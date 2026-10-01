Komunální a senátní volby 2026: Kdo kandiduje v Ostravě? Přehled kandidátů a lídrů

Volby 2026 v Ostravě přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 55 zastupitelů města Ostravy
- Počet kandidátek: 13, celkem kandiduje 715 lidí
- Současný primátor: Jan Dohnal (ODS)
- Současná koalice: ANO, Spolu (dnes srdcOVA – ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci), Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti
- Všechny kandidátky pro Ostravu ve volebním speciálu
- Senátní volby: volí se v jednom obvodu, který zasahuje do západní části Ostravy – obvod č. 72 Ostrava-město
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Ostravský magistrát letos poprvé po více než deseti letech nebude obhajovat Tomáš Macura (nezávislý), který na funkci rezignoval po odchodu z hnutí ANO v dubnu 2023. Do voleb tak jde jak současný primátor Jan Dohnal (srdcOVA), tak nový lídr hnutí ANO Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. O vítězství usiluje i tradičně silné hnutí Ostravak s Lukášem Semerákem. Celkem se o přízeň voličů uchází 13 uskupení.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice na magistrátu
|srdcOVA (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníci)
|Jan Dohnal
|primátor Ostravy
|koalice
|ANO 2011
|Richard Vereš
|starosta Slezské Ostravy
|koalice
|Ostravak
|Lukáš Semerák
|podnikatel, zastupitel města
|opozice
|SPD
|Peter Harvánek
|zastupitel
|opozice
|Starostové pro Ostravu (STAN a nezávislí)
|Aleš Boháč
|náměstek primátora, starosta Radvanic a Bartovic
|koalice
|Piráti
|Rostislav Řeha
|radní Moravské Ostravy a Přívozu
|koalice
|Ostravská levice (KSČM a nezávislí)
|Ivan Strachoň
|manažer
|opozice
|Motoristé sobě
|Matěj Gregor
|poslanec
|mimo zastupitelstvo
|OK pro Ostravu (Osobnosti pro kraj)
|Miroslav Otisk
|zastupitel (klub Jdeto!!!)
|nový subjekt
|Naše Česko
|Ivana Lucáková Nesétová
|socioložka a sociální pracovnice, ředitelka
|nový subjekt
|Švýcarská demokracie, PRO, Svobodní a Trikolora
|Tomáš Raždík
|středoškolský pedagog, stavební inženýr
|nový subjekt
|Stačilo! s nezávislými Ostraváky
|Martin Juroška
|Starosta Michálkovic
|nový subjekt
|Pro naši Ostravu
|Matěj Kolek
|student
|nový subjekt
Bude mít Ostrava opět primátora z ANO?
Letošní souboj má jednu zvláštnost: současný primátor není členem hnutí ANO, které Ostravě dlouhá léta dominovalo. V roce 2022 získalo 21 křesel, mandátů a rozhodlo tedy i o obsazení postu primátora. O něj však přišlo po krizi počátkem roku 2023, kdy funkci opustil populární Tomáš Macura.
Hnutí jiného kandidáta nenašlo a uprázdněného primátorského křesla se po vytvoření zcela nové a široké ostravské koalice ujal Jan Dohnal (SPOLU, dnes srdcOVA) Sám ostravský fenomén Macura se navíc letos v dubnu nechal slyšet, že z politiky nadobro odchází.
Ostravané však 9. a 10. října nezvolí nového primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 55 míst v zastupitelstvu – primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo. Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany budou schopné po volbách sestavit většinu alespoň 28 mandátů.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
srdcOVA: nová značka koalice kolem ODS
Kandidátku srdcOVA tvoří ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníci, tedy uskupení postavené na dřívějším půdorysu koalice SPOLU.
- Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy
- Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), náměstek primátora
- Vlasta Fajtlová (ODS), terapeutka biorezonance
Program: dotažení velkých projektů (koncertní sál, Nové Bazaly), udržení mladých lidí ve městě a rozvoj vysokých škol, dostavba Místecké, Severního spoje a vysokorychlostní železnice s proměnou hlavního nádraží, navýšení městského bytového fondu, vyšší bezpečnost, digitalizace úřadu a získání majoritního podílu v Ostravských vodárnách a kanalizacích.
