleného balíku hlasů vybere ten s preferovaným kandidátem a vloží jej do úřední obálky. Na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje. Volič si musí dávat pozor jen na barvu obálky.
Obálka, kterou na místě dostane od komise, i hlasovací lístky budou mít žlutou barvu pro odlišení od šedých listin určených pro komunální volby.