ANO vsadilo na Richarda Vereše
Hnutí ANO, které komunální volby v Ostravě opakovaně vyhrávalo, jde letos úplně poprvé bez Tomáše Macury. Do čela kandidátky postavilo dlouholetého starostu Slezské Ostravy, kterému je 30 let.
- Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy
- Markéta Langrová, radní města Ostravy
- Petr Holuša, vedoucí odboru
Program: moderní a ambiciózní město realizující velké projekty, zároveň důraz na každodenní potřeby obyvatel – dostupnost zdravotní péče a bydlení, bezpečnost, doprava a parkování, kvalita a cena městských služeb.
Ostravak chce navázat na silnou pozici
Hnutí Ostravak dlouhodobě patří k nejsilnějším lokálním uskupením a míří k dvouciferným ziskům. Do čela se opět postavil jeho zakladatel.
- Lukáš Semerák, právník, zastupitel města
- Iveta Vozňáková, vysokoškolská pedagožka
- Michal Mariánek, radní města, ředitel domova pro seniory
Program: kompletní proměna Masarykova náměstí, dokončení modernizace vozového parku tramvají, stavba Nových Bazalů, projekt Svět dopravy na vítkovickém nádraží, investice do obecních bytů a modernizace městské nemocnice.
SPD vede Peter Harvánek
Svoboda a přímá demokracie chce navázat na svůj výsledek z minulých komunálních voleb.
- Peter Harvánek, krajský radní pro kulturu, zastupitel města
- Marie Malcharová, zastupitelka města
- Robert Starý, zastupitel města
Program: dostupné bydlení, doprava a parkování, bezpečnost, voda pod kontrolou města ve prospěch Ostravanů a postupné budování energetické soběstačnosti města. Priority hnutí dolaďuje s občany skrze anketu.
Starostové pro Ostravu staví na komunálních politicích
Uskupení Starostů pro Ostravu již tradičně sestavilo kandidátku z komunálních politiků – na prvních patnácti místech figurují starostové a starostky jednotlivých městských obvodů. Zbytek listiny spolu s dalšími profesemi pak doplňuje devět místostarostů.
- Aleš Boháč (nezávislý), náměstek primátora, starosta Radvanic a Bartovic
- Jiří Jureček (STAN), starosta Hošťálkovic
- Patrik Hujdus (nezávislý), starosta Mariánských Hor a Hulvák
Program: plán na zlevnění a zrychlení výstavby bytů, levnější energie, posílení vlivu města ve vodárenské společnosti, protipovodňová ochrana a proměna centra.
Piráti jdou do voleb s obměněnou sestavou
Česká pirátská strana v Ostravě přichází s výraznou obměnou. Do zastupitelstva už znovu nekandidují Andrea Hoffmannová a David Witosz, kteří jsou členy zastupitelstva od roku 2018. Do čela kandidátky se tak ze druhého místa listiny pro minulé volby posunul zbývající zastupitel Pirátů.
- Rostislav Řeha, projektový manažer, radní Moravské Ostravy a Přívozu
- Martina Dušková, místostarostka, pedagožka
- Jakub Vontroba, proděkan, pedagog
Program: dostupné bydlení pro rodiny s dětmi, kvalitní školství, podpora seniorů a pečujících osob a příjemný veřejný prostor a doprava.
Ostravskou levici vede krajský zastupitel
Listina Ostravské levice sdružuje kandidáty Komunistické strany Čech a Moravy a nezávislé. Stejný postup použili komunisté i v minulých volbách a překročili pětiprocentní hranici.
- Ivan Strachoň (KSČM), manažer, někdejší náměstek hejtmana
- Vít Macháček (nezávislý), ředitel domova pro seniory
- Roman Rajský (nezávislý), místostarosta městského obvodu
Program: dostupné obecní bydlení pro mladé rodiny, seniory, samoživitele i pracující, voda pod veřejnou kontrolou a bezpečné ulice a sídliště díky prevenci.
Motoristé sobě poprvé v Ostravě
Motoristé sobě kandidují v ostravských komunálních volbách vůbec poprvé, do čela postavili poslance.
- Matěj Gregor, poslanec, zastupitel Ostravy-Vítkovic
- Jakub Veverka, podnikatel a manažer
- Jan Klimek, marketér, analytik a manažer
Program: znovu průjezdné město a navýšení kapacity parkovacích míst v obvodech i centru, konec kamerových vozů hlásících špatné parkování a bezpečnost města včetně řešení problematiky bezdomovců a problémových lokalit. Cílem je překročit pětiprocentní hranici.
Macurovi lidé kandidují jako OK pro Ostravu
Uskupení OK pro Ostravu spojuje povětšinou nezávislé kandidáty kolem Osobností pro kraj. Na kandidátce je také většina členů politického klubu Jdeto!!! ze současného zastupitelstva, za nímž stojí někdejší primátor Macura. Z osazení klubu na kandidátku putuje mimo jiné první trojice.
- Miroslav Otisk, jednatel technologicko-poradenské společnosti
- Ondřej Němeček, lékař
- Maxim Pachomov, účetní, programátor
Program: rozvoj města s důrazem na hospodárnost a zlepšování každodenního života; řešení bytové krize, zvýšení bezpečnosti v ulicích, zajištění parkovacích míst a zprůjezdnění města, modernizace nemocnice a zvýšení dostupnosti zdravotnictví.
Volby v městských obvodech
Vedle voleb do Zastupitelstva města Ostravy se letos hlasuje také do 23 zastupitelstev jednotlivých městských obvodů Ostravy. Přihlásilo se do nich 2 620 kandidátů.
Komunální volby v Ostravě
městské obvody
Kdo vede Ostravu: primátor, koalice, opozice
Ostravu vede primátor Jan Dohnal (ODS), který stojí v čele široké koalice ANO, Spolu (dnes srdcOVA), Ostravaka, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Ta vznikla po rozkolu v ANO na jaře 2023, kdy zastupitelé odvolali dosavadního primátora Tomáše Macuru.
V jedenáctičlenné radě vedle primátora zasedají Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL), Lucie Baránková Vilamová, Dagmar Macháčková, Jiří Vávra, Markéta Langrová a Petr Veselka (všichni ANO), Břetislav Riger a Michal Mariánek (Ostravak), Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) a Andrea Hoffmannová (Piráti). V opozici působí klub Jdeto!!!, SPD a Ostravská levice.
Volební období provázela hlavně debata o rozsáhlých strategických investicích: pokračovala příprava koncertního sálu, projektu Nové Bazaly, modernizace Městské nemocnice Ostrava a dopravních staveb. Výrazným tématem zůstává i snaha města posílit majetkový vliv ve strategických podnicích, zejména ve vodárenství.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO
|33,97 %
|21
|Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|14,33 %
|9
|Ostravak
|12,64 %
|8
|SPD
|11,62 %
|7
|Starostové pro Ostravu
|6,79 %
|4
|Piráti
|5,81 %
|3
|Ostravská levice
|5,43 %
|3
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinesou v Ostravě několik výrazných personálních změn:
- z komunální politiky odchází dlouholetý primátor Tomáš Macura, který stál v čele města od roku 2014 a po odchodu z ANO vytvořil opoziční klub Jdeto!!!
- hnutí ANO poprvé vede do voleb Richard Vereš namísto Macury
- Piráti jdou do voleb bez dosavadních tváří – nekandidují poslankyně Andrea Hoffmannová ani David Witosz
- Za hnutí Ostravak kandiduje herec Vladimír Polák – známý z improvizačního uskupení Tři Tygři nebo horolezec Leopold Sulovský, první Čech na Mount Everestu a dlouholetý senátor
- Za Starosty pro Ostravu to zkouší herec Jiří Sedláček, známý také z Tří tygrů či filmu Dukla 61
Hlavní témata voleb v Ostravě
Strategické investice versus provoz. Klíčovým střetem bude směřování města: zda pokračovat v rozsáhlých strategických investicích a transformaci Ostravy (koncertní sál, Nové Bazaly, modernizace nemocnice, dopravní stavby), nebo se soustředit spíš na každodenní provoz obvodů a levnější služby, jak navrhují menší formace. srdcOVA a ANO staví na velkých projektech, koalice kolem Švýcarské demokracie naopak velké stavby odmítá.
Bydlení a odliv obyvatel. Zásadním tématem zůstává dostupnost bydlení pro mladé rodiny i seniory a s tím spojený odliv obyvatel. Prakticky všechny hlavní subjekty slibují více dostupných bytů; liší se v tom, jak rychle a jakou cestou toho dosáhnout.
Voda a strategické podniky. Napříč spektrem zaznívá téma kontroly města nad vodohospodářskou infrastrukturou. srdcOVA i Starostové chtějí posílit podíl města v Ostravských vodárnách a kanalizacích, obdobně to prosazují SPD i Ostravská levice.
Doprava a parkování. Strany soupeří o recepty na průjezdnost města a parkování. Motoristé prosazují navýšení parkovacích míst a konec kamerových vozů, srdcOVA a Ostravak akcentují velké dopravní stavby (Místecká, Severní spoj, tramvajové tratě).
Bezpečnost a kvalita života. Do popředí se dostává bezpečnost v ulicích, řešení problémových lokalit a modernizace městské nemocnice a školství.
Senátní volby 2026 v Ostravě
Současně s komunálními volbami se v západní části Ostravy volí do Senátu, a to v obvodu číslo 72 Ostrava-město. Ten kromě Poruby zahrnuje například Krásné Pole, Martinov, Plesnou, Pustkovec a Svinov a řadu obcí na Hlučínsku.
Mandát v obvodu 72 obhajuje senátor Ondřej Šimetka, porodník a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava, zvolený v roce 2020 jako nestraník). Letos se pokouší o obhajobu mandátu s podporou koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, Pirátů a TOP 09 pod značkou Šimetka do Senátu. Proti němu kandiduje dalších šest uchazečů:
Ostrava-město – senátní volební obvod č. 72
- senátor 2020–2026: Ondřej Šimetka
- politická příslušnost: BEZPP
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Baránková Vilamová Lucie Ing. Ph.D.
|42
|ANO
|starostka Poruby
|Ostrava
|3
|Šimetka Ondřej doc. MUDr. Ph.D., MBA
|56
|ODS
|lékař, vysokoškolský učitel
|Háj ve Slezsku
|1
|Loprais Milan
|50
|PRO
|ekonomický poradce
|Frenštát pod Radhoštěm
|2
|Jančík Petr doc. Ing. Ph.D.
|66
|Ostravak
|vysokoškolský pedagog
|Ostrava
|5
|Štědroň Radoslav RNDr.
|71
|Švýcarská dem.
|geograf, OSVČ
|Ostrava
|6
|Iwoniak Radek Ing.
|50
|ČSSD
|OSVČ projektant
|Ostrava
|7
|Režný Štefan
|58
|ReMeK
|OSVČ
|Ostrava
První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními volbami v pátek 9. a sobotu 10. října 2026, případné druhé kolo proběhne v pátek 16. a v sobotu 17. října.
Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová chce i do Senátu. (22. prosince 2025)
Jak volit v Ostravě
Do Zastupitelstva města Ostravy se volí 55 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 55 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný.
Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku. Zároveň s volbami do městského zastupitelstva volí Ostravané také zastupitele svého městského obvodu.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán; voličský průkaz se letos týká pouze souběžných senátních voleb.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Praze bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město, jednotlivé městské obvody i volební okrsky. V roce 2022 se do ostravského magistrátu volilo 55 zastupitelů a volební účast dosáhla 35,46 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Ostravě?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. V západní části Ostravy současně proběhne první kolo senátních voleb.
Kolik zastupitelů se v Ostravě volí?
Do Zastupitelstva města Ostravy se volí 55 zastupitelů.
Kdo je primátor Ostravy?
Primátorem Ostravy je před komunálními volbami 2026 Jan Dohnal (ODS), který vede město od dubna 2023. V letošních volbách post primátora obhajuje.
Kdo kandiduje na primátora Ostravy?
Mezi hlavní kandidáty patří například Jan Dohnal za srdcOVA, Richard Vereš za ANO, Lukáš Semerák za Ostravak, Aleš Boháč za Starosty pro Ostravu, Peter Harvánek za SPD a Rostislav Řeha za Piráty. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.
Kde najdu kandidátky pro Ostravu?
Kompletní kandidátní listiny pro magistrát i jednotlivé ostravské městské obvody jsou ve volebním speciálu iDNES.cz, kde lze následně sledovat také průběžné a konečné výsledky.